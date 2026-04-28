De cara a un nuevo mes, muchas personas se preguntan cuáles son los tres signos con “más suerte” en mayo de 2026. Los seguidores de la astrología suelen buscar sus horóscopos para conocer cuál será su fortuna. Para ello, la inteligencia artificial (IA) puede ser útil para conocer los tránsitos planetarios de las próximas semanas y dar predicciones personalizadas para el quinto mes del año.

Una de las plataformas más utilizadas por las personas es ChatGPT, que viene con tecnologías avanzadas de IA generadas por los últimos modelos de lenguaje de OpenAI. A la hora de brindar información, la herramienta recopila datos de distintos sitios web.

Tauro, Géminis y Leo son los signos con "más suerte" en mayo (Foto Canva)

Cuáles son los tres signos con “más suerte” en mayo de 2026, según la inteligencia artificial

Al consultar a ChatGPT sobre cuáles son los signos del Zodíaco que tendrán suerte en mayo de 2026, la IA realiza un análisis exhaustivo y determina que los tres signos más afortunados en el quinto mes del año son Tauro, Géminis y Leo.

A continuación, algunos aspectos generales que experimentarán estos signos según las predicciones astrológicas:

Tauro : el Sol transita por este signo de Tierra durante gran parte del mes, lo que potencia su magnetismo y capacidad de atracción. En tanto, la influencia armónica de Venus impulsa mejoras en el dinero y en vínculos afectivos. Se abren puertas que venían demoradas y hay mayor estabilidad para tomar decisiones importantes. En ese sentido, todo lo relacionado con inversiones o proyectos personales tiene un impulso extra.

: el Sol transita por este signo de Tierra durante gran parte del mes, lo que potencia su magnetismo y capacidad de atracción. En tanto, la influencia armónica de Venus impulsa mejoras en el dinero y en vínculos afectivos. Se abren puertas que venían demoradas y hay mayor estabilidad para tomar decisiones importantes. En ese sentido, todo lo relacionado con inversiones o proyectos personales tiene un impulso extra. Géminis : la energía de Mercurio favorece la comunicación, los acuerdos y las oportunidades laborales. Se trata de un mes donde aparecen propuestas interesantes, contactos clave y posibilidades de expansión. Hacia fines de mayo, con el ingreso del Sol al signo de los gemelos, se activa una etapa de renovación personal con buena fortuna en decisiones rápidas.

: la energía de Mercurio favorece la comunicación, los acuerdos y las oportunidades laborales. Se trata de un mes donde aparecen propuestas interesantes, contactos clave y posibilidades de expansión. Hacia fines de mayo, con el ingreso del Sol al signo de los gemelos, se activa una etapa de renovación personal con buena fortuna en decisiones rápidas. Leo: recibe aspectos positivos de Júpiter, lo que amplifica la suerte en proyectos a largo plazo, viajes y crecimiento profesional. Hay reconocimiento, avances y una sensación de que las cosas empiezan a alinearse. También se favorecen las decisiones valientes, especialmente en lo laboral o económico.

Cabe aclarar que se trata de una valoración de aspectos generales a partir de los tránsitos planetarios durante este mes. Por lo tanto, la experiencia de cada persona puede variar. Para obtener un horóscopo más personalizado y detallado, se recomienda consultar a un astrólogo profesional o buscar predicciones específicas para cada signo.

Cuáles son los tres signos con “menos suerte” en mayo de 2026, según la inteligencia artificial

Cáncer, Virgo y Sagitario son los signos que tendrán más desafíos en mayo

Por otro lado, la IA destaca que los signos con “menos suerte” en mayo son Cáncer, Virgo y Sagitario. Esto es lo que pueden esperar en el quinto mes del año:

Cáncer : se enfrenta a altibajos emocionales y cierta sensación de estancamiento. Las influencias de Saturno en este tiempo pueden generar bloqueos o responsabilidades extra que obligan a los nacidos bajo este signo de Agua a postergar deseos personales. Asimismo, las relaciones cercanas requieren paciencia y claridad para evitar malentendidos.

: se enfrenta a altibajos emocionales y cierta sensación de estancamiento. Las influencias de Saturno en este tiempo pueden generar bloqueos o responsabilidades extra que obligan a los nacidos bajo este signo de Agua a postergar deseos personales. Asimismo, las relaciones cercanas requieren paciencia y claridad para evitar malentendidos. Virgo : la energía de Mercurio en tensión puede traer confusiones, errores en la comunicación o decisiones apresuradas que no salen como se esperaba. Es por ello que conviene revisar todo dos veces y evitar compromisos importantes sin análisis previo. Este mes hay tendencia a la sobrecarga mental.

: la energía de Mercurio en tensión puede traer confusiones, errores en la comunicación o decisiones apresuradas que no salen como se esperaba. Es por ello que conviene revisar todo dos veces y evitar compromisos importantes sin análisis previo. Este mes hay tendencia a la sobrecarga mental. Sagitario: el signo del arquero recibe aspectos desafiantes de Neptuno, lo que puede generar desorientación o expectativas poco realistas. Puede que proyectos que parecían firmes pueden diluirse o cambiar de rumbo. Se recomienda prudencia en temas financieros y evitar idealizar situaciones o personas.

¿Qué datos necesitás para hacerte la carta astral?

Vale recordar que se trata de tendencias astrológicas que solo indican el tipo de energía que tendrán disponible durante las próximas semanas. De todos modos, las personas pueden enfrentar diferentes desafíos o mismo obtener recompensas en este período, sin importar de qué signo sean.