“Es muy entristecedor, era un megahéroe para mí”, dice el CEO de OpenAI sobre Elon Musk, que demandó a la empresa que ayudó a crear

Sam Altman, director general de OpenAI (la compañía detrás de ChatGPT), quien se encuentra en un litigio legal con su rival Elon Musk, dijo que “no estoy muy preocupado” por la influencia de Musk en el próximo gobierno del presidente electo estadounidense Donald Trump. Altman comentó en una conferencia del periódico The New York Times el miércoles que “puede ser que termine estando equivocado”, pero cree firmemente que Musk hará lo correcto. “Sería profundamente antiestadounidense usar el poder político, en la medida en que Elon lo tiene, para perjudicar a tus competidores y favorecer tus propios negocios”, dijo Altman. “Y no creo que la gente lo toleraría. No creo que Elon lo haría”.

Musk, uno de los primeros inversionistas y miembro original de la junta directiva de OpenAI (cofundó a la compañía en 2015 y la abandonó tres años después), demandó a la compañía de inteligencia artificial a principios de este año alegando que el fabricante de ChatGPT traicionó sus objetivos fundacionales de beneficiar al bien público en lugar de perseguir ganancias. Musk recientemente intensificó la demanda al pedir a un juez federal que detenga los planes actuales de OpenAI de convertirse en una empresa con fines de lucro de manera más completa.

Trump está poniendo a Musk, el hombre más rico del mundo, y a Vivek Ramaswamy, un empresario y excandidato presidencial republicano, a cargo del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) que es un comité asesor externo que trabajará con personas dentro del gobierno para reducir el gasto y las regulaciones.

Musk, cuyas compañías incluyen Tesla, SpaceX y la red social X, ha iniciado su propia compañía rival de IA, xAI, que Altman considera un competidor serio: ya recaudó más de 10.000 millones de dólares de inversión, y lo hizo en solo un año, mientras que a OpenAI le tomó ocho llegar a ese monto.

Cuando le preguntaron sobre su relación deteriorada con Musk, Altman respondió que se sentía “tremendamente triste”, pero también caracterizó la lucha legal de Musk como una cuestión de competencia empresarial. “Crecí con Elon como un megahéroe. Pensé que lo que Elon estaba haciendo era absolutamente increíble para el mundo. Y todavía lo estoy, por supuesto, quiero decir que ahora tengo sentimientos diferentes sobre él, pero todavía me alegro de que exista... Y lo digo en serio, no solo porque creo que sus empresas son increíbles, lo cual creo, sino porque... creo que en una época en la que la mayoría del mundo no pensaba de manera muy ambiciosa, impulsó a mucha gente, incluyéndome a mí, a pensar de manera mucho más ambiciosa. Y... “Estoy agradecido” es como el tipo de frase equivocada... pero estoy agradecido. Soy positivo al respecto. Sabes, iniciamos OpenAI juntos y luego, en algún momento, perdió totalmente la fe en OpenAI y decidió seguir su propio camino. Y eso también está bien, pero pienso en Elon como un constructor y alguien que, ya sabes... lo que sé de Elon es que realmente se preocupa por ser el tipo. Pero pienso en él como alguien que, si no lo es, simplemente compite en el mercado y en la tecnología y lo que sea, y no recurre a la guerra legal y, ya sabes, sea cual sea la queja planteada, lo que creo es que es simplemente un competidor y nos está yendo bien. Y es triste ver eso”.

Altman también abordó otra demanda pendiente contra OpenAI por parte de The New York Times, anfitrión de la cumbre DealBook del miércoles de líderes empresariales y políticos. El periódico está entre varios medios de comunicación que han demandado a OpenAI y a su socio comercial Microsoft por infracción de derechos de autor en el uso de artículos de noticias para entrenar sistemas de IA como ChatGPT. Las compañías han argumentado que están protegidas por la doctrina de “uso justo” de la ley de derechos de autor.

“Si una IA lee algo, un libro de texto de física, puede aprender física, puede usar eso para otras cosas, como un humano”, explicó Altman.

Los abogados de ambas partes se reunieron ante un juez magistrado federal de Nueva York el martes durante más de cuatro horas para resolver desacuerdos sobre cómo recopilarían pruebas potenciales entre sí. Las deposiciones están programadas para comenzar en enero. Un abogado de los periódicos dijo en la corte que las publicaciones han confirmado que se utilizaron millones de artículos de noticias para el entrenamiento de IA.

“Mira, no creo en aparecer en la casa de alguien más como invitado y ser grosero, pero diré que creo que The New York Times está del lado equivocado de la historia en muchos aspectos”, señaló Altman al periodista Andrew Ross Sorkin del Times durante la entrevista en el escenario el miércoles. “Podríamos discutir y debatir eso y lo haremos, creo, en la corte”, respondió Sorkin, provocando risas entre el público.

