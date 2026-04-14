Hoy es el Día Mundial de la Cuántica y Google lo recordó con un doodle, que es una ilustración cuyo objetivo es celebrar fechas importantes en la cultura y el conocimiento.

En esta ocasión, al entrar a google.com se puede ver que el doodle se transformó en un ícono similar al usual, pero cada letra del logo está en azul, con dos esferas en vez de las letras “o” y flechas marcando direcciones.

“Este doodle presenta la Esfera de Bloch, una visualización de cómo funciona un bit cuántico o qubit. Mientras que un bit de la computación clásica es estrictamente 1 o 0, un qubit puede existir en una mezcla de ambos estados, lo que se denomina superposición“, explica la empresa.

Hoy es el Día Mundial de la Cuántica Shutterstock - Shutterstock

Luego, continúa: “Al aprovechar la superposición, junto con otras propiedades cuánticas, las computadoras cuánticas pueden resolver problemas específicos y complejos que están fuera del alcance de las supercomputadoras actuales”.

Día Mundial de la Cuántica: cómo es el nuevo doodle de Google

El doodle de Google tiene el objetivo de celebrar o conmemorar eventos, logros o personas que marcaron un antes y después en el mundo, y es por eso que el buscador cambia su logo en la página principal por un día.

En este caso en particular, el doodle se forma con dos esferas de Bloch, es decir dos círculos traslúcidos con sus dimensiones marcadas y una flecha saliendo de cada uno, con un reflejo en amarillo alrededor.

Día Mundial de la Cuántica: cómo es el nuevo doodle de Google

Cuando se entra a la página oficial, los usuarios van a poder ver un doodle animado donde las directrices de la esfera van moviéndose de lugar. Las líneas que marcan radio desde el centro, giran sobre su propio eje. En cambio, las flechas que salen de la intersección del radio con el eje, giran hacia distintos lados, marcando rumbos diversos.