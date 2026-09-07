Estos son los videojuegos más jugados en Steam al 03 de septiembre

En las últimas horas se conoció un nuevo ordenamiento en el ranking de la plataforma de videojuegos Steam, que muestra cuáles son los títulos que más atraen a los jugadores en todo el planeta al 03 de septiembre. En esta ocasión, el top 3 lo lideran Counter-strike 2, Tbh: task bar hero, y Bongo cat, destacándose por la cantidad de usuarios que han disfrutado de estos títulos

A continuación, te presentamos los 10 videojuegos más jugados en la última semana, con los detalles sobre la cantidad de jugadores.

Uno por uno: los mejores 10 videojuegos de la plataforma en la última semana

Counter-strike 2 - 802.988 jugadores

Tbh: task bar hero - 426.604 jugadores

Bongo cat - 130.792 jugadores

Ea sports fc 26 - 113.278 jugadores

Path of exile 2 - 97.537 jugadores

Meccha chameleon - 85.211 jugadores

Pubg: battlegrounds - 68.091 jugadores

Marvel rivals - 54.972 jugadores

Dota 2 - 13.393 jugadores

Rust - 6.106 jugadores

Cuál es el videojuego más popular en el mundo hoy

Esta semana, Counter-strike 2 se posiciona en el primer lugar del ranking, con una cifra notable de jugadores, seguido de Tbh: task bar hero y Bongo cat, que completan el podio del ranking de Steam de los videojuegos más populares en el mundo gaming.

Qué es Steam

Steam es la plataforma de distribución digital más grande del mundo para videojuegos, desarrollada por Valve Corporation. Desde su lanzamiento en 2003, Steam revolucionó la industria de los videojuegos, permitiendo a millones de usuarios comprar, descargar y jugar a una inmensa variedad de títulos.

La plataforma no solo ofrece juegos de todos los géneros imaginables, sino que también cuenta con características como actualizaciones automáticas, comunidades de jugadores, y soporte para mods, lo que enriquece la experiencia del usuario. Además, Steam es conocido por sus ventas y descuentos masivos, que permiten a los jugadores acceder a títulos populares a precios reducidos. Tiene una base de más de 100 millones de usuarios y 30.000 juegos publicados hasta el momento.