Dos pantallas, muchas posibilidades: Probamos la Asus Zenbook Duo 2026

La nueva ASUS Zenbook DUO (2026) fue presentada oficialmente durante CES 2026, en Las Vegas, como una nueva evolución de la apuesta de la compañía por llevar las computadoras de doble pantalla a un formato cada vez más maduro. ASUS viene desarrollando esta idea desde hace varios años y esta tercera generación busca convertir la experiencia de trabajar con dos displays en algo más natural, potente y portátil.

A simple vista, mantiene la fórmula que caracteriza a la familia: dos pantallas OLED táctiles de 14 pulgadas unidas por una bisagra central y un teclado Bluetooth que puede colocarse sobre la pantalla inferior para utilizarla como una notebook convencional. Pero detrás de esa apariencia conocida hay una serie de cambios importantes: una nueva bisagra oculta que reduce considerablemente la separación entre ambos paneles, un chasis construido en Ceraluminum y una batería dual de 99 Wh.

La propuesta, entonces, no consiste simplemente en agregar una segunda pantalla a una notebook. ASUS busca que la Zenbook DUO funcione como una suerte de estación de trabajo móvil, capaz de pasar de notebook tradicional a escritorio de doble pantalla, modo libro o configuración para compartir contenidos. En esta generación, además, las dos pantallas suben la apuesta con resolución 3K, 144 Hz y hasta 1000 nits de brillo HDR, mientras que el hardware incorpora los nuevos procesadores Intel Core Ultra Serie 3 y capacidades de inteligencia artificial local.

Una vista de la Asus Zenbook Duo 2026 junto al modelo de 2025

Equipo que gana no se toca

La Zenbook DUO 2026 no representa una ruptura con respecto al modelo presentado en 2025. ASUS eligió otro camino: mantener la fórmula de la computadora de doble pantalla y concentrarse en perfeccionar aquellos aspectos que hacen a la experiencia cotidiana. La propuesta sigue siendo esencialmente la misma, pero incorpora mejoras en la construcción, la bisagra, las pantallas, la autonomía y el rendimiento que buscan convertir una idea todavía poco habitual en un producto cada vez más maduro.

En su momento, ASUS acertó al apostar por una computadora que se apartaba de la estructura tradicional de una notebook y proponía algo diferente: dos pantallas en un mismo equipo, con distintas formas de utilización según la necesidad. Ahora, el desafío es probablemente más complejo: darle continuidad a esa idea sin convertirla en una simple curiosidad tecnológica. La Zenbook DUO 2026 parece partir justamente de esa premisa, tomando una fórmula que ya demostró tener interesados y trabajando sobre sus puntos más importantes.

Hay, en definitiva, una señal interesante en la decisión de ASUS: cuando una compañía encuentra un concepto que logra generar un público dispuesto a adoptarlo, no necesariamente necesita reemplazarlo por algo completamente nuevo. Puede hacerlo evolucionar. La Zenbook DUO 2026 es eso: una segunda etapa para una categoría que ASUS ayudó a instalar, con cambios que quizás no resulten revolucionarios frente a su antecesora, pero que apuntan a hacer que la experiencia de las dos pantallas sea más cómoda, resistente y útil en el uso diario.

Una vista de la Asus Zenbook Duo 2026 puesta de lado; la pantalla puede rotar sin problemas

Características técnicas

En el apartado técnico, la Zenbook DUO 2026 combina dos pantallas ASUS Lumina Pro OLED de 14 pulgadas, con resolución 3K de 2880 x 1800 píxeles, tasa de refresco de 144 Hz, tecnología táctil y hasta 1000 nits de brillo HDR. Ambos paneles cubren el 100% del espacio de color DCI-P3 y, según ASUS, la separación entre las dos pantallas se redujo un 70% respecto de la generación anterior, buscando que la superficie de trabajo se perciba de una manera más continua.

El procesamiento queda en manos del Intel Core Ultra X7 358H, acompañado por hasta 32 GB de memoria LPDDR5X a 9600 MT/s y hasta 2 TB de almacenamiento SSD PCIe 4.0. También incorpora una NPU de Intel capaz de alcanzar hasta 50 TOPS para tareas de inteligencia artificial. La conectividad incluye Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, dos puertos Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 y HDMI 2.1.

Uno de los cambios más interesantes está en la batería: ASUS utiliza dos unidades, una ubicada debajo de cada pantalla, que en conjunto alcanzan los 99 Wh. La compañía declara hasta 18 horas de autonomía con las dos pantallas encendidas y hasta 32 horas utilizando una sola. Todo esto se integra en un equipo de 1,35 kg sin el teclado y 1,65 kg con el teclado Bluetooth, mientras que el chasis utiliza Ceraluminum, un material que ASUS presenta como tres veces más resistente que el aluminio tradicional.

La Asus Zenbook Duo 2026 tiene un teclado Bluetooth desmontable y un pie que permite poner ambas pantallas casi verticales

Una portátil que no pasa desapercibida

La experiencia de uso con dos pantallas sigue siendo, para mí, uno de los grandes argumentos de la Zenbook DUO. Durante las pruebas pude tener en una pantalla distintos agentes de inteligencia artificial y, en la otra, los navegadores y herramientas que utilizaba para trabajar en el diseño de proyectos de sitios web. Parece un detalle, pero en la práctica significa tener más información disponible al mismo tiempo, reducir el intercambio constante entre ventanas y trabajar de una manera mucho más cómoda. Cuando el flujo de trabajo exige consultar, comparar, crear y corregir permanentemente, ese espacio adicional se traduce directamente en productividad.

Pero hay otra cuestión que no aparece en ninguna ficha técnica: el efecto wow sigue estando ahí. Desplegué las dos pantallas en un café y era difícil que alguien no girara la mirada hacia el equipo. Dos personas directamente me preguntaron qué computadora era. Es una escena que se repite con este tipo de productos y que demuestra que ASUS consiguió algo más que una configuración diferente de hardware: creó una computadora que visualmente todavía genera curiosidad y despierta preguntas.

En el uso cotidiano, además, la Zenbook DUO se siente como lo que es: una computadora de altas prestaciones. Es rápida, ágil y responde con solvencia cuando se le exige una buena carga de procesamiento. Se puede trabajar con varias aplicaciones abiertas, demandarle tareas simultáneas y aprovechar sus dos pantallas sin que la experiencia se sienta pesada. La doble pantalla es, sin dudas, el elemento diferencial; pero cuando se combina con un hardware de este nivel, deja de ser simplemente una característica llamativa y pasa a convertirse en una herramienta de trabajo realmente útil.

En conclusión

La ASUS Zenbook DUO no es una notebook convencional: sus dos pantallas OLED permiten trabajar en diferentes configuraciones y ofrecen una versatilidad que pocas computadoras pueden igualar.

Con un Core Ultra X7, 32 GB de RAM, 1 TB SSD y dos paneles OLED 3K de 144 Hz, está claramente orientada al segmento premium. También lo demuestra su precio de $6.999.999 en Argentina.

Antes de invertir, vale la pena probarla personalmente en el kiosco oficial de ASUS en Abasto Shopping. Es de esos equipos que se entienden mucho mejor cuando uno experimenta sus diferentes modos de uso.

Además, los dos años de garantía de fábrica y ASUS Perfect Warranty durante el primer año completan una propuesta pensada para quienes buscan algo más que potencia: una forma diferente de trabajar con una notebook.