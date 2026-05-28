Wi-Fi: explican para qué sirve poner monedas o llaves arriba del router

En la búsqueda constante por mejorar la conectividad dentro del hogar, han proliferado diversas recomendaciones caseras que prometen potenciar el rendimiento del router. Entre las más comentadas en redes sociales y foros, destaca una técnica particular: colocar monedas o llaves metálicas sobre el dispositivo para, supuestamente, optimizar el alcance de la señal. Ante la consulta sobre la efectividad de este método, los especialistas en redes son contundentes al desestimar su utilidad técnica y advertir sobre los riesgos que implica para el hardware.

Los módem de wifi pueden funcionar mejor si le colocás una moneda encima

La creencia popular sugiere que, al situar un objeto metálico sobre el router, este funcionaría como una antena externa o un disipador de energía capaz de estabilizar la transmisión de los datos. Otros defensores de este truco sostienen que el peso añadido del metal otorga firmeza al aparato cuando este resulta demasiado liviano o cuando el tironeo de los cables genera inestabilidad física. No obstante, los expertos coinciden en que estas justificaciones carecen de fundamentos científicos comprobables que respalden cualquier beneficio en la calidad de la conexión.

Desde un punto de vista técnico, la presencia de una moneda o una llave es insignificante frente a la naturaleza de las ondas de radio. Los routers actuales operan bajo estándares de frecuencias de 2,4 GHz o 5 GHz, donde el tamaño y la composición de estos objetos metálicos resultan totalmente insuficientes para influir en la propagación de la señal. Por el contrario, los técnicos señalan que la proximidad de metales a los componentes electrónicos sensibles puede resultar contraproducente, ya que las antenas internas del equipo son altamente susceptibles a las alteraciones del campo electromagnético inmediato.

Algunas personas aseguran que colocar llaves arriba del módem de Wi-Fi puede mejorar la señal (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Más allá de la falta de eficacia, existe un peligro concreto al aplicar este truco: el sobrecalentamiento del equipo. Los routers modernos cuentan con rejillas de ventilación diseñadas específicamente para disipar el calor que generan durante su funcionamiento constante. Al obstruir estas ranuras con monedas o llaves, se interrumpe el flujo de aire necesario para refrigerar el hardware. Como consecuencia directa, el rendimiento del dispositivo cae y se reduce drásticamente su vida útil, además de generarse interferencias no deseadas que derivan en las conocidas zonas de sombra, donde la señal llega con menor intensidad.

La optimización de una red inalámbrica en la vivienda no depende de elementos decorativos o piezas metálicas, sino de aspectos físicos fundamentales. La recomendación profesional es clara: ignorar las sugerencias virales que carecen de rigor científico y optar por una correcta disposición espacial del router en el domicilio. Ubicar el dispositivo en un área abierta, despejada y alejada de obstáculos físicos garantiza una estabilidad superior en la navegación diaria y protege la integridad de los componentes tecnológicos ante posibles daños prematuros.

En definitiva, la infraestructura de red domiciliaria exige un cuidado basado en la lógica de funcionamiento del hardware, priorizando la ventilación y la ausencia de interferencias electromagnéticas externas antes que recurrir a soluciones mágicas que, lejos de ayudar, suelen comprometer seriamente el equipo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA