Roblox presentó en Argentina nuevas herramientas para padres y una guía para los adultos

Muchos padres habrán escuchado a los pequeños y adolescentes de la casa hablar de Roblox. ¿Qué es? Se trata de una plataforma de videojuegos en línea que permite a los usuarios programar y jugar juegos creados por ellos mismos o por otros usuarios.

Aunque esta plataforma, que reportó más de 130 millones de usuarios activos diarios en el primer trimestre de este año, ofrece una experiencia creativa y social, también esconde riesgos, ya que los usuarios pueden chatear e interactuar con extraños. Tanto es así que enfrenta, a nivel mundial, miles de demandas por presuntos daños a los usuarios, en particular a niños y adolescentes.

Entre los principales riesgos se destaca el contacto con extraños, el acoso, el acceso a contenido inapropiado, estafas financieras y hasta riesgo de adicción.

La compañía tomó nota y aunque hace varios años tiene controles parentales y una guía de recomendaciones, ante las nuevas denuncias y reclamos de los padres, hace unos días anunció más y mejores herramientas para que los padres puedan mantener a salvo a sus hijos.

Además, presentó una Guía para padres completa que lanzó de la mano de Grooming Argentina, una organización sin fines de lucro dedicada a combatir el grooming o acoso sexual en línea hacia menores.

“Durante años cometimos el error de pensar que la seguridad digital era un problema exclusivamente tecnológico. Hoy sabemos que proteger a niñas, niños y adolescentes en Internet exige una responsabilidad compartida entre las familias, las escuelas, las organizaciones de la sociedad civil y las propias plataformas,” señala Hernán Navarro, fundador y director ejecutivo de Grooming Argentina.

Qué trae la guía para padres elaborada por Roblox

La última edición de la Guía de padres incluye los nuevos sistemas que incorporó Roblox y está destinada a las familias argentinas para que puedan conocer en detalle la plataforma, comprender sus dinámicas y actuar de manera preventiva para acompañar a sus hijos.

A lo largo de sus diferentes secciones este documento proporciona información detallada sobre la configuración de seguridad y privacidad de Roblox, los controles parentales y cómo funciona la estimación de edad facial para que los usuarios puedan acceder a los contenidos y funciones apropiados para su edad. Además, recomienda mejores prácticas de ciberseguridad y estrategias de prevención para posibles situaciones de riesgo. Por último, promueve el bienestar digital, la comunicación abierta entre padres e hijos y la creación de entornos digitales más seguros a través de un enfoque de responsabilidad compartida.

“Esta guía representa el compromiso de transformar la prevención en una tarea colectiva, brindando herramientas concretas para acompañar, dialogar y construir un entorno digital cada vez más seguro”, destaca Navarro.

Durante el evento se presentó también GAPP, una aplicación desarrollada por Grooming Argentina que está disponible en las tiendas oficiales de iOS y Android . Este programa permite a los usuarios reportar casos de forma rápida y confidencial, al tiempo que brinda acceso a canales de soporte adicionales para orientación y asistencia inmediata.

Además de todo el contenido, la alianza entre la ONG y Roblox incluye actividades de divulgación educativa en todo el país. Desde Grooming Argentina cuentan que en abril de este año realizaron presentaciones escolares para más de 195 estudiantes de entre 8 y 13 años, en colegios de Bariloche, Río Negro y Buenos Aires. Esta organización también capacitó a 250 docentes y equipos técnicos de Jujuy.

Nuevas medidas para proteger a los más chicos

Entre las nuevas medidas de protección se destaca el lanzamiento de una nueva categorización de cuentas llamada Roblox Kids & Select.

Kids y Select, los nuevos tipos de cuenta para Roblox, con más o menos opciones según la edad

Desde la compañía explican que el objetivo de esta categoría es delimitar y personalizar las experiencias en la plataforma para los usuarios menores de 16 años, diseñadas para alinear el acceso a los juegos, las funciones de chat y los controles parentales con la edad del usuario, al tiempo que brindan a los padres una mayor visibilidad y flexibilidad sobre la experiencia de sus hijos en Roblox.

Lo interesante es que la categoría a la que pertenece cada usuario se definirá automáticamente en función de la estimación de su edad facial. Una vez determinada la edad, le ofrecerá experiencias adecuadas según ella.

Las cuentas Roblox Kids, dirigidas a chicos de entre 5 y 8 años, incluyen las protecciones predeterminadas más estrictas de la plataforma. Los usuarios pueden acceder a un catálogo de juegos con etiquetas de madurez de contenido mínimo o leve, que han pasado por el proceso de selección continua de Roblox. Además, el chat y las comunicaciones están desactivados de forma predeterminada.

Mientras que las cuentas Roblox Select, para chicos de 9 a 15 años, brindan acceso a juegos calificados hasta moderado que han pasado por el proceso de selección de Roblox. En este caso, la configuración del chat varía según la edad y la región, y se mantienen medidas de seguridad adicionales para los usuarios menores de 16 años. Según la edad facial se permitirá a los usuarios con personas de su mismo rango etario. “No permitimos que un niño de 10 años chatee con uno de 16; solo podrán hablar con otro de 10 o de 11 años”, ejemplifica Laura Higgins, directora Senior de Seguridad y Civilidad de Roblox.

Roblox organizará el contenido según la edad: Kids (menores de 9 años); Select (de 9 a 15 años) o a partir de 16 años

Por otro lado, Higgins aclara que los juegos publicados en Roblox pasan por sus sistemas de moderación y reciben una clasificación clara de madurez de contenido. “Para las cuentas Roblox Kids y Roblox Select, los juegos se evalúan con revisiones adicionales que van más allá de nuestro filtro estándar, incluyendo la verificación del desarrollador, evaluación en tiempo real, clasificación de madurez del contenido y exclusiones predeterminadas”, explica.

Mientras que los desarrolladores también deberán realizar una verificación. “Necesitamos saber quiénes son los creadores que están construyendo estos juegos. Tienen que ser creadores de confianza. Tienen que contar con verificación de identidad, verificación en dos pasos y una suscripción activa a Roblox Plus. También existen medidas de seguridad adicionales”, aclara la ejecutiva de Roblox.