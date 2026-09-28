Condenan a Apple a pagar US$5700 millones por infringir patentes con el iPhone y el Apple Watch

Una sentencia ha concluido que Apple deberá pagar más de 5700 millones de dólares por infringir dos patentes pertenecientes a Taction Technology Inc. basadas en el sistema de vibración que se ha usado en modelos de iPhone y Apple Watch, aunque la tecnológica ha declarado que recurrirá el veredicto.

El viernes, un jurado federal de San Diego (California, EEUU) dictaminó que Apple ha vulnerado las patentes 10.659.885 y 10.820.117 registradas por la compañía Taction Technology, que describen transductores táctiles que producen vibraciones en frecuencias graves perceptibles al tacto.

Como resultado, los de Cupertino deberán pagar más de 5.721 millones de dólares a Taction Technology por introducir esta tecnología en algunos modelos de sus dispositivos iPhone y relojes inteligentes Apple Watch.

Taction Technology presentó la demanda en 2021, haciendo referencia al Taptic Engine de los iPhone y Apple Watch, y aunque el juez desestimó el caso en 2023, ahora la compañía ha celebrado el veredicto tras esperar cinco años. Esto se debe a que, en 2025, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal reactivó el caso al considerar que la desestimación se basó en un requisito no escrito que impidió indebidamente a Taction usar parte de los testimonios de sus peritos.

“Nos alegra que el jurado haya fallado a favor de Taction y haya reivindicado sus derechos de patente”, ha afirmado al respecto el abogado de Taction, Tigran Guledjian, del despacho de Quinn Emanuel.

Apple por su parte, según Bloomberg Law, sostiene en su defensa que el Taptic Engine que usa en sus modelos de Apple Watch e iPhone es “fundamentalmente distinto” de la tecnología de Taction, algo que, según la tecnológica, confirmaron las propias pruebas que realizó Taction a los productos de Apple durante el juicio. Además, recurrirá la sentencia al considerar que la indemnización no tiene respaldo en los hechos.

No es la primera vez que Apple se encuentra con una demanda similar en los juzgados, ya que en 2016, Immersion, otra compañía especializada en tecnología háptica, demandó a la tecnológica por infringir varias de sus patentes en iPhone, Apple Watch y MacBook, aunque ambas cerraron el caso en enero de 2018 con un acuerdo global de conciliación y licencia, bajo términos confidenciales.