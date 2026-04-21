Este es el prompt para mejorar la calidad de una imagen en Gemini

En la vida cotidiana la intervención de la inteligencia artificial se hace cada vez más frecuente, por la posibilidad de contar con este tipo de asistencia para múltiples tareas, y si, por ejemplo, el usuario desea mejorar la calidad de una imagen en Gemini puede utilizar un prompt específico que logra grandes resultados.

La elaboración de un prompt adecuado permitirá lograr mejores resultados con Gemini Freepic

La consulta a Gemini indica que “no existe un único prompt infalible”, ya que la clave depende de qué se quiera mejorar, ya sea la nitidez, iluminación o composición de la creación. Sin embargo, hay una estructura técnica que suele dar los mejores resultados en modelos como Midjourney, DALL-E 3 o Stable Diffusion. “El truco para que el prompt sea infalible es usar terminología técnica que la IA asocie con alta producción visual”, agregó la herramienta.

A continuación, algunos consejos para crear un prompt infalible para mejorar la calidad de una imagen.

1 Estructura del prompt

Un buen prompt de calidad se divide en: Sujeto + Acción + Entorno + Estilo de Cámara/Iluminación + Parámetros de Calidad. un ejemplo de un prompt completo puede ser: “[Sujeto], foco nítido, texturas hiperdetalladas, iluminación cinematográfica, resolución 8k, estilo fotorealista, toma de primer plano, renderizado de alta gama”.

2 Palabras clave

Además, se recomienda usar ciertas palabras clave o keywords para “forzar” al modelo a que se esfuerce más en los detalles. Estos son algunos de los términos más destacados, según el objetivo que se quiere lograr:

3 Elección de mejoras según el objetivo

El siguiente cuadro determina las palabras adecuadas para utilizar en el enunciado, de acuerdo a la finalidad o el resultado que se quiere alcanzar:

Categoría Palabras clave (Keywords) Efecto en la imagen Nitidez y detalle Foco nítido, texturas hiperdetalladas, ultra definición, gran detalle Evita que la imagen se vea borrosa y define rasgos como piel o cabello Iluminación Iluminación cinematográfica, luz volumétrica, sombras suaves, luz de estudio Crea profundidad, evita que la imagen sea plana y mejora el realismo Estilo visual Fotorrealista, obra maestra, estilo profesional, renderizado de alta gama Indica a la IA que use sus mejores algoritmos de procesamiento Óptica de cámara Profundidad de campo, efecto bokeh, macro, gran angular Simula lentes reales como fondos desenfocados o paisajes amplios Ambiente y color Contraste dinámico, paleta de colores vibrantes, hora dorada, HDR Ajusta la intensidad de los colores y la atmósfera general

Qué otras sugerencias se pueden usar en el prompt

Si la IA no da exactamente lo que se quiere lograr en la imagen, se puede probar con usar comas para separar cada concepto. Estas pueden permitir que el algoritmo entienda que cada palabra es una instrucción de calidad distinta.

Las sugerencias para confeccionar un buen prompt en Gemini

Otro consejo es utilizar un prompt de manera negativa, e indicar lo que no se quiere ver en la imagen generada. Se puede remarcar que se evite la visión “borrosa”, de “baja calidad”, “pixelada”, “desenfocada”, “granulada” o “deformada”. Esto puede ayudar a conseguir mejores resultados en la creación.

Además, se pueden incluir al final del prompt términos técnicos universales que las IA suelen leer como instrucciones de sistema. Algunos ejemplos son 8k, HDR o Unreal Engine 5. Estos funcionan como un interruptor de calidad y funcionan mejor que otros adjetivos de uso común.

Es importante subrayar que la IA da más peso a las primeras palabras de la descripción de la imagen que se quiere que genere. Si se quiere que algo sea el protagonista, se debe poner al principio del texto y dejar los detalles ambientales o técnicos para el final.