La Nintendo Switch 2 ya tiene precio y fecha de llegada oficial a la Argentina

Nintendo confirmó el precio que tendrá su consola Switch 2 en la Argentina y la fecha en la que saldrá a la venta en forma oficial en nuestro país.

La compañía ya había adelantado hace un mes el desembarco oficial de la consola, que salió a la venta en los mercados internacionales en junio último.

Según confirmó en un comunicado, "en el mercado argentino la consola Nintendo Switch 2 estará disponible en el paquete* que incluye la consola Nintendo Switch 2 + el juego Mario Kart World a un precio sugerido de $1.499.999, a partir del 10 de octubre en Mercado Libre Tienda Oficial, Frávega y OnCity."

Una Nintendo Switch 2 (a la derecha) atrás de una Nintendo Switch original. La consola saldrá a la venta en forma oficial este octubre en la Argentina DIMITAR DILKOFF� - AFP�

Hasta ahora, la opción para comprarla estaba en la importación directa, con un precio internacional de 450 dólares para el modelo base o de 500 dólares para la edición que incluye el Mario Kart World, o en Mercado Libre vía la modalidad de compra internacional, que hoy tiene un precio de 943.000 pesos, con impuestos y envío incluido, para la versión que incluye el juego de Mario.

Según Nintendo, en octubre llega también al país “el paquete de Nintendo Switch Modelo OLED + Super Mario Bros. ™ Wonder + una suscripción individual de 3 meses de Nintendo Switch Online a un precio sugerido de 999.999 pesos". La Nintendo Switch OLED fue presentada en 2021, y si bien tiene la misma capacidad gráfica que el modelo original de 2017, cuenta con una pantalla más grande, de 7 pulgadas.

La Nintendo Switch OLED tiene las mismas dimensiones que el modelo original, pero incluye una pantalla más grande, de 7 pulgadas, gracias a la reducción de los marcos

La Nintendo Switch 2, por su parte, tiene una pantalla FullHD de 7,9 pulgadas, un procesador más poderoso, más almacenamiento interno y controles Joy-con rediseñados, entre otras novedades.

Nintendo Switch 2 – Tráiler General

Según Nintendo, en la versión local de la tienda eShop ya hay varios juegos disponibles, como Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Super Mario Party- Jamboree Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, Drag & Drive, y el EA SPORTS FC 26, entre otros.

La compañía aclara que “los próximos lanzamientos Leyendas Pokémon: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition, disponible el 16 de octubre, Kirby Air Riders, el 20 de noviembre, y Metroid Prime 4 Beyond – Nintendo Switch 2 Edition, el 4 de diciembre, estarán en Nintendo eShop Argentina en su formato digital."