El futuro era esto: dos drones de delivery de Amazon se estrellaron contra una grúa de construcción

Dos drones MK-30 de Amazon se estrellaron el miércoles contra una grúa, según reporta AZFamily en Tolleson, Arizona (Estados Unidos). Al parecer, los dos drones estaban volando uno atrás del otro cuando se toparon con una grúa instalada en el techo de un edificio, chocaron con ella y cayeron al suelo. No se reportaron heridos.

Amazon está avanzando con Prime Air, su servicio de entrega de paquetes en Estados Unidos con sus drones MK-30 Gentileza Amazon

“Reanudaremos la entrega con drones en Tolleson mañana, mientras seguimos apoyando las revisiones en curso de las agencias pertinentes”, declaró un vocero de Amazon el jueves. “La seguridad es nuestra máxima prioridad, y hemos completado nuestra propia revisión interna de este incidente y estamos seguros de que no hubo ningún problema con los drones ni con la tecnología que los respalda”.

MID-AIR MISHAP: Amazon delivery drone crash in Arizona prompts federal investigation pic.twitter.com/NNNrwHosKZ — Fox News (@FoxNews) October 3, 2025

Los drones modelo MK-30 son desarrollados por la propia Amazon y comenzaron a volar a finales de 2024. Son capaces de transportar cargas de hasta 2,2 kg dentro de su programa Prime Air, que debutó en 2022 en Texas.

En enero último, un choque entre dos drones de prueba en Oregon obligó a la compañía a demorar el funcionamiento de su servicio hasta que actualizó el software de vuelo de estos dispositivos, que pesan 36 kg y son mucho más grandes que un dron hogareño.

Un video promocional muestra cómo funciona el delivery por drones