El truco para dictar textos en tu iPhone en dos idiomas sin cambiar el teclado
La función está disponible sin necesidad de conexión a internet e integra signos de puntuación de manera automática
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El dictado de iPhone es una función que facilita generar un texto sin necesidad de tipear. Aunque muchos usuarios la conocen y utilizan, no todos saben que brinda la posibilidad de usar dos idiomas sin necesidad de cambiar el teclado.
Cómo añadir un teclado en otro idioma en iPhone para los dictados
El sistema operativo de iPhone, iOS, permite agregar teclados en dos idiomas diferentes para que el usuario pueda escribir según sus preferencias sin tener que modificar los ajustes cada vez que se utiliza la función.
Para utilizar esta función, que después permite también dictar en otro idioma, se deben seguir los siguientes pasos, de acuerdo con la página de soporte de Apple:
- Ir a Configuración.
- Seleccionar la opción General y luego Teclado.
- Ir a la pestaña Teclados y elegir entre las siguientes opciones:
- Agregar un teclado. Aparecerá una lista con las opciones disponibles. Una vez que se elige el idioma correspondiente, se agrega automáticamente a la lista de teclados preferidos.
- Eliminar un teclado. Se debe seleccionar Editar, tocar el símbolo de menos junto al teclado que se quiera remover y luego confirmar la acción.
- Reordenar la lista. Se elige la pestaña Editar y se arrastra el teclado hasta la posición que se desee.
Tras realizar el proceso, cuando se va a escribir o a hacer un dictado, se debe mantener presionado el ícono del planeta para que aparezcan las opciones de idiomas disponibles y seleccionar el que se desea utilizar.
Cómo dictar texto en dos idiomas en iPhone
Una vez seleccionados los idiomas, las solicitudes de dictado se procesan en el iPhone de acuerdo con esas preferencias. La función está disponible sin necesidad de conexión a internet.
Para activarla se deben seguir los siguientes pasos:
- Ir a Configuración.
- Seleccionar la opción General.
- Ir a la pestaña de Teclado.
- Tocar en Activar dictado.
Cuando se quiera utilizar la función, se debe ir al campo de texto en donde se quiera insertar lo que se dicte y luego tocar el micrófono que aparece en el teclado en pantalla. Al terminar solo hay que decir “Detener dictado” o bien, dejar de hablar durante 30 segundos para que el proceso se frene automáticamente.
No obstante, la función de dictado en dos idiomas puede no estar disponible en todos los países o regiones. Se recomienda consultar en el sitio web de Apple la disponibilidad según el modelo de iPhone y el sistema operativo.
Trucos para dictar texto a un iPhone
Además de poder dictar en dos idiomas y que el dispositivo de Apple los reconozca para generar texto, la función tiene algunos trucos y atajos.
Estos permiten que la transcripción sea lo más correcta posible, por ejemplo:
- Se puede utilizar el teclado y el dictado juntos para cambiar fácilmente entre el ingreso de texto mediante voz y mediante toques.
- El texto dictado puede enviarse directamente al proveedor de búsqueda.
- Para agregar un emoji se puede decir “emoji de corazón” o “emoji de cara sonriendo”.
- Para agregar puntuación se debe mencionar el nombre, como signo de exclamación o punto. En los idiomas compatibles el dictado inserta automáticamente comas, puntos y signos interrogativos según lo que se dicte.
- Para agregar un salto de línea se debe decir “nuevo párrafo”.
- Para deletrear una palabra se puede dictar letra por letra.
- Para editar el texto se debe decir “seleccionar” o “eliminar” seguido de la frase que se quiera cambiar.
- Para deshacer o repetir un comando se debe decir “deshacer” o “rehacer”.
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