Whatsapp Business: cómo funciona el agente de IA que ahora te responderá siempre y que promete aumentar las ventas

Los agentes de inteligencia artificial ganan cada vez más popularidad y son varias las empresas que se suman a la apuesta por estos asistentes capaces de ejecutar tareas de forma autónoma, aprender de sus errores y tomar decisiones dentro de los flujos de trabajo. Y esta vez, fue Whatsapp quien dio el paso hacia adelante, con una novedad que promete facilitar el trabajo de los pequeños emprendimientos y aumentar las ventas.

La compañía de mensajería anunció el lanzamiento de Business AI, un nuevo sistema de WhatsApp Business que contará con asistentes de inteligencia artificial para automatizar respuestas a preguntas frecuentes de los usuarios, recomendar productos y personalizar la experiencia de compra. La actualización permitirá que las pequeñas y medianas empresas puedan responder a los clientes de forma más rápida y eficiente, además de contribuir al aumento de ventas.

Esta nueva funcionalidad estará disponible desde hoy en la Argentina y en otros 16 países de Latinoamérica. La aplicación permite incorporar un catálogo de hasta 100 productos y no tiene costos asociados. También permite habilitar la función de entrenamiento con los chats previos del negocio.

Meta Meta

“El 68% de los argentinos prefiere comunicarse con negocios a través de mensajes y el 70% prefiere usar Whatsapp en lugar de un chatbot o teléfono o mail para conversar con un negocio”, explica Tomás Picasso, director de negocios de Meta Argentina, y agrega: “Con la llegada de Business AI queremos dar un paso más y ayudar a las pymes a estar disponibles en el momento justo, con respuestas relevantes y personalizadas, sin barreras técnicas”.

Desde la empresa explicaron en la presentación del producto que la herramienta está destinada a pequeños emprendimientos, no a grandes empresas. De hecho, se trata de una herramienta que se lanzó en México el año pasado, para la cual diversos usuarios ya han reportado varios beneficios. Entre ellos, destaca el caso de un emprendedor de guitarras, que se dedica a fabricar este instrumento y a dar clases; explicó que la herramienta le permitió responder consultas a los clientes en todo momento; además, señala que el agente se encarga del primer acercamiento con el cliente, que no necesariamente termina en una conversión, para que luego él pueda retomar conversaciones ya cuando se acerca el momento de la transacción. Explicó que, en su última campaña, el 60% de las consultas que recibió fueron respondidas por Business AI en WhatsApp.

¿Cómo se puede usar? Las empresas elegibles (por el momento, las pequeñas y medianas empresas argentinas y latinoamericanas deben cumplir ciertos criterios para ser elegibles para usar Business AI: utilizar WhatsApp Business en español y tener al menos un producto en su catálogo) pueden ir a la pestaña “Herramientas” en la aplicación WhatsApp Business, buscar la opción “IA para empresas” y seguir los pasos del menú para personalizar la configuración.

El agente puede entrenarse para dar las respuestas que el dueño del emprendimiento desee Meta

La aplicación permite determinar a qué usuarios puede responderle con IA y qué tipo de respuestas dará según el cliente o el tipo de consulta. Los mensajes respondidos con este agente contarán con la leyenda “IA”, para que el usuario reconozca que son respuestas automatizadas; además, podrá personalizarse según el idioma y la información definidos por cada empresa, y contará con la opción de transferir la conversación a un agente humano, cuando se identifican necesidades más complejas o específicas.

Es importante resaltar que no se trata de una IA que funciona proactivamente, sino que responde a mensajes. Desde la empresa explican que el tiempo de respuesta es inmediato y los mensajes mantienen el cifrado de extremo a extremo. También señalan que no decodifica audios, aunque el objetivo es seguir optimizando la herramienta.

A partir de hoy, las pymes argentinas también tendrán acceso a una nueva herramienta de IA en WhatsApp Business, diseñada para facilitar la creación de mensajes de difusión. Esta funcionalidad permite a las empresas enviar comunicaciones personalizadas —como anuncios de nuevos productos o novedades sobre promociones de temporada— de manera rápida, eficiente y estratégica.

Con el respaldo de la IA, las empresas ya no necesitan repetir manualmente el envío del mismo mensaje a múltiples clientes. Ahora es posible programar los envíos para el momento necesario, agregar botones personalizables que fomenten la interacción y acceder a métricas detalladas para comprender el rendimiento de los mensajes y optimizar futuras campañas.