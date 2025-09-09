Apple presenta el iPhone 17 Air en medio de la carrera por la IA y presiones arancelarias

El gigante tecnológico Apple presentó el martes su nueva línea de iPhone 17, incluido un modelo ultradelgado Air, mientras se esfuerza por demostrar que puede seguir el ritmo en la carrera de la inteligencia artificial (IA) generativa.

La potencia de Silicon Valley realizó su evento anual de lanzamiento del iPhone en medio de crecientes desafíos: la Casa Blanca presiona a la compañía para que reduzca su dependencia de la fabricación china y los inversores se preguntan si Apple está realmente preparado para la era de la IA.

A esto se suman las dificultades derivadas de las elevadas políticas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump.

Las acciones de Apple han caído más de un 3% desde que el republicano asumió el cargo en enero pasado.

En este contexto, la tecnológica apuesta por un producto que espera impulse un gran ciclo de compras de iPhone y revierta la tendencia de los clientes a conservar sus dispositivos durante más tiempo antes de renovarlos.

Para revitalizar su marca, Apple presentó el iPhone 17 Air, al que el director general Tim Cook calificó como "una revolución total".

Con tan solo 5,6 mm de grosor, el dispositivo de US$999 incorpora el nuevo procesador A19 Pro de Apple (el más potente para iPhone hasta la fecha) y promete una batería que dura todo el día y hasta 40 horas de reproducción de video. Además, esta nueva línea abandona las tarjetas SIM físicas en favor de sus versiones virtuales eSIM.

El Air se une a la gama estándar de Apple, que incluye el iPhone Pro 17 premium, el modelo más caro y de mayor rendimiento de la compañía.

Si bien todos los dispositivos nuevos incorporan tecnología de IA generativa, Apple no ha hecho ningún anuncio importante sobre la expansión de sus capacidades de IA más allá de las actualizaciones de las funciones existentes en su sistema "Apple Intelligence".

El impulso de la compañía hacia la IA ha tenido dificultades para consolidarse desde el lanzamiento de "Apple Intelligence" a finales de 2024.

Los usuarios se han mostrado especialmente decepcionados con las mejoras de Siri, que sigue siendo sorprendentemente básica a pesar de años de promesas.

Giro estratégico

Los analistas del sector consideran el iPhone Air como un giro estratégico, ya que Apple posiciona el diseño ultrafino, en lugar de pantallas más grandes, como su nuevo atractivo de venta premium.

Su perfil ultrafino también podría allanar el camino para el rumoreado iPhone plegable de Apple, que se espera para el próximo año.

Samsung y la empresa china Huawei ya ofrecen smartphones plegables.

Sin embargo, diseñar dispositivos tan delgados presenta desafíos: mayores costos de producción y menor espacio en la batería, aunque Apple afirma que el iPhone 17 Air tiene una duración de batería de 24 horas con una carga completa.

Pese a que los aranceles aumentan los costos de producción, Apple mantuvo los precios del iPhone sin cambios con respecto a los modelos equivalentes del año pasado, una medida que podría reducir los márgenes de ganancia.

En julio, Cook reveló que los aranceles de Trump le costaron a Apple US$800 millones el trimestre pasado, con un impacto estimado de US$1100 millones este trimestre.

Apple también presentó los AirPods Pro 3, con cancelación de ruido mejorada y funciones de traducción en tiempo real, y el Apple Watch Series 11, que incluye conectividad 5G, mayor duración de la batería y funciones de seguimiento de la salud cardíaca, todavía pendiente de aprobación.

arp/dw/mel/db/mar