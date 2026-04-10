GTA 6: fecha, precio y lo que tenés que saber antes del lanzamiento más grande de la historia del gaming

GTA es sinónimo de videojuegos. Polémico, picante, extravagante y absurdamente masivo. El GTA V sigue estando entre los más vendidos del mundo a pesar de ser un lanzamiento original de la PlayStation 3 allá por septiembre de 2013. Trece años después, Rockstar Games anunció su próxima aventura que puede sacudir el mundo: el GTA VI (o GTA 6, como se viene anotando).

El 19 de noviembre de 2026 es la fecha fijada para el regreso, originalmente pensado para 2025 y aunque muchos rumores siguen hablando de otro retraso, el CEO de Take-Two, empresa madre de Rockstar, confirmó que tiene “confianza absoluta” en que el juego llegará en noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series de manera digital (sin juego físico). La PC deberá esperar, quizás a 2027 o tal vez 2028.

Pero GTA VI no es solo un juego taquillero, es un fenómeno social y económico. Tal es así que también se habló de que su precio de lanzamiento no será el de un videojuego tradicional a 70 dólares. Nintendo coqueteó con aumentos a 80 dólares con los lanzamientos fuertes de Switch 2, y el ruido de la industria había apuntado a que GTA será más caro. Pero esto no solo no fue confirmado, sino que se espera que no tengamos una sorpresa con su precio.

Lo que no se sabe es si habrá una ventana previa de juego (más cara, con una versión prémium de 100 dólares) con acceso anticipado y algunos adicionales dentro del juego, cosa que otros títulos en la industria hicieron en el pasado, como los juegos de NBA.

El juego más caro de la industria

Si te decimos que GTA VI es más caro de producir que las dos películas finales de Marvel como Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame juntas, ¿lo creerías?. Y si te decimos que es inclusive más caro de crear que el edificio Burj Khalifa de Dubai, o que estadios, aeropuertos o estaciones…

En noviembre de 2026 estará disponible el GTA VI, la sexta entrega de la saga de Grand Theft Auto

Analistas ponen a la inversión de Rockstar en 2100 millones de dólares hasta 2019, por lo que implicaría que llegará cerca de los 3000 millones de dólares de producción en casi 15 años. En comparación, otros proyectos superambiciosos del gaming, ni se le acercan: Cyberpunk 2077 costó 430 millones, y el anterior juego masivo de Rockstar, Red Dead Redemption 2, costó 500 millones.

Este nivel de inversión no solo es inédito, sino que sacude toda la industria del entretenimiento.

El impacto cultural más allá del gaming

Siempre que tuvimos un GTA, desde el impacto del paso al mapa 3D con GTA 3, se sintió como un evento en la historia. Pero ahora, con GTA VI, con su larga espera y sus pocas filtraciones y trailers, hacen que cualquier información, por más pequeña que sea, sea una noticia viral global.

Este GTA, que estará ambientado en el estado de la Florida de Estados Unidos y con una crítica social a la cultura estadounidense, también buscará dar que hablar con una mezcla de acción, violencia y humor ácido, del que siempre supo mantener un equilibrio magistral.

La Nueva York de GTA 3 y GTA 4, el Miami vintage de GTA Vice City, y el Los Ángeles de GTA San Andreas y GTA 5 siempre dejaron una marca en la cultura de sus ciudades, retratadas casi a la perfección en sus lugares más icónicos y con una caricaturización del crimen y los problemas sociales.

En noviembre de 2026 estará disponible el GTA VI, la sexta entrega de la saga de Grand Theft Auto

El impacto que tendrá su lanzamiento es tal, que en algunos foros e informes de sitios especializados hablan de la “Gripe GTA” para el día de estreno, que generaría un número inusual de ausentismo en trabajos, tomándose el día por enfermedad para poder jugarlo.

Sus personajes principales: una aventura de crimen

Si bien vimos muy poco en su tráiler, ya pudimos conocer a sus protagonistas. Esta vez, en vez de tener la historia dividida en tres personajes, ahora vamos a vivirla desde la perspectiva de una pareja sumergida en el crimen del ficticio estado de Leonida, que es exactamente igual a La Florida: Lucía Caminos, quien será la primera protagonista femenina no opcional de toda la saga, y el combatiente Jason Duval. Con algunas vibras de Bonnie y Clyde, vamos a seguir la historia desde que Lucía sale de la cárcel y busca volver a la cima de la manera más rápida posible, mientras su pareja, Jason, usa su experiencia militar para moverse en un mundo de traficantes y estafadores por las playas de Miami (no es un Miami literal, pero sí retratado al más mínimo detalle).

Los autos que aparecerán en el GTA VI (recortes del tráiler) Zurueta, Inaki (Redacción)

No cabe duda de que este juego es y está pensado para mayores de 18 años. Si bien mucho no se sabe de su trama principal, por los temas que toca, y de la manera irónica que lo hace, está claro que no es apto para los más chicos bajo ningún punto de vista. Para disfrutarlo en su totalidad, hace falta entender el mensaje que intenta dar.

Su mapa: el más grande y completo

Como te contamos, su mapa estará basado en la Florida, con Vice City, la Miami del universo de GTA, entre campos, pueblos, playas, pantanos y varias locaciones más aún por descubrirse. Se espera que la superficie que vamos a poder recorrer será más de 2 veces más que la del GTA 5, pero lo importante no estará en sí en el tamaño, sino en las cosas que podamos hacer en él. Habrá más de 700 comercios en los que podremos entrar, miles de casas, actividades y decenas de interacciones que pondrán en otro nivel de realismo a un mundo que ya se sentía sumamente interactivo y completo en juegos anteriores. También, según filtraciones, se cree que volvería la posibilidad de engordar, adelgazar y ganar o perder musculatura en los personajes. La profundidad será clave en la novedad del juego.

Además, se espera que los NPC no sean entes sin vida ni historia, sino que todos tendrán un propósito. Una de las filtraciones habla de que todos tendrán su vida, y si queremos, podremos seguirlos, verlos en su vida cotidiana, como trabajos, casas y familiares. Y esto tendría repercusiones si los molestamos o atacamos, dado que el juego recordará lo que pasó y dónde. La IA estará presente en la economía, el clima y se espera que alguna que otra sorpresa más se revele con algún tráiler más previo a su lanzamiento.

Además, vamos a tener redes sociales activas dentro del juego, con las que se va a poder interactuar con la ironía y la acidez de GTA, que le va a pegar duro a la cultura de “social media” y los influencers.

Ni hablar del aspecto gráfico. Ya en los juegos anteriores no se entendía cómo las consolas podían correr este nivel de detalle (increíble GTA 5 en PS3). Ahora se espera que el nivel de detalle sea minucioso. Las texturas, la caras, los animales y la vida de la ciudad se espera que sean algo distinto a lo que estamos acostumbrados en juegos de mundo abierto.

GTA VI será inédito

Con su monstruosa producción, su impacto social y la legión de jugadores que esperan comprarlo, se espera que GTA VI sea un éxito inmediato en el momento de su lanzamiento. Más de 300 actores, 35 mil líneas de diálogos, miles de desarrolladores durante más de una década dejan a este videojuego como el proyecto más ambicioso de la industria del entretenimiento visual. Faltan apenas 225 días.