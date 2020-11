Emulatrix: el motor web de juegos retro con acento argentino

Emulatrix es un sitio que permite correr juegos de Sega Génesis, Super Nintento, Game Boy, Mame o DOS, pero no almacena los juegos en sí, que debe proveer el usuario Crédito: Shutterstock

A pesar del reciente lanzamiento de las poderosas consolas Playstation 5 y la Xbox Series X, de juegos cada vez más sofisticados, con gráficos 4K, tramas enrevesadas y desarrollo de personajes complejos, cada tanto no hay nada como jugar a los "fichines", los juegos de arcade que fueron furor en los años 80 y 90s. Títulos como Pac Man, Doom, Tetris, Galaga, Super Mario o Donkey Kong, entre otros, forman una élite a la que siempre se vuelve con placer, con la seguridad de disfrutar de varias horas de diversión. Una web local propone ahora volver a jugar a esos juegos por Internet, rápidamente, gratis y sin violar los derechos de autor.

Emulatrix es una web creada por el desarrollador de software argentino Leonardo Javier Russo y a través de la cual se accede a juegos de consolas clásicas retro, como SEGA Génesis, la Super Nintendo, la Game Boy; o de plataformas como MAME32 y DosBOX. No hay necesidad de salir de casa para buscar un Sacoa u otro sitio de arcade (que además estaría cerrado por el Covid-19), gastar dinero en fichas o una tarjeta, y perder vidas rápidamente hasta agarrarle la mano al juego. Se trata de una web sin publicidad, de código abierto y que no requiere registro.

Con cualquier computadora (Windows o Mac), tablet o smartphone (con Android) se entra a esta página bien minimalista, que muestra una interfaz muy similar a la de Netflix, y que solo tiene indicaciones para jugar según la consola a la que pertenezca cada juego, y un único botón: el que sirve para cargar los archivos. Y es que ahí está el secreto de Emulatrix: los juegos no están allí, sino que los ROMs, los archivos digitales con los juegos -que antes venían en disquete o CD-, tienen que estar en el disco duro del propio usuario. De esta manera, se evitan problemas de derechos de autor.

El creador de Emulatrix sostiene que la idea original fue "que todo el mundo tenga la experiencia de juego con los mismos videojuegos con los que yo crecí, con cualquier dispositivo que se conecte a Internet, sin pagar o descargar nada, sin tener que registrarse, sin publicidad ni nada".

Al hacer clic en el botón se abre el cuadro de diálogo a través del cual solo hay que buscar donde está el archivo (comprimido generalmente en formato.zip) y Emulatrix se encarga de todo: lo descomprime, carga el emulador que corresponda para ese archivo y lo ejecuta de manera muy rápida y sin que el usuario tenga que hacer nada. Luego, para jugar se deben usar las teclas indicadas al principio en la PC y, si se usa un dispositivo Android, aparecerá en pantalla un joystick virtual para poder jugar.

Más rápido, menos complejo

"En otras páginas de juegos retro como Archive.org, los archivos tienen que ser descargados de un servidor, por lo que con juegos de unos 500 MB, por ejemplo, que se encuentran en uno o más CDs, hay que esperar a que se termine la descarga de todos los datos para poder comenzar a jugar, lo cual se puede demorar entre 20 y 30 minutos para poder jugarlos. Esto no sucede en Emulatrix, ya que al usar HTML5, el navegador entiende que el usuario dio el ok para leer el archivo y brinda una carga de datos instantánea", explica Russo.

Otro de los diferenciales es que también es posible guardar las partidas (savegames), algo ideal para aquellos juegos de DOS donde hay que ir avanzando en la trama, algo que no ofrecen otras páginas. Se puede jugar y guardar el progreso de la partida dentro de la emulación, usando los botones de la esquina superior derecha, que permitirán descargar o subir cualquier archivo para guardar o continuar la partida en cualquier momento.

El código fuente completo y su correspondiente documentación está publicada en Github, por lo que el sitio puede ser modificado y mejorado por quien lo desee.

De 35 años, hincha de Boca y habitante de San Telmo, explica que "vi que hay varios emuladores online, pero en su mayoría no son legales o la experiencia de juego es muy mala: tenés mucha publicidad, no podés guardar las partidas y la carga de los juegos es muy lenta y eso no me gustaba. Muchos de esos sitios también son dados de baja muy rápido, por los reclamos legales. Entonces tuve la idea de hacer un sitio gratuito, sin problemas de derechos de autor, que te permita jugar rápidamente, no importa si estás con Windows, Mac o Linux ni tampoco el navegador que utilices", aclara el diseñador de la página.

Por otro lado, y ya para los más fanáticos, también es posible hacer cosas a la vieja usanza a través del DOS: "al ejecutar una aplicación o juego en DOS a través de Emulatrix, es posible (a través del menú de la Web) descargar y subir archivos a ese sistema emulado". Pero no solo eso. Por ejemplo, también es posible iniciar Windows 3.1, generar un documento en Word 3.1 (que es guardado en un sistema de archivo virtual y temporal) y poder descargarlo a la computadora. "De esta forma es posible desarrollar en plataformas antiguas o jugar juegos viejos y poder descargar/subir documentos/savegames de forma sencilla y rápida", afirma Russo.

Luego de un año de estudios en la carrera Ingeniería en Sistemas en la UADE, Russo dejó la facultad para dedicarse a diseñar varios proyectos, como Blind Communicator, pensado para ayudar a usar smartphones y tablets a personas con discapacidad visual o Mobility Launcher algo simiilar, pero para personas con discapacidad motriz. Unos años después, lanzó 3D Object Maker un proyecto disponible como Web y app que permite crear y diseñar objetos 3D de forma sencilla e intuitiva.

Emulatrix es uno de los últimos proyectos de este diseñador, al que le surgió como idea al ver que algo faltaba en el mundo gamer: "siempre me llamó la atención que debías tener un programa, como un emulador, para poder disfrutar los juegos clásicos, y encima uno por cada plataforma. Así que me puse a investigar un poco y vi que se podía hacer una conversión de lo que es un programa de computación común y corriente a una página web y lo hice como hobby".

