Mercado Pago presentó Dinero Blindado, que oculta en la app los dólares, inversiones y reservas

Mercado Pago anunció hoy una nueva función, llamada Dinero Blindado, que oculta el saldo en dólares, inversiones y reservas en pesos que los usuarios tienen en la aplicación.

La idea es que esa información no esté visible en la app de pagos si el usuario no está interactuando con ella, o se encuentra en un lugar donde no tiene confianza en la conexión a internet, y según la compañía “permite tener mayor seguridad al circular por la calle o por lugares no frecuentes. Cuando el usuario deja de usar las redes de WiFi que configuró, se oculta automáticamente información sensible como sus saldos en dólares e inversiones en pesos y dólares.”

Qué se oculta o se deja visible se puede configurar a voluntad, para mantener la funcionalidad de la app en cualquier momento, al tiempo que se resguarda el acceso a un capital mayor (inversiones, reservas en dólares, etcétera).

Esta función se configura en la Central de Seguridad de la app o a través de Mago, el asistente personal de Mercado Pago, anotando redes Wi-Fi de confianza. Y se activa en forma automática cuando el usuario se aleja de sus zonas conocidas o de confianza, como el hogar o el trabajo.

Mercado Pago sumó Dinero Blindado, una función que permite bloquear el acceso a parte del capital si no estamos conectados a una red Wi-Fi de confianza

Según el comunicado de la compañía, “a través de Dinero Blindado los usuarios podrán proteger y ocultar los saldos de sus reservas e inversiones en pesos y dólares, e inhabilitar transferencias en dólares y operaciones de compra y venta fuera de lugares de confianza. Además, podrán personalizar la protección según sus necesidades, eligiendo cuándo activarla o pausarla y qué productos específicos resguardar.”

Según un relevamiento propio de Mercado Pago, la principal preocupación ante la pérdida o el robo del celular es que alguien acceda a la billetera digital (52%), seguida por el acceso a sus datos personales (22%).

Cómo activar Dinero Blindado