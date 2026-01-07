Dos pantallas, una idea clara: en la CES 2026 Asus redobla la apuesta por el futuro de las notebooks

Durante años, la notebook fue uno de los dispositivos más conservadores de la industria tecnológica. Pantalla, teclado, touchpad: un formato prácticamente inalterado desde principios de los 2000. Sin embargo, en los últimos años, impulsados por el trabajo híbrido, la creación de contenido y el auge de la inteligencia artificial, ese consenso empezó a resquebrajarse.

Las notebooks con doble pantalla no son una novedad absoluta, pero hasta ahora habían sido más una curiosidad que una categoría consolidada. Problemas de ergonomía, autonomía limitada y propuestas poco claras hicieron que muchas quedaran en el camino. En el CES 2026, Asus intenta algo distinto: no mostrar una idea experimental, sino dos productos concretos, bien diferenciados y pensados para públicos muy específicos.

Una Asus Zenbook Duo de 2026

Por un lado, la Zenbook Duo en su versión 2026, con dos pnatallas de 14 pulgadas, apunta a profesionales, creativos y usuarios intensivos de multitarea que buscan versatilidad sin resignar portabilidad.

Con probada experiencia en la construcción de estos equipos (en LA NACION probamos versiones anteriores de la Zenbook Duo), Asus va por mas con una nueva apuesta en esta dirección: la ROG Zephyrus Duo, que lleva el concepto al extremo del rendimiento, con hardware de escritorio, GPU dedicada de última generación y un enfoque claro en gaming.

Dos caminos distintos para una misma premisa: duplicar la pantalla no como estrategia de marketing visual, sino como herramienta de trabajo real.

Productividad sin mochila extra

La Zenbook Duo 2026 es, ante todo, una declaración de intención: demostrar que una notebook con doble pantalla puede seguir siendo liviana, elegante y transportable. Con 1,65 kg de peso y un chasis de Ceraluminum (una aleación de Asus que mezcla aluminio con cerámica) que permite una resistencia mayor a rayones y marcas en la portátil.

El corazón del equipo está basado en los nuevos Intel Core Ultra X9, acompañados por gráficos Intel Arc y una NPU capaz de alcanzar hasta 50 TOPS, una cifra que deja en claro que este equipo está pensado para el nuevo ecosistema de aplicaciones con inteligencia artificial de forma nativa. En este sentido, y al igual que en otros modelos de la marca que incluyen NPU, la Zenbook Duo 2026 incluye la app Story Cube que permite organizar las fotos por categorías, actividades y personas, tal y como sucede con otros servicios en la nube.

Una Asus Zenbook Duo de 2026

Debajo del capot nos encontramos con 32 GB de RAM y 2 TB de SSD, más que suficiente para perfiles profesionales, periodistas, desarrolladores o diseñadores que trabajan con múltiples aplicaciones abiertas en simultáneo. En ese contexto, la doble pantalla OLED Asus Lumina Pro, con hasta 1000 nits de brillo máximo, no funciona como un simple panel secundario, sino como un verdadero escritorio extendido.

Asus propone varios modos de uso para sus dos pantallas OLED 3K de 14” (dual screen, laptop, desktop y sharing) que permiten desde escribir con el teclado desacoplado hasta usar el equipo como una estación de trabajo compacta. El soporte para Asus Pen 3.0 refuerza el perfil creativo, mientras que el teclado magnético con conexión Pogo Pin o Bluetooth suma flexibilidad sin depender siempre del equipo acoplado.

En conectividad, la Zenbook Duo no se queda corta: Thunderbolt 4 por duplicado, HDMI 2.1, USB-A 3.2 Gen 2 y jack de audio, una combinación que permite montar una estación de trabajo completa con accesorios en cualquier lado. La batería de 99 Wh, junto con un TDP de 45 W y doble ventilador, apunta a sostener jornadas largas sin complicarse con cuestiones de temperatura.

Un párrafo aparte merece el nuevo diseño de la bisagra que permite pivotear las pantallas. A diferencia del modelo 2025, en la nueva Zenbook Duo es menos pronunciada y se integra mucho más al equipo. No sobresale, sumando un toque extra al diseño del equipo. En materia de duración, la bisagra fue puesta a prueba en CES con una pesa de 9 kilos sobre el equipo desplegado, algo que soportó sin problemas.

Doble pantalla para el mercado gamer

Si la Zenbook Duo es refinamiento, la ROG Zephyrus Duo es una nueva apuesta de la marca para el mercado de videojuegos. Aquí Asus no intenta disimular el tamaño ni el peso, 2,85 kg y 1,95 cm de grosor, porque el objetivo es otro: ofrecer una estación de trabajo y gaming extremo en formato notebook.

Una ROG Zephyrus Duo 2026 con doble pantalla de 14 pulgadas

El hardware habla por sí solo. Procesadores Intel Core Ultra de nueva generación, combinados con una NVIDIA GeForce RTX 5090 en versión laptop como GPU, con un TGP de hasta 135 W, colocan a este equipo entre los mejores en cuanto a rendimiento móvil. Es una portátil pensada para renderizado 3D, edición de video pesada, simulaciones, desarrollo de videojuegos y, por supuesto, gaming de alto nivel.

La pantalla principal es un panel 3K OLED a 120 Hz, con 0,2 ms de respuesta, HDR hasta 1100 nits, cobertura 100% DCI-P3 y compatibilidad con Nvidia G-Sync. La segunda pantalla amplía el espacio de trabajo de forma natural: líneas de tiempo, herramientas, chats, métricas o controles siempre visibles, sin invadir la pantalla principal.

Una ROG Zephyrus Duo 2026; con el teclado desmontable se pueden usar las dos pantallas de 14 pulgadas, unidas por una bisagra, en múltiples configuraciones

El sistema térmico es uno de los puntos clave: metal líquido, cámara de vapor, láminas de grafito y un diseño de refrigeración inteligente, algo imprescindible para sostener semejante potencia sin incurrir en problemas de temperatura. A eso se suma una batería de 90 Wh, carga rápida (50% en 30 minutos) y un cargador de 250 W que deja en claro que este equipo no juega en ligas intermedias.

La conectividad está a la altura: Wi-Fi 7, múltiples puertos Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-A y lector SD, además de un sistema de 6 parlantes con Dolby Atmos que apunta a una experiencia multimedia completa e inmersiva sin depender siempre de periféricos externos.

La Zephyrus Duo no es una notebook para todos, ni pretende serlo. Es un producto de nicho, pero uno que entiende perfectamente a su usuario y le ofrece algo que una notebook tradicional no puede replicar.

Dos visiones, una misma conclusión

Con estos dos lanzamientos, Asus deja algo claro en el CES 2026: la doble pantalla ya no es un experimento, sino una herramienta madura que empieza a encontrar su lugar. La Zenbook Duo y la ROG Zephyrus Duo no compiten entre sí; se complementan. Una apuesta por la movilidad inteligente, la otra por el rendimiento puro y duro.

Una ROG Zephyrus Duo 2026; tiene un teclado Bluetooth desmontable que se ubica sobre una de las pantallas si se quiere usar como notebook convencional

En un mercado saturado de notebooks cada vez más parecidas, Asus elige diferenciarse no solo con potencia, sino con ideas claras sobre cómo trabajamos, creamos y consumimos contenido hoy.

La doble pantalla enla Argentina

Según confirmó Asus a LA NACION, la nueva Zenbook Duo llegaría a la Argentina en el mes de abril, mientras que la ROG Zephyrus Duo estaría disponible en el mercado local en junio de este año.