Claro se asoció con Oracle y ofrecerá nuevos servicios de inteligencia artificial en la Argentina

Hasta el momento, muchas empresas argentinas consumían servicios de nube (como almacenamiento, servidores virtuales, bases de datos, IA) de grandes proveedores, pero usando infraestructura ubicada en otros países. Esto implicaba inconvenientes para algunas industrias, ya que se trataba de datos locales, almacenados en el exterior. En ese contexto, Claro acaba de cerrar un acuerdo con Oracle, para ofrecer estos servicios de nube desde la Argentina, usando tecnología de Oracle y operando desde centros de datos locales.

Este acuerdo de colaboración entre las dos empresas permitirá brindar servicios soberanos de nube e inteligencia artificial en cumplimiento con los requisitos regulatorios de la Argentina. La nube a hiperescala de Claro brindará a organizaciones de distintos sectores -entre ellos el Gobierno, servicios financieros, salud, energía y retail- la infraestructura necesaria para gestionar datos críticos y desarrollar nuevas soluciones digitales. La nueva oferta estará disponible a partir de diciembre en la Argentina y ampliará el acceso a capacidades de inteligencia artificial y nube de nivel mundial.

Claro acaba de cerrar un acuerdo con Oracle, para ofrecer estos servicios de nube desde la Argentina, usando tecnología de Oracle y operando desde centros de datos locales IM Imagery - Shutterstock

“La transformación digital y la adopción de inteligencia artificial requieren una infraestructura preparada no solo para los desafíos de hoy, sino también para los del futuro”, afirmó Julio Porras Zadik, CEO de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, quien explicó que esto aportará capacidades críticas para impulsar la economía digital del país y agregó: “El acuerdo con Oracle nos permite ofrecer una propuesta de nube operada en la Argentina que combina innovación, control, cercanía y soberanía de los datos, para acompañar la transformación digital de las organizaciones”.

El último término, referido a la soberanía de datos, implica que los datos pueden permanecer físicamente en la Argentina, ya que las organizaciones podrán operar cargas de trabajo y gestionar datos críticos con residencia local, bajo una oferta operada en Argentina por Claro. “Esto es clave para sectores con exigencias regulatorias, de seguridad y cumplimiento —como gobierno, finanzas y salud—, y también ayuda a reducir latencia y a mantener mayor control sobre dónde se procesan los datos”, explicó Porras Zadik.

La soberanía de datos implica que estos pueden permanecer físicamente en la Argentina Shutterstock

“Al combinar la operación local de Claro con la experiencia global de Oracle en servicios de nube, acercamos al mercado argentino un modelo diseñado para responder a las necesidades cambiantes tanto de empresas como de organismos del sector público”, señaló Sofía Guidotti, VP & General Manager de Oracle Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú.

La ejecutiva explicó que su estrategia permite que organizaciones como Claro ofrezcan servicios cloud bajo su propia marca mediante Oracle Alloy. Esta última es una plataforma integral de infraestructura en la nube que permite a los socios de Oracle convertirse en proveedores de servicios cloud (esto habilitará a Claro a usar la tecnología de Oracle, pero comercializándola bajo su propia marca). En concreto, permitirá que Claro ofrezca a sus clientes más de 200 servicios de inteligencia artificial y Oracle Cloud Infrastructure (OCI), desde su centro de datos ubicado en la Argentina, sin necesariamente enviar toda su información a infraestructura ubicada en Estados Unidos u otras regiones.