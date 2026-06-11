Ni flip, ni fold: la tercera posición a la que se sumará el iPhone plegable (y no estará solo)

No hacía mucha falta, pero no vino mal: la enésima confirmación de que en septiembre veremos un iPhone plegable llegó este lunes de la mano de Apple, durante el WWDC 2026, el evento en el que anunció el nuevo Siri AI; en esa conferencia para desarrolladores los expertos encontraron en la versión beta de iOS 27 código dedicado a detectar si una pantalla está plegada o no, y que la herramienta de espejado del iPhone en una Mac permite cambiar el tamaño de una app a un formato tipo iPad. No es, ciertamente, una confirmación oficial: eso llegará en la primavera con el debut del iPhone 18 en sus múltiples variantes.

Pero ya tenemos maquetas del iPhone Fold (o iPhone Ultra) que llegan como rumores y filtraciones, y todas dan cuenta de lo mismo: un teléfono que tendrá una forma tipo pasaporte, con una pantalla exterior de 5,5 pulgadas y una plegable interna de 7,8 pulgadas, en un formato parecido al del Huawei Pura X Max, que la compañía china presentó en abril.

Para tenerlo de referencia mental, el de Huawei tiene un tamaño de 120x85mm cuando está cerrado; un pasaporte de papel ronda los 125x88mm. Casi idénticos.

Una pantalla plegable más cercana a la tableta

¿Cuál es la ventaja de este formato por sobre el del flip clásico (como el Motorola Razr o el Galaxy Z Flip de Samsung; el celu de tamaño normal que se hace más pequeño) o el fold clásico, como el Galaxy Z Fold o el Razr Fold (el celu de tamaño normal que se duplica en superficie)? Ser una alternativa intermedia, con una ventaja clara: la pantalla interna ya no es casi cuadrada, como en los fold estándar, sino que es alargada, con una relación entre el ancho y el alto cercana al 4:3 o al 3:2, mucho más eficiente a la hora de mostrar videos rectangulares (el 16:9 de los videos modernos es cercano al 3:2), ver páginas web a todo lo ancho, trabajar mejor con dos apps en simultáneo a pantalla completa, usar juegos en la pantalla completa como si fuera una tableta estándar y más.

Hay que recordar que los smartphones tipo fold modernos tienen un tamaño que duplica al de la pantalla externa (usualmente 16:9), por lo que para ver videos en formato moderno no se gana demasiada superficie en la pantalla interna.

Someone on Reddit 3D printed the iPhone Fold based on leaked specifications and it looks amazing.



It has a passport-style form factor with a wide outer display, and a landscape 4:3 inner display. pic.twitter.com/QGP2oiv8yW — AppleLeaker (@LeakerApple) December 23, 2025

Además, la pantalla externa de 5,5 pulgadas del teléfono tipo pasaporte es suficientemente grande como para usarla como un smartphone estándar, mucho más que las 4 pulgadas de pantalla que, como máximo, ofrece un smartphone tipo flip (con tapita) como los modelos más recientes Razr de Motorola, Galaxy Z Flip de Samsung o el Mix Flip de Xiaomi.

De hecho, si se cumplen los pronósticos, lo que ofrecerá el iPhone Fold (y cumple el Huawei Pura X Max) es una pantalla interna plegable que cuando está desplegada se parece mucho más a la de una tableta pequeña convencional que la de los fold actuales (la relación de aspecto de un iPad Mini, por ejemplo, es 4:3; la misma que la del Galaxy Trifold de Samsung).

La idea del smartphone plegable ancho y compacto no es única de Huawei (y potencialmente de Apple): también prepara un plegable de este tipo Samsung con el Galaxy Z Wide Fold, con dimensiones similares (5,4 pulgadas en el frente, 7,6 pulgadas internas de pantalla), que llegaría a fines de julio junto con los otros plegables clásicos de la marca surcoreana.

This is your first time seeing the difference between the Galaxy Z Fold8 Ultra narrow-screen version and the Z Fold8 wide-screen version up close.

One is tall and slim, the other short and stout. Which one do you choose? ​​​（dummy） pic.twitter.com/fVoc9fSMLl — Ice Universe (@UniverseIce) May 31, 2026

Y no está de más recordar que ya lo probó Google con el Pixel Fold de 2023 y Oppo con el Find N2 en 2022, aunque en ambos casos fueron diseños que no prosperaron, quizá porque la tecnología necesaria para hacer esos equipos delgados, livianos y con buena batería como los actuales no estaba todavía.

Más allá de eso, falta ver qué precio tendrán estos equipos, aunque probablemente estarán más cerca de un fold (es decir, un smartphone muy caro) que del flip, y cuáles serán las inevitables limitaciones técnicas que tendrán. La buena noticia es que ya podemos estimar con el Pura X Max cuán efectivo es este formato (las reseñas lo tratan muy bien; no hay noticias todavía de su llegada al país), dejar que pase el Mundial y ver, a fines de julio y principios de septiembre, qué tienen para ofrecer Samsung, Apple y el resto de sus competidores, que seguramente se subirán también a este formato.