Jeff Bezos compró un “megayate” tan grande que necesita su propio yate

Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo -con una fortuna calculada en 183.000 millones de dólares-, acaba de encargar la construcción de un “megayate” valuado en 500 millones de dólares. La embarcación del fundador y CEO de Amazon, tendrá 127 metros de eslora, abarcará varias cubiertas, lucirá tres mástiles enormes e incluso contará con otro yate de menor tamaño que tendrá un helipuerto.

Por su longitud, la embarcación se convertirá en el segundo yate más grande del mundo detrás del Sailing Yatch A, de 146 metros -perteneciente al oligarca ruso Andrey Melnichenko- y del Black Pearl, de 106, 7 metros -de otro multimillonario ruso, Oleg Burlakov-, según precisa el diario español La Vanguardia.

DreAMBoat, otro de los diseños de Oceanco, la firma a cargo de construir el "megayate" de Jeff Bezos Oceanco

La compañía holandesa Oceanco, que se destaca por haber reformulado el diseño interior de los yates, estará a cargo de fabricar la nave de Bezos, que contará con ascensores del cristal más fino, piscinas, jacuzzis y salas de cine.

Asimismo, usará fuentes de energía sustentable, acorde con el perfil “eco-fiendly” que cultiva el dueño de Amazon. Entre los clientes, de la naviera neerlandesa aparecen el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, el industrial ruso Vladimir Olegovich y el director de cine Steven Spielberg.

Si bien la información respecto de la construcción del megayate se manejó de forma hermética, trascendieron precisiones gracias al libro del periodista Brad Stone, titulado Amazon Unbound Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire (”Amazon desatado: Jeff Bezos y la invención de un imperio global”), editado por Bloomberg.

Cuando quede terminado, el llamado proyecto Y721 se convertirá en uno de los yates de vela más grandes jamás construidos en los Países Bajos, la capital no oficial de la construcción de barcos para los extremadamente ricos, afirma La Vanguardia.

Según el ranking anual de Forbes, en 2021, Jeff Bezos es la persona más rica del mundo por cuarto año consecutivo, con un patrimonio valor de 177.000 millones de dólares. Elon Musk (fundador de Tesla Motor), en tanto, escaló al puesto número dos con 151.000 millones de dólares.

LA NACION