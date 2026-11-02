Cómo se vivió dentro de la cripto Binance el robo de US$6300 millones en 20 minutos

El jueves, alrededor de las 4:20 pm, una serie de transacciones inusuales comenzó a encender las alarmas en Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo.

El dinero estaba saliendo a borbotones de las cuentas de la empresa: un alud multimillonario de monedas digitales. Tenía todos los rasgos distintivos de un atracadero cripto: un robo bancario a alta velocidad perpetrado a través de internet.

A medida que la noticia se difundía, los altos ejecutivos de Binance organizaron un gabinete de crisis informal en Wea, el sistema de mensajería interna de la compañía, con cerca de 100 participantes, incluidos rastreadores especializados en criptomonedas y personal de seguridad.

Finalmente, pasaron a una videoconferencia masiva con 100 recuadros en pantalla, donde los empleados se turnaban para silenciarse y desactivar el silencio, comunicándose en una mezcla de inglés y chino. Entre ellos se encontraba He Yi, co-directora ejecutiva de Binance, quien tiene siete meses de embarazo y trabajó durante toda la noche desde su sede en Abu Dabi, atendiendo llamadas a las 3 a. m. hora local.

He Yi, la cofundadora de Binance

La Sra. He y sus colegas estaban enfrentando una de las crisis más perjudiciales en la larga y turbulenta historia de Binance. Un equipo de piratas informáticos norcoreanos había penetrado en el intercambio y drenado más de 6000 millones de dólares en el mayor atraco cripto de todos los tiempos. Binance se vio obligada a suspender los depósitos y retiros, y publicó una serie de mensajes desesperados en X, prometiendo que cubriría cualquier pérdida.

Era una situación surrealista que se volvió aún más surrealista por las acciones del fundador de Binance, Changpeng Zhao, quien pasó la velada relatando los acontecimientos a sus 12,9 millones de seguidores en X. Publicó emojis de manos juntas en oración, se enfrentó públicamente al dueño del sitio, Elon Musk, e insistió en que los “fondos de los usuarios están SAFU” —utilizando una jerga cripto para reasegurar a los clientes que cientos de millones de dólares en depósitos no desaparecerían simplemente en el aire.

“Duele, pero sobreviviremos”, declaró Zhao.

A little something that's not mentioned, and ppl may not even think about:



Binance did not borrow money

Binance did not sell assets

Binance did not raise money



Binance covered from its balance sheet.



This differs from other incidents that people keep wanting to compare to. 🙏 https://t.co/AInCqlkLJ5 — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 2, 2026

El impacto del ataque a Binance se propagó por toda la industria cripto, desde Abu Dabi hasta Nueva York, desencadenando un esfuerzo desesperado por rescatar parte de los fondos robados y motivando investigaciones por parte de las fuerzas del orden. Este relato de cómo se desarrolló el hackeo se basa en entrevistas con cuatro personas con conocimiento de los hechos, así como en análisis de firmas de forensia cripto y documentos revisados por The New York Times.

Durante años, Binance ha sido la empresa más importante y controvertida del mundo cripto. Después de que el Sr. Zhao la fundara en 2017, rápidamente se convirtió en un gigante, el destino número uno para los clientes que buscaban convertir monedas tradicionales en monedas digitales como Bitcoin y Ether.

También se convirtió en un refugio para la delincuencia. En 2023, Binance se declaró culpable de violaciones a las leyes contra el lavado de dinero que habían permitido a criminales mover dinero, y pagó 4300 millones de dólares en sanciones a los reguladores de EE. UU. Zhao fue condenado a cuatro meses de prisión.

A pesar de todos sus problemas, sin embargo, Binance nunca perdió popularidad entre los fieles de las criptomonedas. Sigue siendo, con diferencia, el intercambio más grande del mundo, y el Sr. Zhao, quien vive en Abu Dabi, es una especie de héroe popular en la industria. La plataforma principal de Binance está prohibida en Estados Unidos. Pero el año pasado, la empresa forjó una relación comercial con World Liberty Financial, la start-up cripto de la familia Trump. El presidente Trump concedió un indulto a Zhao el pasado octubre, allanando el camino para que Binance se expandiera en el mercado estadounidense.

Changpeng Zhao, el fundador del exchage cripto Binance, en 2024, cuando fue condenado por permitir el lavado de dinero en su plataforma Ellen M. Banner - The Seattle Times

Pero la noche del 29 de octubre, la empresa tuvo que lidiar con las secuelas del hackeo de 6000 millones de dólares.

Este tipo de ataques se ha vuelto habitual en el mundo cripto. En febrero de 2025, los norcoreanos robaron 1500 millones de dólares a Bybit, un intercambio rival. Bybit sufrió la brecha de seguridad después de que Ben Zhou, su director ejecutivo, aprobara una transacción aparentemente rutinaria que otorgó a los ladrones acceso al sistema interno del intercambio.

No está claro con precisión cómo burlaron los norcoreanos las defensas de Binance. Una investigación inicial apuntó a un portátil comprometido, dijo Binance el viernes. Pero la empresa afirmó más tarde que había descubierto “puntos de brecha adicionales”.

Gran parte del drama se desarrolló en público. Casi todas las transacciones de criptomonedas quedan registradas en la blockchain, un libro contable de movimientos de dinero que cualquiera puede consultar. Esto significaba que los analistas cripto podían ver los fondos saliendo de Binance en tiempo real.

El jueves por la tarde, Jonathan Levin, director ejecutivo de la firma de análisis cripto Chainalysis, estaba en una videollamada con un ex alto funcionario estadounidense conversando sobre la necesidad de que el gobierno de EE.UU. despliegue ciberataques contra sus adversarios. En ese momento, el Sr. Levin recibió la noticia sobre Binance.

“Miré mi teléfono y dije: ‘Vaya, esto no pinta bien’”, comentó en una entrevista.

Un grupo de empleados de Chainalysis se reunió en una sala de conferencias en Nueva York llamada “Silk Road”, bautizada así por otra plataforma cripto que fue famosamente hackeada. Trabajaron hasta las primeras horas de la mañana del viernes, comiendo comida malaya y analizando transacciones para obtener una imagen más clara de lo sucedido.

Pronto, tanto Chainalysis como otra firma de análisis, TRM Labs, atribuyeron el ataque a una unidad de élite de piratas informáticos norcoreanos llamada TraderTraitor. El FBI confirmó sus hallazgos. Los norcoreanos han atacado a empresas cripto durante años, utilizando los ingresos de esos robos para financiar su programa nuclear, según funcionarios occidentales.

Los piratas informáticos han desarrollado estrategias cada vez más complejas para robar criptomonedas y lavar los fondos, una labor minuciosa que puede llevar meses. En una publicación de blog el viernes, Chainalysis afirmó que los atacantes habían desplegado “patrones de blanqueo que no habíamos visto antes”, realizando miles de transacciones en un corto período, probablemente con la ayuda de automatización.

Al mismo tiempo, los colegas de Binance en la industria se movilizaron para interceptar parte de las criptomonedas lavadas. Ciertos emisores de monedas digitales pueden congelar fondos, lo que les permite detener una operación de lavado de dinero de golpe.

Poco después del hackeo, Tether y Circle, dos importantes emisores, anunciaron que habían congelado reservas de sus propias monedas que los piratas informáticos habían incautado de Binance, sumando un total combinado de más de 2000 millones de dólares en criptomonedas. Binance trabaja ahora para obtener acceso a esos fondos, según indicó la compañía.

Sin embargo, 2400 millones de dólares en criptomonedas ya están “fuera del alcance de cualquier emisor”, según TRM. En una publicación en redes sociales el viernes, Binance afirmó que había reservado 6340 millones de dólares para cubrir las pérdidas del hackeo.

No se sabe públicamente cuánto dinero tiene Binance en reserva. Pasada la medianoche, Elon Musk publicó un emoji haciendo una mueca debajo de una publicación en X que comparaba a Zhao con Sam Bankman-Fried, el caído en desgracia magnate cripto cuyo intercambio FTX colapsó en 2022.

“Mal momento para trolear”, respondió el Sr. Zhao. “Por favor, para”. Señaló que Binance posee más de 1000 millones de dólares en acciones de SpaceX, la empresa de cohetes del Sr. Musk.

El comentario de Zhao llamó la atención de He, co-directora ejecutiva de Binance y su pareja sentimental desde hace mucho tiempo. (Zhao es el accionista mayoritario de Binance, pero no tiene un cargo formal en la empresa).

“Los ingresos de nuestra empresa para el año son suficientes para cubrir las pérdidas, por lo que aún no necesitamos vender las acciones de SpaceX”, escribió He.

Con la industria tambaleándose, He y su co-director ejecutivo, Richard Teng, pidieron a los empleados de Binance que “se mantuvieran disciplinados”, según un mensaje revisado por The Times.

“No especulen ni interna ni externamente”, decía el mensaje. “Sabemos que este es un momento intenso y agradecemos profundamente a todos los que están trabajando horas extra para solucionar esto”.

También intentaron abordar la creciente inquietud en el mundo cripto. Hablando en mandarín en un video publicado en X el viernes, He dijo que el auge de la inteligencia artificial ha convertido al hackeo en “una amenaza para toda la industria”.

“Por supuesto, hay muchas cosas que hemos hecho mal”, afirmó. “Deberíamos haber invertido en seguridad mucho antes y de forma más amplia, y haber establecido estándares más rigurosos”.

La noticia del hackeo a Binance llegó incluso a Trump, a quien un periodista le preguntó al respecto el viernes. “La gente ya no ve el dinero nunca”, dijo. “Siempre he sentido que era un poco peligroso. Pero dicen que lo tienen bastante bajo control. Ya veremos”.

Entre las empresas que acudieron en ayuda de Binance se encontraba la firma de la familia Trump, World Liberty, emisora de una moneda conocida como USD1.

Zach Witkoff, director ejecutivo de la empresa e hijo de uno de los principales asesores de Trump, anunció en X que World Liberty había congelado 27 millones de dólares en USD1 que estaban “asociados con el hackeo a Binance”.

“Apoyamos a nuestros socios de la industria”, escribió.

“¡Gracias!”, respondió Zhao, seguido de tres emojis de manos en oración.