LA NACION

El juego Quake cumple 30 años y lo celebra con un episodio nuevo para sus fans

Dawn Of The Machine es el nuevo episodio gratis con el que el juego Quake festeja su 30mo aniversario

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Dawn Of The Machine es el nuevo episodio gratis con el que el juego Quake festeja su 30mo aniversario
Dawn Of The Machine es el nuevo episodio gratis con el que el juego Quake festeja su 30mo aniversario

El clásico juego de acción en primera persona, Quake, cumple 30 años. Y para celebrarlo, sus creadores publicaron un episodio inédito, disponible gratis para jugar y volver a la peculiar atmósfera de este título. Incluye 19 mapas nuevos centrados alrededor de una campaña especial, una banda de sonido nueva y un nuevo mapa multijugador.

“Para celebrar los 30 años de Quake, el galardonado equipo de MachineGames —en colaboración con id Software— regresa con Dawn of the Machine, un brutal episodio nuevo que se suma a su aclamado trabajo en Dimension of the Machine y Dimensions of the Past. Ofreciendo un combate feroz, un diseño de niveles laberíntico y reinos pesadillescos que distorsionan la realidad más allá de todo reconocimiento, lleva aún más lejos el legado del videojuego de disparos en primera persona que definió el género, rindiendo homenaje a uno de los íconos más duraderos del mundo de los videojuegos”, dice la compañía en el sitio oficial.

El flamante episodio Dawn of the Machine está disponible como una actualización gratis para Quake, y se puede conseguir en las tiendas de Windows, Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y Switch 2.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Tecnología
  1. ¿WhatsApp te bloqueó la cuenta? El tuyo no es un caso aislado
    1

    Usuarios en todo el mundo reportan que su cuenta de WhatsApp fue bloqueada sin previo aviso

  2. Cuáles son los tres signos con “más suerte” en agosto
    2

    Cuáles son los tres signos con “más suerte” en agosto de 2026 en la Argentina, según la inteligencia artificial

  3. Google desplaza a su premio Nobel para acelerar la evolución de su plataforma de IA
    3

    Google desplaza a Demis Hassabis para acelerar la evolución de su plataforma de IA

  4. Madonna y otros artistas se rebelan contra los estudios que utilizan sus canciones para entrenar a la IA
    4

    Madonna y otros artistas se rebelan contra los estudios que utilizan sus canciones para entrenar a la IA