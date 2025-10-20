El regreso de Nintendo a la Argentina: por qué la marca de Mario y Pokémon apuesta de lleno a nuestro país

Nintendo, la legendaria marca japonesa de videojuegos, dueña de franquicias como Super Mario y Pokémon, está de vuelta oficialmente en el país con una apuesta fuerte: acercar sus consolas, juegos y personajes icónicos al público local. Bill Van Zyll, VP y General Manager de Nintendo Latinoamérica, estuvo presente en el stand de la marca en Argentina Game Show y le contó a LA NACION los detalles de este regreso que busca consolidar a los fanáticos de siempre y sumar a las nuevas generaciones.

El regreso de Nintendo a la Argentina se concretó en el marco de la expo Argentina Game Show (AGS), donde la marca presentó formalmente en el país su nueva consola, la Switch 2, y confirmó precios en pesos argentinos, una de las claves de su nueva estrategia.

La reacción del público argentino a la vuelta oficial de Nintendo ha sido, según Van Zyll, “definitivamente positiva”. El amor por la marca no es nuevo; los argentinos conocen y quieren a Mario, a sus personajes y a Nintendo en general, un afecto cimentado por las películas y la historia de la compañía en el país.

“La gente conoce Nintendo, a Mario lo conocen, a la consola Switch también la conocen. Estamos viendo la base instalada acá en Argentina y es interesante” explicó el directivo.

Bill Van Zyll, VP y General Manager de Nintendo Latinoamérica, en Argentina Game Show

Esto significa que, a pesar de que no estaba en el país de forma oficial, la gente seguía consumiendo sus productos y contenidos, en parte de la mano de representantes y tiendas locales.

El objetivo ahora es que los productos Nintendo sean más accesibles para el consumidor argentino. “Encontramos un buen distribuidor que está bien establecido desde años acá en Argentina. Estamos buscando una forma de establecer algo sólido sobre la cual podemos construir y a eso vamos, acercarnos más al consumidor, hacer que el producto sea más accesible,” detalló Van Zyll.

Precios locales y servicio posventa

Uno de los puntos que más entusiasma a los usuarios es la promesa de una estructura de precios más adaptada. Van Zyll confirmó que tanto las consolas como los juegos en el eShop (la tienda digital de Nintendo) estarán en pesos argentinos.

En cuanto a los precios sugeridos al público para las consolas, se comunicaron dos valores clave:

Nintendo Switch 2 (la versión más nueva y potente): $1.499.999

Nintendo Switch OLED (el modelo original, pero con pantalla más grande y de mejor calidad): $999.999

Además, la llegada oficial trae consigo un beneficio fundamental que antes no existía: la garantía y el servicio posventa en el país, un cambio muy importante para la tranquilidad de los compradores.

También se podrá pagar en pesos la suscripción a Nintendo Switch Online, la plataforma que permite jugar en línea y que incluye un gran catálogo de juegos clásicos de consolas como NES y Super Nintendo, y en su plan de expansión suma títulos de GameCube, Nintendo 64 y Game Boy Advance.

El servicio de suscripción, que permite acceder al modo online y a los juegos clásicos, tiene un valor anual de $28.299 (plan base) y de $70.899 (paquete de expansión). Un dato clave para el público local es la opción de suscripción familiar, que permite compartir el servicio con hasta 7 amigos y que resulta mucho más económica ($49.999 la básica o $113.399 con el paquete de expansión).

Switch 2: más potencia y nuevos juegos de terceros

Si bien la popular Nintendo Switch 1 (y su versión OLED) sigue vigente, el foco de la marca está en la Nintendo Switch 2, que llega con un motor renovado.

“Tiene un procesador que te permite jugar juegos core, por la capacidad que tiene el producto. Estamos hablando de third party games (juegos de otras empresas) que antes no se veían en la Nintendo Switch,” explicó el directivo, que citó a un clásico que siempre pega fuerte en argentina, el EA Sports FC 26 (antes conocido simplemente como FIFA).

Nintendo Switch 2 – Tráiler General

Pero esta potencia también significa que la consola ahora es capaz de correr juegos más demandantes a nivel gráfico, como el conocido Cyberpunk, que está disponible desde el lanzamiento. Además, trae mejoras en los controles Joy-Con, que ahora tienen un sistema de liberación con botones más simple, y es compatible con características como resolución 4K y accesorios como el Game Chat para videollamadas grupales mientras se juega.

Para aquellos que recién se suman, la ludoteca con más de 5000 juegos de la Nintendo Switch 1 es totalmente compatible. A eso se suma la membresía Nintendo Switch Online, que, en la nueva Switch 2, incluso sumará un catálogo de juegos clásicos de la recordada consola GameCube.

La apuesta de Nintendo no es solo local, sino parte de una estrategia global que busca apalancarse en sus personajes. “La estrategia incluye las películas, los parques, los juegos móviles y el merchandising,” comentó Van Zyll, que destacó por ejemplo la llegada el año que viene de una nueva película de Super Mario, secuela del gran éxito de 2023, y tours por shoppings de América Latina entre los que se incluye Buenos Aires, para seguir reconectando con el público local.

Sobre los planes a futuro, Van Zyll afirmó que la estrategia será ir “paso a paso, construyendo sobre esta base sólida”, entusiasmado por la respuesta del público argentino tanto en AGS 2025, en Tecnópolis, como por el regreso de la marca al país.