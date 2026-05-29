Qualcomm quiere dar vuelta el mercado de notebooks de menos de 300 dólares con el nuevo chip Snapdragon C

En el marco de la feria Computex 2026, Qualcomm (que tiene la mitad del mercado de chips para celulares) dio un paso estratégico para mejorar su presencia en el mercado de las computadoras personales con el anuncio de su nueva plataforma Snapdragon C. Diseñada específicamente para laptops de gama baja, esta plataforma busca transformar la experiencia de usuarios que hasta ahora dependían de dispositivos con rendimientos limitados, como las Chromebooks tradicionales o laptops con procesadores x86 de bajo costo de Intel o AMD.

Qualcomm ya tiene chips de altísimo rendimiento para PCs de alta gama (los Snapdragon X2 Elite), pero ahora va por el segmento de más bajo precio del mercado.

Snapdragon C

La plataforma Snapdragon C (donde la “C” significa Compute) está optimizada para ofrecer un equilibrio entre rendimiento diario y eficiencia energética, con un enfoque claro en estudiantes, familias y pequeñas empresas. Según Kedar Kondap, directivo de Qualcomm, la intención es responder a la evolución de las expectativas de los clientes y al aumento de los costos, ofreciendo dispositivos silenciosos y con autonomía para todo el día.

Una de las características más disruptivas de este anuncio es la inclusión de una NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal) integrada, el componente que se encarga del procesamiento de tareas de IA en forma local, y que AMD e Intel sumaron a sus procesadores en los últimos años. Aunque Qualcomm confirmó que estos chips no tendrán la potencia suficiente para ser parte de la categoría Copilot+ PC de Microsoft, sí permitirán ejecutar capacidades de IA local en un rango de precio que comienza en los 300 dólares, una novedad absoluta para este segmento.

¿Con qué compite y por qué ahora?

El momento del lanzamiento no es casual. El mercado de laptops económicas ha experimentado un cambio sísmico tras la aparición en marzo del MacBook Neo de Apple, un dispositivo de aproximadamente 599 dólares que utiliza el chip A18 Pro de los iPhone para ofrecer una experiencia premium a menor costo. Está claro que a Qualcomm no se le ocurrió la plataforma Snapdragon C después del anuncio: este tipo de desarrollos requieren años de inversión; pero es un buen momento para hacerlo por la discusión que generó Apple sobre qué se espera de una laptop de rango medio y qué debería tener una que salga la mitad.

El Snapdragon C llega para competir directamente con Intel, especialmente contra la serie Core 3 “Wildcat Lake”, diseñada para laptops de valor similar; también los chips de la familia Mendocino de AMD; y la plataforma Mediatek Kompanio (Mediatek es el competidor directo de Qualcomm en smartphones).

Raíces móviles para mayor eficiencia

A diferencia de los procesadores de gama alta Snapdragon X y X2, que utilizan la arquitectura exclusiva Oryon, el Snapdragon C vuelve a las raíces de la compañía utilizando la arquitectura Kryo. Se trata de un diseño semi-personalizado basado en núcleos Cortex de Arm con una configuración big.LITTLE, que mezcla núcleos de alto rendimiento con grupos de núcleos de alta eficiencia.

Esta arquitectura permite que las laptops operen de forma fresca y silenciosa, facilitando diseños sin ventiladores (fanless) sin sacrificar la capacidad para tareas diarias como la navegación web fluida, el streaming de video y la productividad básica.

Acer, primera en la lista

El primer dispositivo anunciado con este chip es la Acer Aspire Go 15. Este modelo sirve como referencia de lo que podemos esperar: una pantalla de 15.6 pulgadas a 1080p, conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 y puertos USB Tipo-C.

Sin embargo, el contexto económico impone compromisos. Debido a la escasez global y al aumento del costo de las memorias, estos dispositivos vendrán con un máximo de 8GB de RAM y 512GB de almacenamiento. Algunos analistas advierten que 8GB podría ser el “talón de Aquiles” para correr Windows de manera eficiente, incluso con la optimización de Arm.

Con el apoyo de socios como HP y Lenovo, las primeras laptops con Snapdragon C llegarán a las tiendas a finales de este año.