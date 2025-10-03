El futuro era esto: dos drones de delivery de Amazon se estrellaron contra una grúa de construcción

Los drones daban servicio de entrega a domicilio en la ciudad de Tolleson, en Arizona, y estaban haciendo la misma ruta; hace casi un año protagonizaron otra colisión
- 2 minutos de lectura'
Dos drones MK-30 de Amazon se estrellaron el miércoles contra una grúa, según reporta AZFamily en Tolleson, Arizona (Estados Unidos). Al parecer, los dos drones estaban volando uno atrás del otro cuando se toparon con una grúa instalada en el techo de un edificio, chocaron con ella y cayeron al suelo. No se reportaron heridos.
“Reanudaremos la entrega con drones en Tolleson mañana, mientras seguimos apoyando las revisiones en curso de las agencias pertinentes”, declaró un vocero de Amazon el jueves. “La seguridad es nuestra máxima prioridad, y hemos completado nuestra propia revisión interna de este incidente y estamos seguros de que no hubo ningún problema con los drones ni con la tecnología que los respalda”.
MID-AIR MISHAP: Amazon delivery drone crash in Arizona prompts federal investigation pic.twitter.com/NNNrwHosKZ— Fox News (@FoxNews) October 3, 2025
Los drones modelo MK-30 son desarrollados por la propia Amazon y comenzaron a volar a finales de 2024. Son capaces de transportar cargas de hasta 2,2 kg dentro de su programa Prime Air, que debutó en 2022 en Texas.
En enero último, un choque entre dos drones de prueba en Oregon obligó a la compañía a demorar el funcionamiento de su servicio hasta que actualizó el software de vuelo de estos dispositivos, que pesan 36 kg y son mucho más grandes que un dron hogareño.
Un video promocional muestra cómo funciona el delivery por drones
Otras noticias de FuturIA
- 1
“Aumentará un 327% en dos años”: la nueva herramienta de inteligencia artificial que promete revolucionar el trabajo
- 2
Cuánto cuesta el iPhone 17 en Argentina en octubre 2025
- 3
Qué significa ser una persona empática y cómo detectar si lo sos, según la IA
- 4
Son argentinos, tienen menos de 15 años y usan Minecraft para programar pistas de Fórmula 1