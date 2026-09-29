Donald Trump reúne a los gigantes de la IA en la Casa Blanca mientras crecen las alertas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este martes en la Casa Blanca a algunos de los principales líderes de la industria de la inteligencia artificial, en medio de llamados del Congreso a reforzar la supervisión de la industria. Asistirán ejecutivos de empresas como Anthropic, Nvidia, Meta, Google y OpenAI, junto con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, según medios estadounidenses y fuentes cercanas al encuentro. También se espera que participe Elon Musk.

La cita se produce en un momento de creciente preocupación por la seguridad de los sistemas de IA, pues en las últimas semanas compañías han reportado incidentes relacionados con comportamientos no previstos de algunos de sus modelos, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad de esta tecnología.

La víspera del encuentro, OpenAI anunció que aplazó el lanzamiento de un nuevo modelo previsto para octubre, después de detectar comportamientos que se apartaban de las instrucciones recibidas e intentaban engañar a sus supervisores. La empresa también reconoció recientemente que algunos de sus agentes accedieron a sitios web de agencias federales estadounidenses e incluso lograron infiltrarse en una plataforma gubernamental relacionada con la salud.

Uno de los asistentes será Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic y una de las voces más influyentes en favor de mayores controles sobre la inteligencia artificial avanzada. Amodei, quien es responsable del modelo Claude, advirtió a los inversores antes de su salida a bolsa que esta tecnología podría presentar “riesgos existenciales para la humanidad”.

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, será uno de los ejecutivos que estarán presentes en la reunión de Trump Ludovic Marin/AFP/Getty Images

La reunión llega apenas dos días después de que Trump cenara en privado con Amodei, quien había estado ausente de la cena de Estado ofrecida por el mandatario al presidente chino Xi Jinping, un evento al que sí acudieron varios de sus competidores del sector. Tras ese encuentro, Trump dejó clara su postura sobre el desarrollo de la IA y minimizó los riesgos planteados por algunos expertos.

“No me preocupa”, dijo en una entrevista con Fox News, al ser consultado sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial se descontrole. “Estamos un año, quizá año y medio, por delante de China”. ¿Por qué deberíamos renunciar a eso?“, afirmó.

El mandatario ha defendido una estrategia de desarrollo acelerado para mantener la ventaja tecnológica estadounidense frente a Pekín. También ha criticado la oposición de algunas comunidades a la construcción de grandes centros de datos, una infraestructura considerada clave para el crecimiento de la industria, pero que aumenta la presión sobre los recursos hídricos, el suelo y la demanda eléctrica.

Trump dijo que las comunidades que se oponen a estas infraestructuras “quieren terminar siendo atrasadas y pobres” y que “China no podría estar más feliz con este movimiento anti centros de datos”.

Por su parte, Johnson señaló que la reunión buscará encontrar “el equilibrio adecuado” entre la innovación y la supervisión. El líder republicano ha advertido que una regulación excesiva podría afectar la capacidad de Estados Unidos para competir con China. “No tenemos que precipitarnos y regular esto en exceso”, porque perderemos la carrera frente a China", dijo en una entrevista el lunes a Fox Business Network.

Sam Altman, CEO de OpenAI, también participará de la reunión de ejecutivos de la IA Yuki Iwamura - AP

El debate también ha ganado peso político de cara a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre. Según una encuesta de CNN, el 82 % de los estadounidenses afirma estar preocupado por el desarrollo de la inteligencia artificial.

Mientras algunos líderes tecnológicos, como Amodei y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, han pedido controles más estrictos e incluso mecanismos internacionales de supervisión, son sus mismas empresas las que impulsan el desarrollo de esta tecnología. Además, la Casa Blanca apuesta por evitar restricciones que puedan ralentizar el liderazgo estadounidense en una de las tecnologías más estratégicas del momento.

Legisladores de ambos partidos han elaborado varios proyectos de ley para regular mejor el sector. Algunos exigen a las empresas mayor transparencia sobre cómo funcionan sus sistemas y qué medidas de seguridad emplean.

Sin embargo, parece poco probable que se apruebe una reforma integral antes de las elecciones de medio mandato, ya que la Cámara de Representantes estará en receso hasta principios de noviembre y los senadores se encuentran a punto de volver a sus circunscripciones para hacer campaña.