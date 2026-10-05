Estas son las tres claves que hacen a un gran prompt

Escribir buenos prompts se convirtió en una habilidad cada vez más valorada, tanto en el uso personal como profesional de la inteligencia artificial. Existen técnicas concretas para mejorar la calidad de los pedidos que cualquier usuario puede aplicar, sin necesidad de conocimientos técnicos, además de errores comunes que conviene evitar para obtener mejores resultados.

Las recomendaciones para elaborar un buen prompt y consultar a la IA de manera eficiente

A continuación, repasamos las tres claves principales para lograr un gran prompt:

1 Ser claro, específico y dar contexto

Un pedido vago, como “hacé una presentación”, puede generar cualquier resultado posible, mientras que una instrucción detallada, como “creá una presentación de cinco diapositivas para explicar la inflación argentina a estudiantes de secundaria, con un tono simple y ejemplos cotidianos”, guía a la inteligencia artificial hacia un resultado mucho más ajustado a lo que realmente se necesita. Dar contexto sobre el objetivo final del contenido también ayuda a que la respuesta sea más precisa.

2 Definir el rol, el tono y el formato deseado

No es lo mismo pedirle a la IA que “escriba un texto” que indicarle que actúe como un periodista especializado, un profesor o un experto en un tema puntual. Sumar indicaciones sobre el tono (formal, coloquial, técnico) y el formato de salida (en viñetas, en tres párrafos, con subtítulos) permite moldear la respuesta de forma mucho más precisa y evitar tener que reformular el pedido varias veces.

3 Iterar y ajustar el pedido como si fuera una conversación

Rara vez el primer resultado es perfecto. Una biblioteca de prompts bien armada ayuda, pero lo más importante es entender que trabajar con IA es un proceso de ida y vuelta: pedir ajustes, agregar condiciones o mostrar un ejemplo de lo que se busca mejora notablemente el resultado final, en lugar de esperar la respuesta ideal en el primer intento.

4 Otros trucos que suman

Además de estas tres claves centrales, elegir bien los verbos de la instrucción (no es lo mismo pedir “resumir” que “analizar” o “comparar”), e incluir ejemplos de referencia cuando sea posible, son recursos adicionales que potencian cualquier prompt bien construido. Mostrarle a la IA un fragmento breve del estilo que se busca imitar suele acelerar mucho el proceso, sobre todo en tareas de escritura.

5 Los errores más comunes al escribir un prompt

Entre los errores más frecuentes se destacan pedir demasiadas cosas distintas en un solo mensaje, no aclarar la extensión deseada del resultado, y asumir que la IA “recuerda” información de conversaciones anteriores si no se la volvió a mencionar. También es común olvidar indicar el público al que está dirigido el contenido, lo que suele derivar en un tono poco adecuado para el uso final que se le quiere dar al texto.

6 Adaptar el prompt según la tarea

No todos los pedidos requieren el mismo nivel de detalle. Para tareas simples, como traducir una frase, un prompt corto alcanza; pero para tareas complejas, como redactar un informe extenso o programar una función, cuanto más contexto, estructura y ejemplos se aporten, mejor será el resultado final obtenido.

Por qué vale la pena invertir tiempo en el prompt

Dedicar unos segundos extra a pensar bien el pedido antes de enviarlo ahorra tiempo a largo plazo, ya que reduce la cantidad de intentos necesarios para llegar al resultado deseado y mejora la calidad general de las respuestas obtenidas. Con la práctica, escribir buenos prompts se vuelve un hábito casi automático.

La elaboración del prompt es elemental para obtener un buen resultado VH-studio - Shutterstock

Pensarlo como un diálogo, no como una orden

Con la práctica, estas tres claves: claridad y contexto, rol y formato, e iteración constante, se vuelven casi automáticas, y la diferencia en la calidad de las respuestas obtenidas se nota rápidamente en cualquier tarea cotidiana o profesional.

La clave para sacarle el máximo provecho a cualquier inteligencia artificial no está en memorizar fórmulas mágicas, sino en tratar cada interacción como una conversación que se puede afinar, corregir y mejorar en cada nuevo intercambio.