De dibujar gatos con IA al quirófano: Midjourney cambia de estrategia y presenta un escáner médico supersónico

Midjourney, la plataforma pionera en el uso de inteligencia artificial generativa para crear imágenes a partir de una mera descripción, anunció hoy un abrupto cambio en su futuro.

En un evento en San Francisco su fundador, David Holz, se subió al escenario para presentar algo completamente inesperado: no un nuevo modelo de chatbot artístico, sino su primer dispositivo: un escáner ultrasónico de cuerpo completo, capaz de realizar un mapeo del cuerpo en 60 segundos, 100 veces más rápido que los equipos de resonancia magnética (MRI) tradicionales.

El anuncio marcó el nacimiento de Midjourney Medical, una división que busca transformar la medicina preventiva en algo tan cotidiano como ir a la peluquería. El dispositivo, bautizado simplemente como “The Midjourney Scanner”, requiere que el usuario se pare sobre una plataforma que desciende lentamente a cinco centímetros por segundo dentro de un piletón de agua tibia.

Así funciona el escáner corporal de ultrasonido que presentó Midjourney

Allí, un anillo equipado con medio millón de sensores del tamaño de un grano de arena utiliza ondas de ultrasonido para reconstruir un mapa 3D del interior del cuerpo. Holz comparó estos sensores con delfines que utilizan la ecolocalización para “ver” a través de la materia.

Cada sensor puede funcionar como emisor (parlante) o receptor (micrófono) de ultrasonido. “Cada cuadrado crea ondas ultrasónicas y registra los ecos de vuelta millones de veces por segundo. Juntos actúan como un coro y una audiencia a la vez, produciendo terabytes de datos cada segundo. Si convirtiéramos esos datos en video de internet en alta definición (HD), tendrías que mirar 500 horas de grabación por cada segundo de datos de escaneo -dice la compañía-. A medida que las ondas viajan a través del agua y de tu cuerpo, cambian de forma. La forma de estas ondas cambia cada vez que hay un cambio en la densidad o la rigidez (por ejemplo, al pasar del agua a la piel, a la grasa, al músculo y al hueso). Al observar cómo cambia la forma de todas las ondas, reconstruimos un mapa detallado o “imagen” que básicamente nos permite descubrir qué hay ahí dentro."

Según la compañía, puede crear un mapa 3D del cuerpo con una precisión de una fracción de milímetro, similar a las resonancias actuales. Y por la cantidad de información que genera el equipo solo ahora se pudo hacer realidad.

Para lograr este hito técnico, Midjourney no trabajó en soledad. En noviembre de 2025, la firma selló un acuerdo con Butterfly Network para licenciar su tecnología de “ultrasonido en chip”. Cada escáner utiliza 40 de estos módulos, respaldados por una potencia de procesamiento de dos petaflops para transformar el caos de las ondas sonoras en imágenes nítidas.

Sin embargo, lo más llamativo no es solo la tecnología, sino el modelo de negocio. Midjourney no apunta a vender estos equipos a hospitales públicos o clínicas privadas, sino que anunció su propia cadena de “Midjourney Spas”. El primer local abrirá sus puertas en Union Square, San Francisco, hacia finales de 2027. El plan describe un centro de bienestar de lujo con saunas, piletas de agua fría y diez escáneres donde los clientes podrán monitorear su salud mientras se relajan.

La ambición de Holz no se queda ahí. El ejecutivo proyecta tener 50.000 escáneres en todo el mundo para el año 2031, capaces de realizar mil millones de escaneos mensuales. Según su visión, este acceso masivo a datos biométricos podría evitar el 30% de las muertes globales mediante la detección temprana.

Como era de esperar, el anuncio despertó una ola de escepticismo en la comunidad médica y científica. Los críticos recordaron que la empresa nunca construyó un producto físico y que, actualmente, el escáner no cuenta con la aprobación de la FDA para realizar diagnósticos médicos. Por ahora, el dispositivo solo generó “mapas de composición corporal”, una categoría que le permitió esquivar regulaciones estrictas de salud. Expertos en radiología advirtieron además sobre el peligro de los “falsos positivos”, señalando que escanear a personas sanas de forma constante podría generar ansiedad y procedimientos médicos innecesarios.

A pesar de las dudas, Midjourney dejó en claro que esto fue un movimiento estratégico de largo aliento. Al controlar el hardware, la empresa busca adueñarse de un flujo de datos sin precedentes sobre la realidad física del cuerpo humano. Para una compañía obsesionada con crear “modelos de mundo” en tiempo real, el escáner no es otra cosa que el sensor definitivo para entender nuestra biología.