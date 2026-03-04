En Estados Unidos: el precio oficial y los colores del nuevo iPhone 17e que ya está a la venta

Apple anunció la llegada del iPhone 17e, el modelo más asequible de la gama de sus nuevos teléfonos. El valor estándar ronda los US$599 y cuenta con tecnología avanzada, como fotos de alta resolución y videos 4K.

¿Cuánto vale el iPhone 17e en Estados Unidos?

Los precios del nuevo dispositivo varían según la capacidad de almacenamiento elegida. De acuerdo con el sitio web oficial de Apple, estos son los precios oficiales en Estados Unidos:

US$599 para la versión de 256 GB

para la versión de US$799 para la versión de 512 GB

Para adquirir el nuevo iPhone 17e, existen diversas opciones de pago y financiamiento. Por un lado, se encuentra el pago único en las tiendas App y, por otro lado, está el financiamiento mensual por US$24,95 al mes por 24 meses, según la compañía telefónica.

¿Cuáles son los colores del nuevo iPhone 17e?

Negro

Blanco

Rosa suave

Noticia en desarrollo.