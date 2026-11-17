En junio de este año, una disposición del gobierno de Noruega llamó la atención de muchos: en medio del furor por la adopción de la IA, se convirtió en el primer país europeo en desanimar este año explícitamente el uso de la inteligencia artificial generativa en la educación primaria (en alumnos de 6 a 13 años). Pero este territorio de la península escandinava no fue el único en plantear una recomendación de este estilo: pocos meses después, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que las escuelas públicas de la ciudad prohibirían temporalmente a los alumnos de primaria y hasta octavo grado el uso de herramientas de inteligencia artificial durante el ciclo lectivo 2026-2027. Y, poco a poco, son más los países o ciudades que se suman a esta movida; pero, ¿la mejor solución está en prohibir?

La Ing. Florencia Nucci, técnica del Equipo de Trabajo de GradualGuide del Observatorio de la Vida Tucumán, explicó que Bastani, de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, estudió el uso de la IA generativa en estudiantes de secundaria y encontró algo interesante: el acceso a ChatGPT podía mejorar el desempeño mientras los alumnos tenían la herramienta disponible, pero cuando posteriormente tenían que resolver problemas sin ayuda, los estudiantes que habían tenido acceso irrestricto a ChatGPT obtuvieron peores resultados que quienes habían trabajado con una versión que los orientaba sin darles directamente la respuesta. “Es decir, rendir mejor con IA no necesariamente significaría aprender mejor”, concluyó Nucci.

El estudio deja en evidencia un riesgo al que se expone a los jóvenes al permitir que utilicen la IA en todo momento. “Puede ganar velocidad, pero también perder la práctica de razonar, de enfrentarse a problemas complejos, de tolerar la frustración que muchas veces implica el proceso de aprender aprendiendo. Corre el riesgo de saltearse parte del esfuerzo mental que lo ayudará a fortalecer la memoria, la creatividad, la capacidad de análisis, entre otras cosas. Sucedería lo que dio por llamarse cognitive offloading o descarga cognitiva”, agregó Nucci.

Diego García Francés, educador y asesor en educación, tecnología e inteligencia artificial, coincide con Nucci y explicó que, aunque a primera vista puede verse un mejor resultado y se puede asumir que hubo mayor aprendizaje, no necesariamente es así. “La educación no consiste solamente en llegar a una buena respuesta; implica también desarrollar las capacidades que nos permiten comprender cómo llegamos hasta ella”, señaló García Francés.

Noruega se convirtió en el primer país europeo en prohibir este año explícitamente el uso de la inteligencia artificial generativa en la educación primaria BongkarnGraphic - Shutterstock

El especialista explicó que el uso excesivo de la IA implicaría entregar a la tecnología una capacidad antes de haber tenido oportunidad de desarrollarla. “Si un chico que está aprendiendo comprensión lectora comienza siempre pidiéndole a una IA que resuma el texto, puede estar ahorrando tiempo, pero también evitando precisamente el esfuerzo que necesita hacer para aprender a comprender”, agregó.

Pablo Aristizábal, profesor de la UBA y creador de FlexFlix.ai, lo resumió de esta forma: “A una empresa puede alcanzarle con que llegues. A la escuela le importa también en quién te convertiste para llegar”.

Una falsa dicotomía

Hoy en día, todavía son pocos los datos que se conocen sobre cómo los estudiantes argentinos están usando la IA en las escuelas. Según explicó Santiago Bellomo, decano de la Escuela de Educación de la Universidad Austral, de acuerdo al último informe PISA, más de la mitad de la muestra de estudiantes de 15 años de la Argentina usa herramientas de inteligencia artificial para realizar tareas escolares al menos una vez por semana. El 41% las usa para resumir un texto que debía leer, lo que habla de un porcentaje superior al de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se ubica en un 30%.

El especialista recuerda la implementación de la calculadora en el sistema escolar y, aunque advierte de ciertas diferencias, compara la adopción de la IA con ese fenómeno: “Al principio generó pánico y se prohibió su uso. A medida que se fue adquiriendo experiencia global de parte de expertos, se llegó a un consenso mundial sobre cuándo prohibir su uso y cuándo habilitarlo. La experiencia demostró que un uso prematuro o poco supervisado impedía aprender operaciones básicas. También se entendió que era necesario saber matemática para poder usar bien la calculadora y que había que enseñar a usarla con provecho una vez consolidadas estas habilidades fundacionales”.

¿Qué conviene hacer en el caso de la IA? ¿Prohibir o habilitar? Los expertos coinciden en que ninguno de los extremos es bueno, lo mejor es hacer una adopción que evite quemar etapas. “No se trata de una cosa o la otra, sino de las dos en simultáneo, dependiendo de a quién, cómo, cuándo y para qué se orienta el uso”, destacó Bellomo. El especialista explicó que el uso de tecnologías con criterio y sentido pedagógico puede generar mucho fruto, pero se exige que sea supervisado y criterioso y que los docentes estén bien formados en su uso. Al mismo tiempo, señaló que hay indicios de que los usos prematuros impiden el desarrollo de las capacidades necesarias para poder usar la IA como potenciador. “Yo lo describo con la «paradoja de la muleta y la garrocha»: para poder usar la IA como garrocha – llegar más alto y más lejos- es necesario contar con músculos. Estos se atrofian si se abusa de la IA «en modo muleta», para subsidiar el esfuerzo intelectual genuino", explicó Bellomo.

La IA puede atrofiar músculos, si se utiliza como muleta Slow inside - Shutterstock

“Prohibir o permitir es un falso dilema. Hay una tercera posición: gobernarla. No apagarla, no adorarla, sino examinarla”, coincidió Aristizábal. El experto también resalta los beneficios que esta herramienta puede tener, cuando los chicos aprenden a usarla bien. “La pregunta deja de ser hasta dónde puede llegar la IA. La pregunta es hasta dónde puede llegar ese chico cuando aprende a usarla sin abdicar de sí mismo”, agregó.

“Plantear la discusión como «IA sí o IA no» sería una dialéctica sin mucho sentido y, a mi entender, una suerte de trampa", coincidió Nucci y agregó: “Es como preguntarnos «auto sí o auto no». El auto existe, es útil y forma parte de nuestra vida, pero no por eso le damos las llaves a un niño de cinco años. Hay una edad, una preparación y un adulto que acompaña en ese proceso. Con la tecnología debería seguir siendo igual. Se trata de establecer cuándo y en qué condiciones una persona está preparada para utilizarla".

La solución

Las ventajas que brinda la IA son muchas y, de hecho, en 2029, las pruebas PISA incorporarán una evaluación específica sobre Alfabetización Mediática y Alfabetización en Inteligencia Artificial. La IA permite que un estudiante pueda contar con un interlocutor que adapte la explicación de los contenidos que se están aprendiendo, cambie el nivel de dificultad, simule situaciones, ofrezca otras perspectivas y brinde feedback inmediato. “No se trata de estar en contra de la inteligencia artificial ni de negar que va a formar parte de la vida de nuestros hijos. Se trata de preguntarnos cuándo, cómo y para qué sería prudente introducirla”, explicó Nucci.

Bellomo propuso el concepto de “educación aumentada”, que no implica sumar IA a la educación para potenciarla, sino generar capacidades intelectuales potenciadas para poder usar la IA adecuadamente. Esto implica que el docente debe asegurar las habilidades cognitivas fundamentales sin IA, para poder usar la IA como recurso potenciador. “Quien ya sabe leer y comprender, puede valerse de la IA para comprender mejor o captar matices que perdió de vista. Quien sabe escribir suficientemente bien, puede perfeccionar su estilo. Invertir el proceso y creer que la IA promoverá las mismas capacidades que sustituye es como pintar con barniz para luego pretender imprimir tintura en la madera. Primero va la tintura y luego el barniz para generar realce”, agregó Bellomo.

“El principal riesgo no es que la IA se equivoque. Es que acierte demasiado pronto: que le dé al chico la respuesta antes de que haya hecho la operación mental que necesitaba para aprender”, coincidió Aristizábal y explicó que, cuanto más poderosa se vuelve la IA, más importan los aprendizajes fundamentales: leer, escribir, razonar, sostener la atención, resolver problemas, ya que son los que después permiten juzgar lo que la máquina produce. “Por eso, en los primeros años de primaria, con acceso libre y sin diseño pedagógico, yo también restringiría. Pero restringir no es un proyecto educativo”, acotó el especialista.

El uso de tecnologías con criterio y sentido pedagógico puede generar mucho fruto, pero exige que sea supervisado y criterioso y que los docentes estén bien formados en su uso Stock en canva

“No tengo una posición anti-IA; al contrario, creo que tiene un potencial educativo enorme”, advirtió García Francés y señaló que una IA bien diseñada puede explicar un contenido de otra manera, generar otro ejemplo, bajar la dificultad y volver a intentarlo todas las veces que haga falta sin que el estudiante sienta vergüenza. Desde su perspectiva, el desafío es decidir cuándo incorporarla y propone un itinerario concreto: “Entre prohibir y dejar hacer hay algo mucho más interesante: educar. Por eso, animo a construir momentos cognitivos protegidos: espacios donde un estudiante pueda permanecer frente a un texto, una pregunta o un problema sin recibir inmediatamente una respuesta externa; hay capacidades que necesitan tiempo y ejercicio para desarrollarse”.

En este contexto, el rol del docente cambia y las tareas que debe llevar adelante también. La autoridad de ellos provenía de concentrar información y respuestas para todo, pero eso es algo a lo que hoy en día accede cualquiera en todo momento. “No tiene que competir con eso, sino que se convierte en el arquitecto de la experiencia de aprendizaje”, explicó Aristizábal y agregó: “Decide qué debe saber primero el alumno, qué tiene que intentar solo, cuándo entra la IA, para qué entra, qué se delega, qué se verifica y cómo demuestra que aprendió”.

García Francés coincide y señaló que, cuanto más poderosa sea la inteligencia artificial, más importante puede volverse un gran docente: “Si cualquier estudiante puede obtener una explicación o una respuesta a cualquier hora, el valor docente no desaparece; cambia de lugar. Necesitamos alguien capaz de diseñar experiencias donde los estudiantes tengan que preguntar, relacionar ideas, argumentar, escuchar, revisar, cambiar de opinión y construir significado. En definitiva, alguien capaz de generar una verdadera cultura del pensamiento”.