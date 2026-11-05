Qué significan las luces del router y cuándo indican un problema de conexión

Cuando internet deja de funcionar, una de las primeras cosas que se pueden revisar es el router o modem. Las pequeñas luces que aparecen en el frente del equipo informan sobre el estado de una función: desde la alimentación eléctrica hasta la conexión inalámbrica y la señal que llega desde el proveedor.

Los nombres y colores pueden variar según la marca y el modelo. Sin embargo, existen indicadores habituales que permiten reconocer si el problema está en la red Wi-Fi, en el cableado o en la conexión externa. En los equipos de fibra óptica, las luces “PON” y “LOS” cumplen una función importante para identificar inconvenientes con la señal.

Estas son las principales luces que conviene conocer y qué hacer cuando muestran un comportamiento fuera de lo habitual:

1 Power: indica si el router está encendido

Informa si el equipo recibe energía eléctrica y está funcionando. En condiciones normales, suele permanecer encendida de manera fija, generalmente en color verde o blanco, según el fabricante. Si está apagada, se debe comprobar que el cable de alimentación esté conectado correctamente y que el enchufe funcione. Conviene revisar si el botón de encendido está activado y si el adaptador de corriente está bien conectado al router.

¿Cómo apagar el router correctamente?

Cuando parpadea durante el arranque, puede tratarse de un comportamiento normal. Si permanece en un color de advertencia o no termina de encender, puede existir una falla del equipo o una actualización en curso. En ese caso, es preferible consultar el manual antes de desconectarlo.

2 Internet o WAN: muestra el estado de la conexión

El indicador Internet o WAN refiere a la conexión del router con la red del proveedor. Cuando funciona correctamente, suele permanecer encendido o parpadear mientras se transmiten datos. Si está apagado o aparece en rojo, puede indicar que el equipo no logra establecer conexión con internet. El problema puede estar relacionado con el cable que llega desde el módem, una configuración incorrecta o una interrupción del servicio.

3 WLAN o Wi-Fi: informa si la red inalámbrica está activa

La luz WLAN, también identificada como Wi-Fi en algunos modelos, señala si la conexión inalámbrica está habilitada. Cuando permanece encendida, significa que la función está activa. Si parpadea, normalmente indica que hay transmisión de datos entre el router y los dispositivos conectados.

Si está apagada, puede ser que el Wi-Fi se haya desactivado desde la configuración o mediante un botón físico del equipo. En ese caso, conviene revisar si el router tiene una tecla identificada como WLAN o Wi-Fi.

4 PON: confirma la conexión de fibra óptica

En los equipos que utilizan fibra óptica, la luz PON indica el estado de comunicación con la red del proveedor. Cuando permanece fija, generalmente señala que la conexión óptica se estableció correctamente.

Cómo detectar las funciones del router

Si parpadea durante un tiempo breve, puede estar intentando sincronizarse. Si el comportamiento continúa y no hay servicio, puede existir un problema de registro o comunicación con la infraestructura externa.

5 LOS: alerta sobre la pérdida de señal

La luz LOS es especialmente importante en los equipos de fibra óptica. Su nombre proviene de la expresión “Loss of Signal”, que significa pérdida de señal.

Si se enciende en rojo o parpadea de esa manera, sugiere que el equipo no está recibiendo correctamente la señal óptica. Entre las posibles causas se encuentran un cable de fibra desconectado, una falla en la instalación o un inconveniente en la red del proveedor.

6 LAN: muestra la actividad de los dispositivos conectados por cable

Son los asociados a los puertos Ethernet que permiten conectar computadoras, televisores y otros equipos mediante un cable de red. Cuando una luz LAN está encendida, normalmente significa que hay un dispositivo conectado. Si parpadea, suele indicar transmisión de información. Si permanece apagada, hay que revisar que el cable esté bien colocado en ambos extremos y que el dispositivo esté encendido.

Si la conexión inalámbrica funciona, pero una computadora conectada por cable no tiene internet, revisar este indicador puede ayudar a identificar dónde está el inconveniente.

7 WPS: señala el uso de la conexión rápida

La luz WPS aparece en routers que permiten vincular dispositivos a la red mediante un procedimiento de conexión rápida. Cuando parpadea, puede indicar que el equipo está esperando que otro dispositivo complete el emparejamiento.

Claves para entender cómo funciona un modem Shutterstock - Shutterstock

Si se enciende sin que el usuario haya iniciado ese proceso, conviene revisar la configuración del router. Para proteger la red, es recomendable mantener desactivadas las funciones que no se utilizan y emplear una contraseña Wi-Fi segura.

Cómo actuar ante una luz de advertencia

Antes de solicitar asistencia, se puede comprobar la alimentación eléctrica, revisar los cables y reiniciar el equipo siguiendo las indicaciones del proveedor. Si la luz LOS permanece roja o el indicador de internet no recupera su estado habitual, conviene contactar al servicio técnico y describir exactamente qué luces aparecen encendidas o parpadeando.