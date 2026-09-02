Dyson ha lanzado Dyson CameraJet, su nuevo cepillo de dientes que se distingue por ser el primero con cámara e irrigador para una limpieza con precisión en los espacios interdentales y la eliminación de placa mientras el usuario se cepilla habitualmente.

La firma tecnológica británica se ha introducido en la limpieza bucodental con el nuevo Dyson CameraJet, un cepillo de dientes con cámara Gap Optical Targeting e irrigador, que es el resultado de seis años de investigación.

Dyson presentó el CameraJet, un cepillo de dientes con cámara, irrigador e IA incorporada, que cambia sus movimientos según el tipo de suciedad que detecta en la boca y en el espacio interdental

La cámara integrada que se caracteriza por su objetivo macro de 100.000 píxeles que, gracias a la incorporación de un algoritmo de aprendizaje automático de Inteligencia Artificial (IA), es capaz de identificar residuos alimenticios en los espacios interdentales.

Según la compañía, Dyson CameraJet funciona con 16 millones de líneas de código y un sistema de aprendizaje automático entrenado con 470.000 imágenes dentales recopiladas durante su desarrollo.

“Al combinar una cámara, aprendizaje automático, dinámica de fluidos de precisión, tecnologías avanzadas de cepillado, conectividad y WiFi, Dyson CameraJet introduce una nueva forma de mantener la boca sana”, señala el fundador e ingeniero jefe de Dyson, James Dyson.

Cuenta también con un irrigador de precisión que, junto con la cámara, es capaz de detectar un espacio interdental para identificarlo y activar una irrigación cónica de enjuague bucal para limpiar entre los dientes mientras el usuario se cepilla, todo ello en 100 ms.

Dyson presentó el CameraJet, un cepillo de dientes con cámara, irrigador e IA incorporada, que cambia sus movimientos según el tipo de suciedad que detecta en la boca y en el espacio interdental

Con la oscilación sónica variable de las cerdas de los cepillos de Dyson, el irrigador de CameraJet, según pruebas de Dyson, elimina hasta un 69% más de placa que otros cepillos.

“Con el tiempo, la placa acumulada puede contribuir a la aparición de problemas habituales relacionados con la salud bucodental, desde el mal aliento y el sarro hasta la irritación de las encías y las caries, lo que convierte a estos espacios que se pasan por alto en una de las zonas más importantes”, señala Dyson sobre uno de los problemas que alivia la cámara del nuevo cepillo de dientes al analizar 28 imágenes por segundo y anticipar los espacios interdentales en tiempo real.

El sistema de irrigación, cuenta con un depósito de 12,5 ml para el enjuague bucal, y se caracteriza tanto por usar una presión más baja, lo que hace que el irrigador sea más delicado con las encías y el esmalte, como por el depósito antigravedad, que minimiza las bolsas de aire para poder irrigar desde varios ángulos.

Otros detalles

El nuevo cepillo de dientes de Dyson, aparte de incluir un estuche de viaje, cuenta con una base que llena su depósito en solo tres segundos tras pulsar un botón. Esto permite realizar una limpieza bucal, si por lo que fuera se ha acabado la batería del cepillo.

Dyson ha detallado que el cabezal de cepillo de doble cerda, compuesto por una línea interior de cerdas para las manchas superficiales y por otra exterior para una limpieza suave en la línea de las encías. Cuenta con etiqueta RFID, que identifica cuándo está conectado, las limpiezas realizadas y avisa cuando toca el momento de sustituir el cabezal.

El cepillo se conecta mediante WiFi a 2,4 GHz y Bluetooth a la app MyDyson, que permite acceder a un endoscopio de alta calidad con su cámara gracias al modo de visualización en tiempo real. Desde Dyson han asegurado que las imágenes que toma no se almacenan ni en el dispositivo ni en la nube.

Por último, desde la app se puede elegir entre los modos de detección automática e irrigación manual, al igual que ajustar la intensidad, o acceder a guías de uso para limpiar eficazmente.

El sistema dental de Dyson se puede adquirir desde este martes por 479 euros e incluye el cepillo de dientes Dyson CameraJet (disponible en los colores Ceramic Ultra Blue y Ceramic Pink), la base de carga, la pasta de dientes y el enjuague bucal de Dyson.