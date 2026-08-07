El juego Quake cumple 30 años y lo celebra con un episodio nuevo para sus fans

El clásico juego de acción en primera persona, Quake, cumple 30 años. Y para celebrarlo, sus creadores publicaron un episodio inédito, disponible gratis para jugar y volver a la peculiar atmósfera de este título. Incluye 19 mapas nuevos centrados alrededor de una campaña especial, una banda de sonido nueva y un nuevo mapa multijugador.

“Para celebrar los 30 años de Quake, el galardonado equipo de MachineGames —en colaboración con id Software— regresa con Dawn of the Machine, un brutal episodio nuevo que se suma a su aclamado trabajo en Dimension of the Machine y Dimensions of the Past. Ofreciendo un combate feroz, un diseño de niveles laberíntico y reinos pesadillescos que distorsionan la realidad más allá de todo reconocimiento, lleva aún más lejos el legado del videojuego de disparos en primera persona que definió el género, rindiendo homenaje a uno de los íconos más duraderos del mundo de los videojuegos”, dice la compañía en el sitio oficial.

El flamante episodio Dawn of the Machine está disponible como una actualización gratis para Quake, y se puede conseguir en las tiendas de Windows, Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y Switch 2.