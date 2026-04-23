IA “Chef”: el prompt exacto para que la IA te arme una receta con los 3 ingredientes que te sobran en la heladera

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) es cada vez más frecuente en la vida cotidiana y cobra valor al momento de empezar a cocinar, ya que es una excelente herramienta que puede proporcionar ideas de utilidad de manera rápida, por eso es importante saber cuál es el prompt exacto para que la IA arme una receta con los tres ingredientes que sobran en la heladera.

El anunciado para que la IA arme una receta con tres ingredientes de la heladera

A continuación, algunos consejos para crear un prompt infalible para obtener una receta que implique poco tiempo de preparación y permita solucionar una comida del día con los ingredientes que haya en el hogar, sin salir a comprar.

El prompt para que la IA arme una receta con tres ingredientes de la heladera

La IA puede ofrecer alternativas para preparar rápidamente una comida, con pocos elementos y así resolver el dilema de qué cocinar con lo que hay en la heladera.

A continuación el prompt más conveniente para resolver esta inquietud:

“Solo tengo [Ingrediente 1, Ingrediente 2] y [Ingrediente 3]. ¿Qué receta de 3 ingredientes (o menos) puedo preparar en poco tiempo?”.

Como sucede con las consultas a la IA, siempre es recomendable usar en el enunciado la mayor precisión posible para obtener una respuesta más adecuada a la necesidad del usuario.

Será indispensable, entonces, indicar para qué momento del día se requiere la receta, y señalar si es para desayuno, almuerzo, merienda o cena. Si se prefiere una opción nutritiva, saludable, u otra en la que se realcen los sabores.

A su vez, será necesario delimitar los ingredientes puntuales de la preparación, y aclarar, por ejemplo, que los condimentos o aderezos no formen parte de la receta, y se añaden luego.

Sugerencias para crear el prompt adecuado

Si la IA no da exactamente lo que se quiere lograr con la receta, se puede probar con usar comas para separar cada concepto. Estas pueden permitir que el algoritmo entienda que cada palabra es una instrucción distinta.

Otro consejo es utilizar un prompt de manera negativa, e indicar lo que no se quiere obtener con la receta sugerida. Se puede remarcar que se evite un determinado modo de cocción, como el hervor o el uso del microondas. Otra opción es contarle a la IA los platos que ya se hicieron en la semana, para evitar repeticiones.

Cómo hacer una comida, con tres ingredientes, según la IA Getty Images

Es importante subrayar que la IA da más peso a las primeras palabras de la descripción que se utilice. En este punto es importante utilizar palabras clave, como receta sencilla, receta en pocos pasos, o directamente remarcar alguno de los ingredientes que deba tener mayor presencia en la preparación.