El número uno de Uber en Chile reveló cómo se transformó una profesión con la IA

La adopción de la IA es cada vez más generalizada, al punto que la pregunta dejó de ser qué profesiones se transformarán, para cuestionarse cómo será ese cambio en cada una de ellas. “Más del 70% del código se hace con IA agéntica”, apuntó Cristián Sepúlveda Olier, líder del Tech Center de Uber de Chile, durante una jornada en la que brindó detalles sobre cómo se está transformando esta aplicación, utilizada por más de 208 millones de personas todos los meses, en más de 11.000 ciudades del mundo.

El centro tecnológico de Uber en Santiago de Chile, que lidera Sepúlveda, tiene una particularidad: es el único dedicado 100% al desarrollo de Uber Eats, aplicación que no solo brinda traslados de pasajeros, sino que también ofrece delivery de restaurantes y tiendas de tecnología, farmacia y demás servicios. Y este espacio también está siendo transformado por la IA.

En concreto, Sepúlveda explicó que, anteriormente, los ingenieros que trabajaban en Uber Eats eran los que programaban, pero, en 2025, esto empezó a cambiar. Actualmente, este profesional define qué se necesita construir y los agentes de IA apoyan el proceso (diseñan, programan, revisan, corrigen y hacen mantenimiento). De esta forma, “el ingeniero se enfoca en tareas de mayor valor, como la arquitectura, el producto, los problemas complejos, lo que permite que el fondo del trabajo de un ingeniero se haga más evidente: no solo escribir código, sino resolver problemas”.

Uber Eats es una aplicación que no solo brinda traslados de pasajeros, sino que también ofrece delivery de restaurantes y tiendas de tecnología, farmacia y demás servicios Ricardo Rubio - Europa Press - Ricardo Rubio - Europa Press

“La IA funciona, entonces, como multiplicador de la capacidad de nuestros equipos, no como un reemplazo de ese talento. Nos ha permitido hacer un trabajo más rápido, pero también resolver problemas que antes no se podían solucionar”, agregó Sepúlveda. Al consultarle por cómo cambió el perfil de personas que buscan, a raíz de la adopción de la IA, aseguró que “no cambió tanto todavía, aunque es algo que la industria está observando de cerca. En Uber no hemos hecho un cambio radical, intentamos que cada una de las personas esté mejor equipada. Proyectándonos a unos cinco años adelante, aparecerán roles nuevos, se mezclarán otros; estamos recién empezando a ver cómo terminará esa transformación”.

Detrás del pedido

Más allá de la reconfiguración que están viviendo los ingenieros, la empresa también detalló los cambios que están atravesando internamente, para facilitar los pedidos. La implementación de IA les permitió crecer como compañía en varios aspectos, sin necesidad de escalar los costos: los usuarios activos semanales crecieron siete veces desde febrero; las solicitudes a agentes aumentaron por 9,4 veces, también desde febrero. Del otro lado, el gasto total en IA se mantuvo relativamente estable desde abril.

Además, se lograron obtener respuestas y resultados de IA en tan solo 38 segundos, llegando a soluciones exactas, siempre y cuando se le brinde el contexto adecuado. Pero no solo agilizó el trabajo, sino que ayudó a encontrar soluciones a problemas que “arrastrábamos hace un tiempo, que pensábamos que la solución iba a ser una herramienta que iba a requerir un descubrimiento bien amplio, equipos involucrados por muchos meses, y hoy lo puede solucionar la IA mucho más rápido”.

Uber es utilizada por más de 208 millones de personas todos los meses, en más de 11.000 ciudades del mundo Pexels

Entre estas implementaciones, la inteligencia artificial facilitó analizar fotos de los menús de comercios de Uber Eats y permitió trasladar más fácilmente su información a la aplicación. “La IA ayuda a los comercios a reducir entre 40% y 60% el tiempo necesario para subir y actualizar sus catálogos, y así puedan empezar a vender sus platos/productos”, especificó Sepúlveda, quien detalló también todo el trabajo que se hace para que la aplicación comprenda las búsquedas, según las palabras y la jerga que se utiliza en cada locación desde la cual se hace el pedido. “Cuando hablamos de construir globalmente, también significa entender lo local: no se ofrece lo mismo en cada lugar”, agregó.

Del lado del repartidor, desarrollaron una funcionalidad que les permitió escanear los códigos de los productos y verificar con precisión exacta que ese sea el artículo que el usuario solicitó por la aplicación. Del lado del usuario, han desarrollado una IA conversacional, con la que se puede dialogar para hacer, por ejemplo, el pedido de la lista del supermercado. Por último, señaló que, aunque “la IA todavía no hace que un repartidor se mueva más rápido, sí podemos estimar con mayor precisión algunas cosas, como quién está mejor posicionado para aceptar ese pedido, qué información te podemos dar a vos como usuaria o al comercio para ver cuánto se está demorando en prepararse esa solicitud”.