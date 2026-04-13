Elon Musk va contra el clickbait: X reduce la monetización de los posteos sensacionalistas

X ha estado reduciendo hasta un 60 por ciento los pagos por monetización de las cuentas de creadores de contenido que han compartido publicaciones con clickbait, reposts robados o titulares sensacionalistas, por desplazar a los “creadores auténticos” y perjudicar el crecimiento de otros usuarios.

La red social de microblogging lleva años implementando medidas para combatir la desinformación y el contenido sensacionalista, por ejemplo, dejando de monetizar las publicaciones que se corrijan con las Notas de la comunidad, de cara a incentivar el contenido preciso y de calidad, en lugar de las fake news.

En este sentido, recientemente ha tomado medidas para reducir la monetización de aquellos creadores de contenido de X a los que denomina como “agregadores”, es decir, que utilizan publicaciones robadas y clickbait. Concretamente, ha reducido los pagos de monetización a estas cuentas en un 60 por ciento.

Así lo ha compartido el jefe de producto de X, Nikita Bier, en una publicación en la red social, donde ha matizado que, tras la reducción del 60 por ciento en este ciclo, agregarán “otra deducción del 20 por ciento” en el próximo ciclo.

For this creator payout cycle, we’re experimenting with new tools to identify original authors of content and allocating a portion of revenue to them.



Over the last few months, we've seen incredible work from original creators on X. Nick Shirley uncovered billions of dollars of… — Nikita Bier (@nikitabier) April 11, 2026

Estas medidas han sido corroboradas por algunos usuarios creadores de contenido afectados, como es el caso del usuario llamado Dominick McGee, quien ha recibido un correo electrónico por parte de X indicando que su monetización estaba pausada, junto a una advertencia por haber violado sus estándares de monetización para creadores.

Según Bier, se trata de una estrategia que busca eliminar los comportamientos de creadores de contenido que buscan “inundar la línea de tiempo con 100 republicaciones robadas y clickbait todos los días”, lo que “desplazó a los creadores reales y perjudicó el crecimiento de nuevos autores”.

Siguiendo esta línea, Bier también ha adelantado que el siguiente paso para frenar estos comportamientos será “asignar una deducción permanente” a aquellos usuarios que compartan publicaciones precedidas de un “cebo” como ‘BREAKING’, exclusivamente para captar la atención.

“X nunca infringirá la libertad de expresión ni el alcance, pero no compensaremos la manipulación del programa o de nuestros usuarios”, ha sentenciado el directivo al respecto.

Con todo ello, se ha de tener en cuenta que el directivo ya adelantó a principios de marzo que X estaba revisando sus políticas de reparto de ingresos para creadores para “mantener la autenticidad del contenido en el ‘timeline’ y evitar la manipulación del programa”.

“En tiempos de guerra, es fundamental que la gente tenga acceso a información auténtica sobre lo que ocurre sobre el terreno. Con las tecnologías de inteligencia artificial (IA) actuales, es muy fácil crear contenido que pueda engañar a la gente”, manifestó entonces, alegando que, a partir de ahora, los usuarios que publiquen vídeos generados por IA sobre un conflicto armado sin añadir una advertencia serán suspendidos del programa de monetización durante 90 días.

Asimismo, aquellos creadores que cometan esta infracción de nuevo podrán enfrentarse a una “suspensión permanente del programa”. Para identificar este contenido, utilizarán las notas de la comunidad, además de comprobar si la publicación contiene metadatos del uso de herramientas de IA generativa.