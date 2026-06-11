El truco para liberar espacio de almacenamiento en tu iPhone sin borrar archivos del dispositivo

Aunque el iPhone 17 Pro Max de Apple ofrece hasta 2 terabytes de almacenamiento, muchos otros usuarios de la marca se enfrentan a no poder descargar más aplicaciones o guardar fotografías y videos por falta de espacio. Existe un truco para administrar la memoria sin borrar archivos del dispositivo.

Usar iCloud para liberar espacio de almacenamiento en un iPhone

Uno de los métodos más simples y conocidos para recuperar memoria en un iPhone es utilizar el servicio de iCloud que, además, puede sincronizarse para que el proceso se realice automáticamente.

De acuerdo con la página de soporte de Apple, al crear una cuenta en iCloud se obtienen automáticamente 5 GB de almacenamiento gratuito. Si no son suficientes, se puede pagar una suscripción premium cuyo costo dependerá de la capacidad que se contrate.

Una de las razones por las cuales la compañía de tecnología recomienda utilizar su servicio en la nube es que, de manera predeterminada, las fotos y videos en un iPhone se almacenan en su versión original, por lo que ocupan mucho espacio. Pero en iCloud pueden mantenerse en alta resolución, siempre que haya espacio disponible en la cuenta, mientras el iPhone conserva versiones optimizadas para ahorrar memoria.

Configuración de iCloud para ahorrar memoria en iPhone

Para liberar espacio en un iPhone mediante el servicio de iCloud se deben seguir estos pasos:

Ir a Configuración.

Tocar en el nombre de usuario.

Elegir iCloud y luego Fotos.

Activar la sincronización en iPhone.

Para ahorrar espacio en el dispositivo, seleccionar también Optimizar almacenamiento del iPhone.

Las copias de seguridad de almacenamiento en iCloud permiten liberar espacio en el teléfono Imagen Compuesta

Luego de realizar ese proceso, las fotografías y videos en alta resolución se enviarán directamente a iCloud. No obstante, si se termina el almacenamiento en la nube, no se harán nuevas copias de seguridad ni se sincronizarán archivos si la cuenta no tiene espacio disponible.

Cómo eliminar archivos en iCloud para no pagar por más almacenamiento

Si también se llegó al límite de almacenamiento en iCloud y no se quiere pagar por el servicio premium hay 5 trucos que pueden aplicarse:

Transferir las fotografías y los videos que no se quieran almacenar en la nube directamente a una computadora o memoria externa.

directamente a una computadora o memoria externa. Si se cuenta con sistema operativo iOS 17 o posterior. Buscar en la pestaña de iCloud la opción “Recomendaciones para ti” para comprobar si hay fotografías, archivos grandes o respaldos que probablemente ya no son necesarios y pueden eliminarse.

Buscar en la pestaña de iCloud la opción “Recomendaciones para ti” para comprobar si hay fotografías, archivos grandes o respaldos que probablemente ya no son necesarios y pueden eliminarse. Fusionar fotografías y videos duplicados. Para ahorrar memoria. El proceso se realiza desde la aplicación Fotos; luego debe abrirse la ventana Más ítems y después seleccionar Duplicados.

Para ahorrar memoria. El proceso se realiza desde la aplicación Fotos; luego debe abrirse la ventana Más ítems y después seleccionar Duplicados. Reducir el tamaño de la copia de seguridad. Al elegir las aplicaciones que no tendrán acceso a la opción de respaldo automático. El proceso se realiza en: Ajustes - iCloud - Almacenamiento - Gestionar almacenamiento de la cuenta - Copias de seguridad. En esa misma sección también se pueden desactivar las copias de dispositivos antiguos.

Al elegir las aplicaciones que no tendrán acceso a la opción de respaldo automático. El proceso se realiza en: Ajustes - iCloud - Almacenamiento - Gestionar almacenamiento de la cuenta - Copias de seguridad. En esa misma sección también se pueden desactivar las copias de dispositivos antiguos. Eliminar archivos o carpetas que ya no se utilicen. Los correos electrónicos, las notas de voz, los datos de FaceTime, los mensajes de texto y los archivos adjuntos utilizan espacio, por lo que puede realizarse el proceso de eliminación de dichos elementos para ahorrar espacio.

Cómo saber cuánto almacenamiento disponible se tiene en iPhone

Antes de intentar liberar espacio, conviene revisar cuál es el almacenamiento disponible en el iPhone. La consulta se realiza con estos pasos:

Ir a Configuración.

Elegir la opción General.

Tocar en Almacenamiento del iPhone.

Apple permite revisar el almacenamiento del iPhone desde la configuración del dispositivo y activar funciones para ahorrar espacio.

Además de conocer la cantidad de almacenamiento que queda disponible, en este apartado se detalla cuáles son los elementos que más consumen memoria: por ejemplo, aplicaciones, fotografías, mensajes o archivos de sistema.

En caso de que la memoria esté llena, el menú mostrará recomendaciones para el dispositivo; por ejemplo, eliminar los archivos almacenados en caché y los temporales sin tener que hacer el proceso manualmente.