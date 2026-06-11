Copa Mundial de la FIFA 2026: el doodle de Google celebra el inicio del Mundial

Este jueves 11 de junio, Google cambió su icónico logo de colores por un doodle especial para celebrar la inauguración de la Copa del Mundo 2026, que se llevará cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

En este caso, al entrar a google.com se puede ver una animación breve de una persona que patea una pelota de fútbol en el espacio que habitualmente ocupa la tipografía de las dos “O”.

El movimiento imita la patada de un futbolista con su pierna derecha que eleva la pelota hacia la parte final del logo.

Google celebra el comienzo de la Copa del Mundo Michael Regan - FIFA - FIFA

Además, las letras de Google se muestran en color bordó, y tonos que van hacia el negro a lo largo de la tipografía.

Al hacer click en la imagen, el usuario accede directamente a toda la información relevante del día, con los datos pormenorizados del acto inaugural, el primer partido, las selecciones que compiten y el cronograma del fin de semana.

El doodle de Google tiene el objetivo de celebrar o conmemorar eventos, logros o personas que han marcado un antes y después en el mundo. En ese sentido, el servidor de internet cambia su logotipo en la página principal por un día.

Cuándo juega la Argentina en el Mundial 2026

La selección argentina tendrá su estreno el martes 16 a las 22 horas ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Posteriormente, se medirá con Austria el lunes 22 a las 14 horas y, por último, ante Jordania el domingo 28 a las 23 horas. Estos últimos encuentros serán en el AT&T Stadium de Dallas.

Mundial 2026: la Selección Argentina ya se entrena en Kansas City de cara a los amistosos previos

La Argentina es favorita a quedarse con el primer puesto en el Grupo J y avanzar a los cruces de eliminación directa. De conseguirlo, en los 16° de final, la etapa que se incorporó en el nuevo formato de 48 participantes, chocará contra el segundo de la zona H que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Por disposición de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) a partir del ranking internacional, en caso de que Argentina sea primera en su zona y España y Francia consigan la misma ubicación, solo podría medirse contra ellos en una hipotética final. Con Inglaterra, en tanto, puede hacerlo en semifinales.