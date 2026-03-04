En Estados Unidos: el precio oficial y los colores del nuevo iPhone 17e que ya está a la venta
La nueva línea de smartphones de Apple se encuentra disponible en preventa; comenzarán a enviarse este 11 de marzo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Apple anunció la llegada del iPhone 17e, el modelo más asequible de la gama de sus nuevos teléfonos. El valor estándar ronda los US$599 y cuenta con tecnología avanzada, como fotos de alta resolución y videos 4K.
¿Cuánto vale el iPhone 17e en Estados Unidos?
Los precios del nuevo dispositivo varían según la capacidad de almacenamiento elegida. De acuerdo con el sitio web oficial de Apple, estos son los precios oficiales en Estados Unidos:
- US$599 para la versión de 256 GB
- US$799 para la versión de 512 GB
Para adquirir el nuevo iPhone 17e, existen diversas opciones de pago y financiamiento. Por un lado, se encuentra el pago único en las tiendas App y, por otro lado, está el financiamiento mensual por US$24,95 al mes por 24 meses, según la compañía telefónica.
¿Cuáles son los colores del nuevo iPhone 17e?
- Negro
- Blanco
- Rosa suave
Noticia en desarrollo.
LA NACION
Otras noticias de Agenda EEUU
Más leídas de Estados Unidos
- 1
El Pentágono afirma que EE.UU. e Israel están a punto de controlar el espacio aéreo de Irán y lanza una advertencia
- 2
Quién ganó las elecciones primarias en Texas en marzo 2026: los candidatos oficiales y una inesperada segunda vuelta
- 3
Noticias de California: el conflicto demócrata por las elecciones 2026 sin Newsom y redada del ICE en vivo
- 4
Niña prodigio en California: tiene 10 años, se apellida igual que un personaje de The Big Bang Theory y ya estudia en la universidad