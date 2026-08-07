Desintoxicación digital: cómo configurar el “Modo Descanso” en el celular para mejorar la calidad del sueño sin apagar el equipo

Ajustar el celular antes de ir a la cama es clave para lograr una transición tranquila hacia el sueño, especialmente si tenés la costumbre de usar el teléfono para leer, escuchar audios o responder mensajes. Un gran punto de partida consiste en activar el modo oscuro del sistema, función que cambia el fondo de la pantalla por tonos negros y grises oscuros, lo que disminuye drásticamente el impacto visual en entornos con poca iluminación. La mayoría de las aplicaciones ajustan su apariencia automáticamente al detectar esta preferencia en la configuración general del equipo, alternativa que se encuentra dentro del menú de pantalla, tanto en dispositivos Android como en iPhone.

Ajustar el celular antes de ir a la cama es clave para lograr una transición tranquila hacia el sueño, especialmente si solés usar el teléfono para leer, escuchar audios o responder mensajes Pexels

Asimismo, resulta muy útil activar los filtros de luz cálida. En los celulares Android, esta opción suele llamarse Luz nocturna o Escudo, mientras que en Apple se le conoce como Night Shift. Su objetivo principal es reducir las emisiones de luz azul, reemplazándolas por tonos más amarillos y suaves que no alteran la producción natural de melatonina. Es posible programar su encendido automático a determinada hora o ajustarlo manualmente según tus hábitos.

En los celulares Android, esta opción suele llamarse Luz nocturna o Escudo para la comodidad de la vista, mientras que en Apple se le conoce como Night Shift (Foto: Captura)

Configuración del “Modo Descanso” en Android

Los celulares con sistema operativo Android incluyen herramientas de Bienestar Digital diseñadas específicamente para evitar interrupciones nocturnas. Para acceder a estas funciones, debés ingresar al menú de Ajustes y seleccionar la sección de Bienestar digital y controles parentales, donde encontrarás la pestaña del Modo Descanso.

Los celulares con sistema operativo Android incluyen herramientas de Bienestar Digital diseñadas específicamente para evitar interrupciones nocturnas (Foto: Captura)

Esta herramienta permite silenciar el sonido de las notificaciones, atenuar el brillo del fondo y limitar las interrupciones en las horas que destinás a dormir. Podés activarlo de forma manual o establecer un horario personalizado indicando los días de la semana y las horas exactas de inicio y fin. Incluso existe la posibilidad de programarlo para que se ponga en marcha de forma automática en cuanto conectás el teléfono al cargador durante la noche.

La herramienta permite silenciar el sonido de las notificaciones, atenuar el brillo del fondo y limitar las interrupciones en las horas que destinas a dormir (Foto: Captura)

Dentro de sus opciones de personalización, destaca la integración con la función “No molestar”. Al habilitarla, el equipo solo emitirá sonido ante llamadas de contactos marcados como favoritos o ante llamadas repetidas en un intervalo corto, lo que garantiza que las emergencias sigan localizables. En cuanto a la pantalla, el sistema permite cambiar los colores a escala de grises, desactivar la pantalla siempre encendida para eliminar reflejos y sincronizar la desactivación del modo con la primera alarma de la mañana.

Configuración del “Modo Descanso” en iOS

En los teléfonos iPhone, el menú de Modos de concentración ofrece un control exhaustivo sobre las notificaciones. Para configurarlo, debés ingresar a la Configuración del dispositivo y seleccionar el apartado de Modos de concentración, donde encontrarás el perfil predeterminado de Descanso.

En los teléfonos iPhone, el menú de Modos de concentración ofrece un control exhaustivo sobre las notificaciones (Foto: Captura)

El sistema permite gestionar de manera detallada qué personas y aplicaciones tienen permiso para enviarte alertas mientras el modo permanece activo. En la sección de personas, también podés autorizar las llamadas consecutivas para no perder comunicaciones urgentes. A su vez, es posible configurar fondos de pantalla específicos para el bloqueo y la pantalla principal, lo que logra un entorno visual limpio que reduce las distracciones nocturnas.

El sistema permite gestionar de manera detallada qué personas y aplicaciones tienen permiso para enviarte alertas mientras el modo permanece activo (Foto: Captura)

En el menú de horarios, podés fijar metas de sueño y definir horas de descanso diferenciadas para los días laborables y el fin de semana. Finalmente, los filtros de concentración permiten modificar el comportamiento interno de ciertas aplicaciones; por ejemplo, se puede hacer que la aplicación de correo electrónico no muestre mensajes de cuentas laborales o que el sistema active automáticamente el ahorro de batería y el modo silencioso al llegar la hora de dormir.