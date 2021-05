Cómo será el plan Juana Manso para la entrega de 633.000 notebooks a estudiantes secundarios de todo el país

El Gobierno presentó hoy el Plan Juana Manso, que tiene varios ejes, entre ellos la entrega de 633 mil notebooks a estudiantes de secundarios de todo el país durante 2021. En rigor, el programa, que fue anunciado hoy en la planta de BGH en Carlos Spegazzini, tiene también como finalidad una plataforma educativa que ya está disponible y también brindar conectividad para que los alumnos puedan acceder a ese contenido. Los dispositivos comenzarán a ser entregados el 28 de julio y serán destinados a estudiantes de escuelas rurales, interculturales bilingües y de nivel secundario, priorizando a las escuelas a las que asisten estudiantes que han mantenido baja o nula vinculación durante el 2020.

Cómo son las computadoras

El primer modelo presentado hoy por BGH tiene una pantalla de 11,6 pulgadas, viene con un procesador Intel Celeron N4020 2.8 GHz, 4 GB de RAM (DDR4L), 240 GB de almacenamiento SSD, parlantes y micrófono incorporado (y un conector para auriculares y micrófono externo), Wi-Fi, webcam, touchpad, dos puertos USB 3.0 (uno de ellos reversible tipo C,) y un puerto HDMI para enchufar a una pantalla más grande. La batería tiene una autonomía de 10 horas y el equipo pesa 1,3 Kg.

Los equipos contarán con sistema operativo Huayra 5.0, la distribución de Linux que mantiene el Estado Nacional. Y tendrá instaladas aplicaciones para oficina, manejo de redes sociales, reproductores multimedia, agenda y conectividad inalámbrica. El plan contempla también la posibilidad de navegar por los distintos sitios educativos sin que eso genere gastos adicionales -en caso que se ingrese desde el celular con datos móviles-; entre ellos, el de la plataforma donde se ofrecen aulas virtuales y un repositorio general de contenidos abiertos y capacitación para docentes. “Contempla el acceso, el uso y la apropiación”, señaló el ministro de Educación, Nicolás Trotta.

Axel Kicillof, Alberto Fernández y Nicolás Trotta presentan el plan Juana Manso en Ezeiza Captura

Ensamblado local

La otra pata es la vuelta de la producción nacional en manos de empresas que ya comprometieron inversiones, equipamiento y también la creación de nuevos empleos (según el gobierno, 2 mil nuevos puestos de trabajo). Se llevará a cabo en plantas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario y las provincias de Tierra del Fuego y de Buenos Aires. Las compañías que estuvieron presentes fueron Newsan, PC Arts (Banghó), Exo, Coradir, Grupo Núcleo, Dinatech, Agen y Air Computers. Todas tendrán al menos una porción de la producción. En principio, serán equipos importados y terminados en Argentina, que incorporarán baterías, cables y cargadores fabricados en el país; luego, aseguraron, se incorporará progresivamente el ensamblado de fuentes, memorias, plaquetas y motherboards.

Cada una de las empresas comprometió una producción cercana a los 90 mil equipos. En off, varias comentaron que es un “primer paso”, que aún está “lejos” del periodo 2010-2015, pero que es un “buen primer paso”. En el acto, en el que estuvieron el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Educación, Nicolás Trotta, entre otros, empezó con la palabra del CEO de BGH, Marcelo Girotti, que anunció una inversión de un millón de dólares sobre esa línea productiva. “En 2016 tuvimos que cerrar la planta. Y no fabricar más computadoras en el país no tuvo el impacto que se buscaba: hubo menos oferta, menos calidad. En 2020 viene la pandemia y ¿con qué nos encontramos ahí? Una cantidad de chicos que no podían acceder y tomar clases virtuales. Y junto con el Ministerio de la Producción, junto con la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) desarrollamos este plan, que va a permitir que muchos chicos se puedan conectar en el nuevo mundo”, señaló.

También asistieron a la actividad, de manera virtual, los representantes de las empresas adjudicatarias Luis Galli (presidente y CEO de Newsan), Pablo Suaya (CEO de Pc Arts), Luis Szychowsky (presidente de EXO), Luis Alberto Corapi (presidente de Coradir), Mauro Guerrero (CEO del Grupo Núcleo), Eduardo Wassi (presidente de Agen) y Sergio Airoldi (CEO de Air Computers).

Conectar Igualdad y Aprender Conectados, el precedente

Conectar Igualdad funcionó para los colegios públicos secundarios de todo el país hasta el 2018, cuando fue reemplazado por el programa Aprender Conectados, durante el gobierno de Mauricio Macri. Según datos de Chequeado, entre 2011 y 2015 se repartieron 4.708.403 equipos, mientras que entre 2016 y 2018, solo se entregaron 738.329.

En su momento, se había barajado la posibilidad de “bajar” el precio, y consideraban que ya no hacía falta seguir entregando equipamiento a los alumnos, sino hacerlo a los establecimientos, y profundizar la capacitación en herramientas digitales. Y que los equipos quedaran en las escuelas.

Con la pandemia y la virtualidad pedagógica, sumado al cambio de gobierno, la idea de entrega de equipos a secundarios volvió a tomar envión el año pasado. Y empezará, según dicen fuentes oficiales, a materializarse bajo este esquema en dos meses.

