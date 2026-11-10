Después de 13 años de espera, Grand Theft Auto VI vuelve a Vice City este 19 de noviembre

Grand Theft Auto nunca se ha caracterizado por seguir las reglas.

Casi tres décadas después de la llegada del videojuego, construido en torno a robar autos, huir de la policía y abrazar el caos criminal, la franquicia ha sobrevivido a la controversia, ha transformado los juegos de mundo abierto y se ha convertido en uno de los mayores vendedores del entretenimiento.

Ahora, tras una espera de 13 años desde su última entrega principal, Grand Theft Auto VI se prepara para dar otro gran golpe. El capítulo más reciente llega el 19 de noviembre con un regreso a las calles inundadas de neón de Vice City, ahora con dos protagonistas.

Para los fans de toda la vida, GTA VI es un regreso muy esperado. Para todos los demás, esto es lo que hay que saber sobre el exitoso videojuego, sus personajes y el enorme negocio asociado con su lanzamiento.

¿Por qué Grand Theft Auto es tan importante?

La franquicia comenzó en 1997 como un juego relativamente simple, con vista cenital, que permitía que los jugadores recorrieran ciudades ficticias, robaran vehículos, evadieran a la policía y cometieran delitos.

El lanzamiento de Grand Theft Auto III en 2001 ayudó a redefinir los juegos de mundo abierto. Les dio a los jugadores mayor libertad para explorar una extensa ciudad tridimensional, realizar misiones e interactuar con su entorno.

Las entregas posteriores ampliaron esa libertad con entornos más grandes, narrativa cinematográfica, sátira social y mundos detallados. La influencia fue mucho más allá de los juegos sobre robar autos.

La serie Assassin’s Creed de Ubisoft llevó la exploración de mundo abierto a escenarios históricos, mientras que los juegos The Elder Scrolls de Bethesda ampliaron su propia tradición de juegos de rol de fantasía con desarrollo abierto. Más tarde, The Legend of Zelda: Breath of the Wild de Nintendo enfatizó la experimentación y el descubrimiento, permitiendo que los jugadores usaran el propio entorno para resolver problemas.

Para Grand Theft Auto: San Andreas y Grand Theft Auto V, Rockstar Games reclutó a miembros de pandillas de la vida real para ayudar a aportar autenticidad a los personajes de fondo y a los diálogos. El exguionista y director de audio Lazlow Jones señaló que algunos intérpretes cuestionaron líneas del guion, lo que llevó a los desarrolladores a permitirles usar un lenguaje tomado de sus propias experiencias.

Esa atención al detalle ayudó a crear la sensación de un mundo vivo que se convirtió en un sello distintivo de la franquicia, aun cuando la serie recibía críticas por sus representaciones de la violencia, el crimen y las mujeres.

Pero la controversia no detuvo el ascenso comercial de la franquicia.

Según la editora Take-Two Interactive, la franquicia ha vendido más de 470 millones de unidades en todo el mundo. Grand Theft Auto V, lanzado en 2013, representa más de 230 millones de esas unidades y alcanzó 1000 millones de dólares en ventas minoristas en apenas tres días.

Su componente multijugador en línea, Grand Theft Auto Online, ha ayudado a mantener a los jugadores enganchados a través de años de actualizaciones, nuevas actividades y compras dentro del juego.

¿Cuál es la historia detrás de Grand Theft Auto VI?

Esta vez, la acción regresa a Vice City, la versión ficticia de Miami creada por Rockstar, y se expande por el estado circundante de Leonida, un escenario inspirado en Florida lleno de playas, autopistas, vida nocturna y empresas criminales.

Los personajes centrales son Lucia Caminos y Jason Duval, una pareja que intenta mejorar sus circunstancias mediante una vida de crimen. Lucia ha sido liberada recientemente de prisión, mientras que Jason, un exsoldado que se involucró con traficantes de drogas en los Cayos de Leonida, busca un camino diferente.

Sus planes se complican cuando un trabajo criminal aparentemente sencillo sale mal, arrastrándolos a una conspiración que se extiende por toda Leonida.

Los avances sugieren una historia que mezcla romance, robos, traiciones y la ya conocida mirada satírica de la serie sobre la cultura estadounidense.

Rockstar ha revelado varios personajes secundarios, entre ellos, el ladrón de bancos Raul Bautista, el aspirante a ejecutivo musical Dre’Quan Priest y el dueño de un club nocturno Boobie Ike.

¿Quiénes integran el elenco?

Rockstar ha mantenido en secreto gran parte del elenco de voces, incluidos los intérpretes detrás de Lucia y Jason.

Un actor conocido ha confirmado su participación: Stephen Root, reconocido por su trabajo en “Office Space”, “King of the Hill” y “Barry”. Dijo a The Associated Press en septiembre que aparece en el juego, y añadió que los fans ya habían reconocido su voz distintiva en material promocional.

En reportes se ha identificado a Root como la voz de Brian Heder, un traficante de drogas envejecido que opera desde los Cayos de Leonida. Rockstar ha presentado al personaje, pero no ha confirmado públicamente el fichaje de Root para ese papel específico.

¿Qué hace diferente a esta entrega?

Más allá del regreso a Vice City, uno de los mayores cambios es el enfoque en dos protagonistas cuya relación impulsa la historia.

Grand Theft Auto V presentó tres personajes principales jugables. La nueva entrega se centra en Lucia y Jason como socios que navegan juntos el submundo criminal.

Rockstar ha promocionado un escenario más grande y detallado que se extiende más allá de la ciudad hacia el estado de Leonida. El juego también llega en un panorama tecnológico muy distinto al de su predecesor, con consolas más nuevas capaces de sostener entornos más elaborados e interacciones de personajes más complejas.

En noviembre de 2026 estará disponible el GTA VI, la sexta entrega de la saga de Grand Theft Auto

Pero no se conoce cada detalle. Rockstar ha ofrecido tráileres y avances promocionales, mientras persisten preguntas sobre el abanico completo de actividades, cómo funcionarán los sistemas del juego y el futuro de su experiencia multijugador en línea.

¿Y la música?

La música ha sido parte de la identidad de Grand Theft Auto desde hace mucho tiempo. Ha incluido de todo, desde estaciones de radio ficticias hasta las canciones que acompañan a los jugadores mientras recorren las ciudades del juego.

Grand Theft Auto VI amplía esa tradición con una banda sonora original de Justice, el dúo francés de electrónica ganador del Grammy integrado por Gaspard Augé y Xavier de Rosnay.

Rockstar afirma que la banda sonora se adapta a las acciones y experiencias de los jugadores a lo largo del juego, cambiando según los entornos y las situaciones que encuentren.

Está previsto un álbum de la banda sonora de 30 pistas para el 11 de diciembre, con colaboraciones con artistas como Tame Impala, SZA, King Gizzard & The Lizard Wizard y Gesaffelstein.

El juego también incluye estaciones de radio dentro del juego y una colección aparte de canciones originales, manteniendo el vínculo de la franquicia con la música popular.

Cuándo, cómo y por cuánto jugarlo

El Grand Theft Auto está disponible para PlayStation 5/5 Pro, y Xbox Series X|S; la versión para PC llegará probablemente en 2027 o 2028. El juego tiene un precio de 80 dólares, y de 100 dólares en la versión Ultimate y ya se puede reservar en el sitio oficial.

AP