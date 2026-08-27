Duelos virtuales: qué es Farmear.lol, la plataforma que permite “farmear aura” online

El fenómeno de “farmear aura” —acumular “nivel” o perderlo mediante actitudes, gestos y desafíos virales de internet— saltó de las plazas y las redes al navegador de cualquier dispositivo. Un grupo de desarrolladores argentinos creó Farmear.lol, una plataforma gratuita y sin registro que permite competir en duelos uno contra uno utilizando la cámara de la computadora o el celular para medir el desempeño gestual -o de aura- de cada participante en tiempo real.

Detrás del proyecto están Andrés Waisberg, Fernando Pardo, Alejandro González y Nico Saraintaris, profesionales del diseño y el desarrollo de videojuegos (con antecedentes en estudios como Polenta y LCB Game Studio). La idea no surgió en un laboratorio tecnológico, sino en una clásica sobremesa porteña: “Surgió en una pizzería en la que nos juntamos todos los martes después de jugar al pádel: ¿por qué no llevar las batallas de farmeo de aura a una plataforma online?”, explicó Saraintaris, uno de los creadores. El resultado combina la cultura meme con tecnología de motion tracking (seguimiento de movimiento).

Un grupo de desarrolladores argentinos creó Farmear.lol, una plataforma gratuita y sin registro que permite competir en duelos uno contra uno utilizando la cámara de la computadora o el celular para medir el desempeño gestual -o de aura- de cada participante en tiempo real

Gestos virales y visión por computadora

La plataforma propone partidas por turnos donde los usuarios deben cumplir pruebas de ritmo, precisión y velocidad. Hoy el catálogo incluye cinco desafíos icónicos de la cultura digital: 6/7, mewing, no te rías, espejo y el baile del griddy.

Ante la velocidad con la que vencen las tendencias en internet, el equipo diseñó una arquitectura modular. “Los gestos están armados como contenido intercambiable dentro de un mismo formato, un pool configurable. Agregar o sacar gestos no modifica la identidad del juego”, señalan. La apuesta a largo plazo es que el formato de batalla (turnos, alguien mirando, reacciones) pueda ser adaptado a nuevas modalidades.

Cada vez más jóvenes se suman a esta tendencia y compiten en plazas, parques y espacios públicos (Foto: captura video)

Privacidad y procesamiento local

Uno de los puntos clave al trabajar con cámaras abiertas es la seguridad de los usuarios. Desde el equipo aseguran que la plataforma fue programada para garantizar la privacidad total:

Sin almacenamiento biométrico: El seguimiento de rostro y cuerpo corre 100% en el dispositivo del usuario.

El seguimiento de rostro y cuerpo corre 100% en el dispositivo del usuario. Procesamiento en tiempo real: Los puntos de referencia (landmarks) se descartan cuadro por cuadro; no se guardan imágenes, plantillas ni datos para entrenar modelos.

Los puntos de referencia (landmarks) se descartan cuadro por cuadro; no se guardan imágenes, plantillas ni datos para entrenar modelos. Datos mínimos: Por los servidores de la plataforma sólo circulan las variables de puntaje para definir al ganador de la partida.

Respecto a la moderación, por el momento la plataforma se apoya en salas privadas mediante enlaces o códigos para jugar entre conocidos o sumar espectadores de confianza, además de un modo de emparejamiento rápido (matchmaking).

¿Qué es “farmear aura”? El nuevo fenómeno que apareció en redes sociales

Futuro: streaming y sin monetización inmediata

El sitio funciona de forma totalmente libre, sin descargas ni costos ocultos. “La prioridad ahora es validar si la mecánica funciona y si la gente la comparte. Recién ahí, con datos reales de uso, tiene sentido pensar en algún tipo de monetización”, explican.

El siguiente paso técnico apunta a las transmisiones en vivo. El equipo trabaja en una integración nativa con plataformas como Twitch para que los chats de las transmisiones puedan reaccionar con emotes interactivos y calificar el desempeño de quienes compiten por no perder su aura frente a la pantalla.

“El rol del público es parte importante de la filosofía de diseño detrás de las batallas. La estructura del “te toca a vos, el otro mira, después le toca a él” se complementa con la gente que rodea la batalla; es el elemento que aporta la atmósfera, que convierte el fenómeno en un espectáculo. En la versión actual, se puede entrar como espectador a una sala usando el código compartido -explica Saraintaris-. Antes de ponernos con partidas grupales, queremos pulir el formato 1v1, y en función de las distintas iteraciones, ir agregando nuevos formatos”.