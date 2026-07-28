Apple supera a Nvidia y vuelve a convertirse en la empresa más valiosa del mundo

Apple se convirtió ayer en la empresa más valiosa del mundo y superó a Nvidia por primera vez desde abril de 2025. En detalle, las acciones del fabricante de chips experimentaron una baja del 5%, alcanzando una valoración de US$4,77 billones, en el marco de una caída generalizada de empresas del sector frente a la preocupación de los inversores por los elevados costos para la construcción de tecnologías de inteligencia artificial (IA). Por su parte, las acciones de Apple aumentaron un 1%, logrando una capitalización de mercado de US$4,95 billones.

Nvidia ocupó el primer puesto como la firma más valiosa del mundo desde junio de 2025, cuando le quitó el lugar a Microsoft, y logró una capitalización de 5 billones de dólares en octubre. Ahora bien, en lo que va de 2026, las acciones de la compañía subieron apenas un 4%. Lo contrario ocurre con Apple, que experimentó un aumento del 24%.

Nvidia ocupó el primer puesto como la firma más valiosa del mundo desde junio de 2025 Shutterstok - Shutterstock

Según explica Reuters, la suba en las acciones de Apple se debe a tanto a la demanda de sus productos como a su decisión de mantenerse al margen de la carrera por el gasto en IA, tendencia que viene reduciendo los flujos de caja de otras compañías tecnológicas.

La firma creada por Steve Jobs tuvo dificultades para crear sus propios modelos de IA, por lo que decidió inclinarse por la tecnología de Google para desarrollar nuevas funciones, como una versión renovada de Siri. La iniciativa evitó pérdidas de dinero para Apple, a diferencia de otros jugadores del mercado.

Bajo esta línea, se estima que Apple presentará la versión renovada de Siri junto con su primer iPhone plegable y la línea iPhone 18 a finales de este año.

Por otro lado, varias analistas señalaron la decisión de mantener sin cambios el valor del iPhone el mes pasado y anunciar aumentos para las MacBook y los iPad como dos factores claves. En ese sentido, consumidores de la marca aprovecharon para comprar tales productos antes de la suba de precios.

“Apple se ha resistido a la carrera por el gasto en IA, apostando a que la experiencia del cliente, y no la inversión en infraestructura, será lo que finalmente determine a los ganadores”, comentó a Reuters Dipanjan Chatterjee, vicepresidente y analista principal de Forrester.

Apple tuvo dificultades para crear sus propios modelos de IA, por lo que decidió inclinarse por la tecnología de Google para desarrollar nuevas funciones Shutterstock - Shutterstock

La compañía presentará sus resultados del tercer trimestre este jueves. En ese sentido, los analistas estiman un aumento de más del 15% en los ingresos trimestrales con respecto al año anterior.

En lo que refiere a Nvidia, si bien sus ventas se encuentran en su tercer año de crecimiento —producto del avance de la IA—, varios inversores cambiaron el foco hacia los chips de memoria y otros componentes de infraestructura para centros de datos, productos que fabrican empresas como Micron Technology, SK Hynix y Sandisk.

El caso de IBM

Al igual que Nvidia, otra gigante tecnológica también experimentó bajas en sus acciones: IBM. En detalle, el pasado 14 de julio los papeles de la compañía llegaron a desplomarse un 25% durante la rueda, en lo que significó su peor jornada bursátil desde el histórico “Lunes Negro” de 1987, hace casi cuatro décadas.

El derrumbe se produjo después de que la empresa sorprendiera al mercado con la publicación anticipada de resultados preliminares del segundo trimestre, una semana antes de la fecha prevista. Las cifras estuvieron por debajo de las estimaciones de los analistas tanto en ingresos como en ganancias, lo que disparó una ola de ventas entre los inversores.

“El mercado esta muy lanzado con todo el tema IA y las expectativas de que las compañías líderes convaliden con resultados la inversión que se viene haciendo”, explicó a LA NACION el economista de LLZ Macroeconomía y Finanzas, Federico Machado.

El logo de IBM en la Bolsa de Valores de Nueva York, el 18 de marzo del 2019. (AP foto/Richard Drew) Richard Drew - AP

IBM informó que esperaba ingresos por US$17.200 millones en el segundo trimestre y una ganancia ajustada de US$2,93 por acción, ambos valores por debajo del consenso de Wall Street, que esperaba US$17.860 millones de facturación y US$3,01 por acción.

En una carta a los inversores, el CEO de la compañía, Arvind Krishna, reconoció que el trimestre estuvo marcado por una ejecución inferior a la esperada. Según explicó, varios clientes reasignaron sus presupuestos tecnológicos hacia la compra de servidores, almacenamiento y memoria ante la expectativa de aumentos de precios, lo que afectó especialmente al negocio de infraestructura y retrasó el cierre de grandes contratos.

De hecho, la empresa admitió que el lanzamiento de su nuevomainframez17, una de sus principales apuestas para la era de la inteligencia artificial, no tuvo el desempeño previsto durante el trimestre. “Lo que sucedió fue peor de lo esperado, debido a un déficit en el rendimiento de Z y el conjunto de software asociado, principalmente en el Procesamiento de Transacciones”, indicó Krishna.