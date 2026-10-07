Siete libros sobre inteligencia artificial para entender qué está pasando con nuestro mundo

La IA generativa está viviendo su pico de expectativas en el ciclo de hype elaborado por la consultora Gartner, un gráfico creado a mediados de los 90 que muestra los cinco momentos por los que atraviesan las tecnologías emergentes hasta llegar a una verdadera adopción (o meseta de productividad). Después de las expectativas infladas, la curva baja hasta llegar a lo que denominan el “valle de la desilusión”, pero luego (si todo sale bien), llega la pendiente de iluminación.

El Hype Cycle (o ciclo de sobreexpectación) tecnológico de Gartner

La etapa que atraviesa hoy la IA (generativa y agéntica) tiene mucho ruido: empleados que renuncian a grandes empresas y se hacen virales, el miedo extremo al “momento Skynet”, gurúes e influencers que generan mucha confusión y fanatismos, tecno-optimismo y tecno-pesimismo extremos, la idea de apocalipsis, la carrera geopolítica por la AGI (IA general), dos empresas protagonistas, OpenAI y Anthropic, esperando el momento perfecto para salir a la Bolsa, y podemos seguir enumerando.

Una forma de sumar calma (un poco al menos) a este sinfín de estímulos es la lectura, sobre todo teniendo en cuenta que ni siquiera quienes lideran esta ola saben realmente qué va a pasar. Entender un poco más ayuda a bajar el nivel de ansiedad y horror. A continuación, siete libros en español sobre IA, la mayoría escritos en la Argentina, para leer antes de que la curva empiece a bajar.

“Vidas artificiales. Del accidente pandémico a las guerras de la IA”, de Flavia Costa (Taurus)

“Vidas artificiales. Del accidente pandémico a las guerras de la IA”, de Flavia Costa (Taurus)

Flavia Costa es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Conicet y directora del Observatorio de Tecnologías, Sociedad y Ecosistemas Digitales de la UBA, y escribió este libro entre la pandemia y la expansión de la IA generativa. Es una invitación a salir de la falsa dicotomía entre el miedo al fin del trabajo humano y el fanatismo extremo por esta nueva revolución.

La autora define a nuestra época como un tiempo “entre accidentes” (con la pandemia como primer eslabón de esa cadena) y con mucha profundidad, hace un recorrido por los últimos cinco años. A partir de la carta del Future of Life Institute de 2025, pidiendo prohibir el desarrollo de una superinteligencia, Costa reconstruye la genealogía de la idea de lo que denominan “superinteligencia”. Juegos de poder, geopolítica, las IAs de frontera y la nube de humo que rodea las discusiones, son parte de un libro que nos invita a pensar la IA de forma crítica, invitándonos, por ejemplo, a preguntarnos cómo es posible gobernar un país o un mundo, donde las tecnologías de IA pueden ser armas o herramientas en todos los dominios, mientras están controladas por empresas privadas y su poder se acelera cada día.

“Inteligencia artificial. El futuro llegó hace rato”, de Irina Sternik (AZ Editora)

“Inteligencia artificial. El futuro llegó hace rato”, de Irina Sternik (AZ Editora)

Irina Sternik es licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA) y periodista especializada en tecnología y cultura digital. Su primer libro forma parte de la colección 1.01 de AZ, pensada como guías esenciales para principiantes sobre temas específicos. Su libro no es un libro más de IA porque aborda con curiosidad y muchos datos, la historia de esta tecnología, destacando el rol de las mujeres que formaron parte de las innovaciones más importantes de la IA.

Bajo la premisa de que mirar el pasado ayuda a entender el presente, desarma mitos y se mete en los dilemas actuales, como las profesiones que se transforman o tienden a desaparecer, los derechos de autor y los sesgos, entre otros.

Además, la autora (que dicta talleres sobre uso de IA) suma páginas con una toolbox con herramientas recomendadas y consejos para escribir mejores prompts.

“Inteligencia artificial en la educación y el trabajo. Enfoques y preguntas para abordar los mestizajes humano-máquina”, Mariana Ferrarelli (compiladora) (Grupo Magro)

“Inteligencia artificial en la educación y el trabajo. Enfoques y preguntas para abordar los mestizajes humano-máquina”, Mariana Ferrarelli (compiladora) (Grupo Magro)

Mariana Ferrarelli dirige el programa de Inteligencia Artificial en Educación de la Universidad de San Andrés (UdeSA) y compila en este libro diferentes textos académicos. Esta obra colectiva analiza los “mestizajes” entre humanos e IA en la educación y en campos como la salud, el periodismo y el derecho. A través de 20 capítulos, aborda temas como la economía política de la IA, la transformación del trabajo, la escritura con IA y la formación docente que se necesita para estos nuevos escenarios, sumando experiencias concretas de implementación en instituciones, entre otros.

“Open to Work. Cómo prosperar en la era de la IA”, de Ryan Roslansky y Aneesh Raman (Océano)

“Open to Work. Cómo prosperar en la era de la IA”, de Ryan Roslansky y Aneesh Raman (Océano)

Es un libro sobre IA y trabajo que lo escriben dos directivos de LinkedIn, plataforma que usan 1200 millones de personas a nivel global, y ahí está la clave. Se apoya en una base de datos que pocos tienen junto a investigaciones de Microsoft (propietario de LinkedIn) para contar qué está cambiando realmente en el mercado laboral, qué oportunidades aparecen y cuáles son las habilidades que importan hoy.

Lo escriben dos directivos de LinkedIn: por un lado, Ryan Roslansky, CEO desde 2020 y por el otro lado, Aneesh Raman, director de oportunidades económicas (chief economic opportunity officer). Algo realmente interesante (y un gran guiño del libro) es que, antes de trabajar en la compañía, Raman era periodista. Entre otros trabajos, fue corresponsal de guerra y le escribía los discursos al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Claramente, este directivo se reinventó y, sin dudas, es parte de la esencia del libro que, por supuesto, incluye la frase que escuchamos una y otra vez: “La IA no te va a reemplazar en el trabajo, pero alguien que la use probablemente sí”.

“¿Qué es (y qué no es) la inteligencia artificial?”, de Nicolás Martorell (Siglo XXI)

“¿Qué es (y qué no es) la inteligencia artificial?”, de Nicolás Martorell (Siglo XXI)

Martorell es biólogo, neurocientífico e investigador en IA, doctor en Ciencias Biológicas por la UBA. Estudia los modelos de lenguaje para entender, por ejemplo, cómo representan la información y cómo arman sus respuestas. El libro analiza qué significa que una máquina piense y si estos sistemas son realmente inteligentes o solo imitan la inteligencia (de forma muy convincente). Cajas negras (en donde ni siquiera los ingenieros saben bien qué pasa dentro de lo que construyeron), la búsqueda de la IA general y la conciencia y emociones dentro de los sistemas artificiales, son algunos de los temas abordados en esta publicación muy amigable.

“Inteligencia artificial: el poder invisible”, de Matías Nahon (Bärenhaus)

“Inteligencia artificial: el poder invisible”, de Matías Nahon (Bärenhaus)

El autor tiene más de 30 años de experiencia en prevención e investigación de fraudes en América Latina, y ese es el gran distintivo de este libro. En los últimos años se dedicó a concientizar sobre los riesgos de la IA y a promover la regulación en la región. El autor escribe sobre qué pasa cuando las decisiones importantes quedan en manos de automatizaciones sin criterio y explica cuáles son las próximas amenazas que crecerán con el auge de la IA, como la suplantación de identidad.

“El desafío civilizatorio de la IA (Libro 1)”, de Carlos Zárate (Autores de Argentina)

“El desafío civilizatorio de la IA (Libro 1)”, de Carlos Zárate (Autores de Argentina)

El libro es una exploración profunda sobre cómo la IA está redefiniendo el destino de la humanidad. En este sentido, el autor plantea y conecta los pilares que definirán la sociedad en el próximo cuarto de siglo: la disponibilidad de minerales críticos, la transformación de la matriz energética, las redes de telecomunicaciones y, claro, la expansión y evolución de la IA. Un enfoque profundo de un profesional con más de 30 años en la industria tech.