El particular comentario de Mario Pergolini sobre el impacto de la IA en la creación de software

En el último programa del año de Error de sistema, el ciclo de entrevistas que conduce el periodista Sebastián Davidosvky, la persona invitada fue Mario Pergolini, referente de los medios y del uso de de la tecnología en ellos, quien se sentó a dialogar sobre su presente laboral (con Otro Día Perdido en televisión) en una charla que derivó en el futuro en general bajo la sombra de la Inteligencia Artificial (IA).

La IA no es una herramienta más para Pergolini, sino un pilar central en sus proyectos, incluyendo el sello Esquizo Records, que ya está ganando plata con música generada por máquinas.

La obsolescencia del código

Durante la entrevista en Error de sistema, Pergolini fue contundente respecto al impacto directo de la IA en la ingeniería de software.

“Tenemos que enseñarles a preguntar, ya no es necesario que existan ingenieros de sistemas. Yo hace cuatro años cuando me preguntaban ‘¿qué estudio?’, decía ‘estudiá sistemas’. Hoy le digo ‘no estudies sistemas, ya no te necesitamos’“.

¿La razón? El valor, según Pergolini, ya no reside en escribir código (es decir, en saber programa, en conocer las instrucciones específicas que definen ciertas órdenes que le damos a la computadora y que hacen que una app funcione de cierta manera), sino en tener capacidad de conceptualizar y de comunicarse con la máquina. Las herramientas de IA han democratizado la creación de aplicaciones hasta un punto que hace irrelevante al programador tradicional, asegura.

“¿Entonces, cómo vamos a hacer las nuevas aplicaciones? Bueno, ya tenés el poder con Gemini, con Grok, con Claude, gratis, de decirle quiero una aplicación que haga tal y tal cosa, pero para eso te vas a tener que expresar bien. Para tener resultados vas a tener que expresarte muy bien. Necesitamos entender lo que leemos, necesitamos tener literatura y más vocabulario del que fuimos perdiendo, entender un poco de sociología y de matemáticas. El resto, yo te diría que a esta altura es medio estúpido saberlo.“

La IA, que en sus propias producciones puede resolver piezas en video que antes tomaban una semana de filmación y alto presupuesto, ahora lo hace con “un costo de 5 dólares los 15 minutos, bien animados con IA, resueltos el mismo día”. Él mismo ha visto cómo la IA reemplaza trabajos, como la locución en Vorterix.

El futuro es la palabra, no el script

Ante este panorama, el enfoque educativo debe cambiar. Pergolini enfatizó que los jóvenes deben aprender a interactuar eficazmente con la tecnología basada en prompts (las instrucciones verbales que se le dan a la IA para que cree software, lo que se conoce como vibe coding). La necesidad de codificar es sustituida por la necesidad de comunicarse con precisión, afirma.

El valor reside ahora en “enseñarles a que se puedan expresar y a preguntar correctamente para que se les devuelva lo que están cuestionando”. Las materias cruciales en este nuevo mundo digital serán la literatura, el vocabulario, la sociología y las matemáticas.

Pergolini comparó el avance tecnológico con una fuerza imparable: “es como un tsunami que viene, que vamos a agarrar un balde y vamos a ir tratando de sacar el agua, pero que no vamos a poder en ningún momento”. Quien no aprenda a usar estas herramientas, advirtió, “va a ser un desplazado”.

La afirmación es similar a la que hizo en febrero de 2024 Jensen Huang, el CEO de Nvidia (la compañía que fabrica los chips sobre los que corren las plataformas de IA): “Voy a decir algo y va a sonar completamente opuesto de lo que la gente siente. Probablemente recuerden que durante los 10 o 15 últimos años prácticamente todos los que han estado en un escenario como este han dicho ‘es vital que sus hijos aprendan informática. Todo el mundo debería aprender a programar’. Y de hecho es casi exactamente lo contrario. Es nuestro trabajo crear tecnología que haga que nadie tenga que programar y que el lenguaje de programación sea el lenguaje humano. Todo el mundo es ahora un programador. Ese es el milagro de la inteligencia artificial".

Esa misma postura es compartida por Dario Amodei, el CEO de la plataforma de IA Anthropic, y por Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, entre otros que advierten que el año próximo, la mayor parte del software nuevo habrá sido escrito con la IA jugando un rol fundamental.

“Habrá un tipo de habilidad que seguiremos valorando mucho, pero no será tanto la capacidad intelectual pura como antes”, declaró Sam Altman, el CEO de OpenAI, durante una entrevista en el podcast ReThinking de Adam Grant, en enero de este año. “Determinar qué preguntas hacer será más importante que conocer la respuesta”.