Estiman que la venta de celulares en el país será la más baja en 20 años

El cruce de una economía local estancada (y al borde de la recesión) con el aumento generalizado y mundial en los costos de componentes de electrónica (por el boom de la IA) está teniendo un impacto directo en el mercado argentino de celulares: 2026 se encamina a cerrar el año con un volumen de ventas similar al de hace 20 años, incluso por debajo de 2020, cuando la pandemia de coronavirus limitó al máximo la producción local.

“La caída prevista para este año en Argentina gira alrededor del 25% según estimaciones de la industria -puntualiza el consultor especializado Enrique Carrier-. Se trata de un mercado blanco que pasará de los 6 millones de unidades en 2025 a un estimado de 4,5 millones en 2026. A esto se le pueden sumar entre 1 y 1,5 millones de unidades ingresadas por el mercado negro.”

Es decir, unos 6 millones de unidades en total, sumando las ventas de los equipos producidos en Tierra del Fuego, los importados por las marcas para su venta local y los que ingresan en forma ilegal al país (que no se refiere a la compra de un celular personal durante un viaje al exterior, sino a un esquema organizado para la venta masiva de unidades que esquivan la Aduana y el pago de impuestos).

Y esto se da en el año en el que se redujo al mínimo la carga impositiva para la venta de celulares en el país: pero la eliminación de los aranceles de importación y de impuestos internos a los equipos producidos en Tierra de Fuego quedó neutralizada por el alza en el precio de los smartphones en general, un fenómeno a nivel mundial que afecta, sobre todo, a los smartphones de gama baja, donde los chips de memoria RAM y almacenamiento (los que más subieron de precio en los últimos dos años) representan un porcentaje mayor del precio del equipo.

A nivel mundial, el precio promedio de los smartphones aumentó un 15% este año, según cálculos de la firma Counterpoint; el precio de los smartphones insignia de Apple y Samsung, por ejemplo, aumentó entre 100 y 150 dólares de una generación a la siguiente. Esto impactará en las ventas totales a nivel mundial: en el tercer trimestre del año los envíos de smartphones se redujeron en un 20 por ciento a nivel global con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando así el nivel de ventas más bajo desde hace 14 años.

El impacto de esto es la extensión en el tiempo de uso de un smartphone antes de su reemplazo: en la Argentina hoy ronda los 30 meses, según Samsung; a nivel mundial se acerca a los 40 meses, a medida que el hardware de los equipos progresa y los usuarios buscan cómo extender una inversión que es cada vez más alta.