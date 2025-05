Es argentino y creó WeCollab, una plataforma de relacionamiento para agencias, marcas y creadores

La economía de los creadores tiene un valor global de más de US$250.000 millones, y se espera que continúe creciendo hasta alcanzar los US$480.000 millones en 2027, según estimaciones de Goldman Sachs. “Nosotros queremos ser un puente entre la creatividad de los creadores y las necesidades de las marcas”, señala Juan Marfany, cofundador y CEO de WeCollab, una plataforma argentina que conecta marcas, agencias y creadores de contenido.

Lo interesante de WeCollab es que cuenta con un sistema de match por afinidad, donde los creadores presentan su estilo a través de un reel de un minuto, y las marcas los descubren según sus valores y temáticas. Al mismo tiempo, esta plataforma funciona como un marketplace profesional, donde las oportunidades laborales se concretan de manera directa, sin intermediarios ni burocracia.

Cómo nació

Según explica Marfany, la idea de WeCollab surgió cuando detectaron que no existía una plataforma que profesionalizara el vínculo entre marcas y creadores de contenido. “Por un lado, los creadores no contaban con herramientas que estructuraran sus colaboraciones ni protegieran su trabajo; y, por otro, las marcas no tenían un entorno que reuniera perfiles diversos y permitiera gestionar colaboraciones de manera segura y eficiente. Además, las plataformas existentes se enfocaban principalmente en métricas duras, dejando de lado lo más importante: los soft skills, como la creatividad y la conexión real entre las personas. Ahí vimos una gran oportunidad y decidimos construir una aplicación pensada desde cero para resolver ese problema”, detalla.

Además, el CEO de WeCollab explica que su plataforma nació para profesionalizar un vínculo que históricamente fue informal y poco eficiente. “Los creadores escribían a marcas sin respuesta; mientras que las marcas no sabían dónde ni cómo encontrar perfiles adecuados. Con un algoritmo basado en afinidad y herramientas de gestión, nuestra aplicación facilita y ordena este proceso, enfocándose en la creatividad y la calidad del contenido, más allá de los números y métricas”, agrega.

En cuatro meses esta plataforma consiguió 3100 usuarios activos y más de 500 matches entre marcas y creadores.

Cómo se utiliza

WeCollab funciona con un modelo freemium. “Actualmente no es necesario pagar suscripciones mensuales ni costos de ingreso. Las marcas solamente pagan cuando concretan una colaboración, lo que mantiene la plataforma accesible y abierta para todos”, cuenta Marfany.

Según explica el ejecutivo, el presupuesto se acuerda directamente entre la marca y el creador. Una vez definido, la empresa realiza el pago. Aunque actualmente las transacciones se hacen por fuera de la plataforma, en pocos días se podrá realizar dentro de la aplicación. De esta manera el creador recibirá su dinero de forma inmediata al entregar el contenido, según lo pactado. Si el trabajo no cumple con lo acordado, la plataforma garantiza la devolución del dinero a la marca.

Al ingresar cada usuario puede crear su perfil como marca, agencia o creador de contenido. “El proceso para completar el perfil es muy simple. En el caso de los creadores, pueden subir un reel de hasta un minuto donde muestren su estilo y tipo de contenido. Esto ayuda a generar conexiones más importantes y auténticas. Una vez configurado el perfil, la aplicación sugiere conexiones según afinidad y permite a ambas partes conversar directamente cuando hay interés mutuo”, detalla el cofundador de WeCollab.

Innovaciones que se vienen

En las próximas semanas sumará pagos integrados en la aplicación, que permitirá que las marcas puedan pagar por colaboraciones tal como se hace en una tienda como Mercado Libre.

Mientras, el sistema de Work Order permite que una vez que un creador y una marca hacen match y acuerdan los términos de un proyecto, ambas partes generen una “orden de trabajo” que detalla las pautas de contenido, los plazos de entrega y el presupuesto.