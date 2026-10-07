¿Esa imagen o video es IA? Google tiene un detector, que ahora también colabora con OpenAI, Nvidia y Apple

La gigante tecnológica Google anunció hoy la expansión de su herramienta SynthID Detector, que presentó en mayo último, en colaboración con algunos de sus mayores competidores y aliados estratégicos, entre los que destacan OpenAI, Nvidia, Kakao y, próximamente, Apple. Se trata de una iniciativa conjunta a escala industrial destinada a brindar mayor transparencia sobre el contenido sintetizado por inteligencia artificial que circula en la web.

SynthID Detector es un portal de verificación para tratar de determinar si algo que vimos en redes sociales es contenido creado con una herramienta de IA o no, y ya se encuentra disponible de forma global en idioma inglés.

Su funcionamiento es sencillo: basta con ingresar al sitio y subir una imagen, un video o un archivo de audio. A continuación, la plataforma analiza el material cargado para determinar si contiene la marca de agua digital característica de SynthID, generada tanto por las herramientas de Google como por las tecnologías desarrolladas por sus socios participantes.

Detector universal, pero con limitaciones

SynthID Detector fue desarrollado originalmente por Google DeepMind, y es una herramienta diseñada para identificar rápida y eficientemente el contenido creado con inteligencia artificial. La plataforma se basa en la tecnología SynthID, una marca de agua imperceptible a los humanos que las plataformas deben dejar en los archivos generados por modelos generativos de IA. La limitación de este sistema de marcación voluntaria, por supuesto, es que hay herramientas de generación de contenido que usan IA y que no adhieren al estándar SynthID.

Esta herramienta abarca múltiples formatos —texto, imagen, audio y video— y se aplica a contenidos creados por sistemas avanzados como Gemini, Imagen, Lyria y Veo. Una de las principales ventajas de SynthID radica en su solidez: la marca invisible no degrada la calidad técnica del contenido y sigue siendo detectable aun si el archivo es compartido, editado o sometido a diversas transformaciones. Al escanear un archivo, el sistema no solo confirma la presencia del sello, sino que también indica o resalta qué partes o segmentos específicos de la pieza fueron marcados con esta tecnología.

Un estándar de la industria

Desde el lanzamiento inicial de esta tecnología en 2023, Google ha etiquetado más de 180.000 millones de imágenes y videos, además de un equivalente a 240.000 años de archivos de audio. A su vez, estas capacidades de detección se han incorporado de manera nativa en servicios populares como el buscador de Google, la aplicación Gemini y el navegador Google Chrome.

El anuncio de esta semana marca un hito fundamental en la lucha contra la desinformación. Al abrir el ecosistema a gigantes como OpenAI, Nvidia, Kakao y Apple, la tecnología de marcado y detección deja de ser una solución exclusiva de Google para convertirse en un esfuerzo colaborativo global de toda la industria. Con esta alianza, los usuarios de todo el mundo contarán con una herramienta accesible para verificar la autenticidad de los archivos audiovisuales antes de darlos por ciertos.