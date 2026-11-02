El exchange cripto Mercado Bitcoin confirma el hackeo y robo de al menos US$46 millones en Brasil

Mientras Binance intenta recuperarse y sigue analizando cómo hackers norcoreanos pudieron robar US$6300 millones de su exchange cripto, y confirma que ya recuperó casi 4000 millones, la plataforma Mercado Bitcoin confirmó que también fue víctima de un hackeo.

La mayor exchange de Brasil sufrió un ciberataque durante la madrugada del lunes que obligó a congelar retiros y depósitos. La empresa aseguró que los fondos de los usuarios están a salvo y que no hubo filtración de datos.

Aunque las primeras estimaciones calculaban las pérdidas en unos 40 millones de dólares (más de 217 millones de reales), relevamientos posteriores de analistas de seguridad de Arkham Intelligence indicaron que la cifra de activos drenados supera los 46 millones de dólares, según reportó Bitcoin.com.

Ante el avance del incidente, la compañía reaccionó bloqueando temporalmente las operaciones de retiro y depósito en su plataforma para preservar la integridad del sistema.

“No hubo perjuicio a los clientes”

Con el fin de llevar tranquilidad a sus más de cuatro millones de usuarios, la compañía emitió una serie de comunicados oficiales a través de su cuenta en la red social X. En sus primeras declaraciones, la empresa confirmó la intromisión y remarcó la protección de las cuentas individuales:

“Identificamos y contuvimos con rapidez un incidente de seguridad en uno de nuestros sistemas esta madrugada. Reforzamos que: no hubo ningún perjuicio para los clientes; no hubo filtración de datos”.

Para resguardar el ecosistema mientras avanza la auditoría técnica, la exchange detalló la interrupción momentánea de sus servicios clave:

“Como medida preventiva de protección, los depósitos y retiros están temporalmente suspendidos. Nuestros equipos están movilizados investigando el caso, rastreando los activos y coordinando las medidas junto a las autoridades competentes”.

Atualização:



Seguimos trabalhando para restabelecer as operações com segurança e manteremos nossos clientes informados por nossos canais oficiais.



Para contribuir com o monitoramento e o rastreamento de ativos nas redes blockchain, compartilhamos os endereços de destino… — Mercado Bitcoin (@MercadoBitcoin) November 2, 2026

Horas más tarde, la firma publicó una actualización técnica compartiendo las direcciones públicas hacia donde se dirigieron los fondos robados para colaborar con el rastreo global en la blockchain. En ese nuevo mensaje, Mercado Bitcoin agregó: “Seguimos trabajando para restablecer las operaciones con seguridad y mantendremos a nuestros clientes informados por nuestros canales oficiales”.

Cómo fue la maniobra criminal en la blockchain

Según datos brindados por la firma de monitoreo Hypernative, las primeras transferencias atípicas se detectaron alrededor de las 23:15 del domingo en horario de Brasilia. Sin embargo, la mayor parte de las operaciones sospechosas ocurrió entre las 3:19 y las 3:53 de la madrugada del lunes.

Los atacantes lograron extraer fondos distribuidos en al menos 10 redes blockchain distintas, entre las que se encuentran Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron, Polygon, Arbitrum, Avalanche, BSC y Stellar. Entre las tenencias sustraídas se contabilizaron 106 BTC, más de 2800 ETH, 10.700 SOL y millones de tokens adicionales.

Un aspecto clave señalado por los expertos en ciberseguridad es que el drenaje no se originó por la explotación de fallas en contratos inteligentes. Las criptomonedas se transfirieron mediante transacciones simples directamente desde las billeteras calientes (hot wallets) de la empresa hacia direcciones recién creadas por los atacantes. Esto sugiere que los cibercriminales habrían obtenido acceso ilegal a las llaves privadas o al mecanismo de firma de transacciones de la plataforma.

Como contrapartida, la firma Tether, emisora de la stablecoin USDT, reaccionó al instante. Su CEO, Paolo Ardoino, confirmó en redes sociales que congelaron más de 4,5 millones de USDT vinculados con la dirección del atacante para frenar su liquidación.

Tether froze more than 4.5M USDT related to this security incident. https://t.co/PCtP4957jn — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) November 2, 2026

Este ciberataque sacude al mercado cripto sudamericano apenas unos días después de que Binance sufriera un ataque masivo con impacto global.