Cuánto cuesta el nuevo iPhone 17
Apple reveló el valor de sus celulares de alta gama y presentó un rediseño en la línea; un modelo ultradelgado se incorpora a la familia de dispositivos
Apple definió este martes el esquema de precios para su nueva generación de celulares, que incluye los modelos iPhone 17 Pro y Pro Max. La firma tecnológica también presentó un cuarto modelo, el iPhone Air, que se suma a la familia de dispositivos y reemplaza a la versión Plus de años anteriores. El anuncio se realizó durante su evento anual, donde también se mostraron actualizaciones para los AirPods y Apple Watch.
Los valores de la gama alta de Apple
La compañía comunicó los costos para el mercado estadounidense, que servirán como referencia global para las versiones iniciales de 256 GB de almacenamiento. La estructura de precios es la siguiente:
- iPhone 17: 799 dólares.
- iPhone Air: 999 dólares.
- iPhone 17 Pro: 1099 dólares.
- iPhone 17 Pro Max: 1199 dólares.
Estos valores se alinean con las proyecciones de la consultora TrendForce, que había advertido sobre un posible aumento de entre 100 y 200 dólares por aranceles a productos fabricados fuera de Estados Unidos.
El iPhone Air: la sorpresa del evento
La principal novedad de la jornada fue la introducción del iPhone Air. Este equipo se destaca por un perfil de solo 5,6 milímetros de grosor. Posee una pantalla de 6,5 pulgadas, marco de titanio y protección Ceramic Shield tanto en el frente como en la espalda.
Funciona con el chip A19 Pro, el mismo que los modelos superiores, y tiene una única cámara trasera de 48 megapíxeles. Este modelo estrena el primer módem y chip inalámbrico desarrollado por Apple para gestionar 5G, Wi-Fi y Bluetooth, con un foco en la eficiencia energética.
La empresa promete una autonomía de “todo el día”, pero el sistema reducirá el rendimiento del equipo si detecta que la carga es baja, una función basada en los hábitos del usuario.
Las innovaciones en las cámaras y el rendimiento del iPhone 17 Pro
Los modelos Pro y Pro Max renuevan su sistema fotográfico con tres cámaras traseras. Cada sensor es de 48 megapíxeles y está dedicado a las lentes normal, gran angular y teleobjetivo. Esta configuración permite un zoom óptico de 4x y 8x, además de un zoom digital de hasta 40x.
Ambos dispositivos utilizan el chip A19 Pro para optimizar su rendimiento. El iPhone 17 Pro Max introduce una opción de almacenamiento de 2 TB, un hito para la compañía. El diseño incluye un bloque de cámaras que se extiende de lado a lado y una nueva cámara de vapor para la refrigeración.
El iPhone 17 “estándar” cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas con tasa de refresco variable de hasta 120 Hz. Utiliza el chip A19 y, según Apple, ofrece ocho horas más de autonomía que su predecesor. Su carga rápida alcanza el 50% en media hora. La cámara frontal incorpora un sensor cuadrado que permite tomar fotos verticales u horizontales sin girar el teléfono.
Fechas de lanzamiento y preventa
La preventa internacional para toda la línea iPhone 17 comenzará este viernes 12 de septiembre. Los equipos llegarán a las tiendas de Estados Unidos el 19 de septiembre. Dos representantes locales de la marca confirmaron la llegada de los dispositivos al país, con fechas y precios que se comunicarán próximamente.
