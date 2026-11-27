En diciembre, WhatsApp dejará de ser compatible con diversos dispositivos móviles, y la razón es que ya no podrán recibir actualizaciones ni nuevas funciones por tener un sistema operativo antiguo. Por ello, antes de que te lleves una sorpresa, hoy en Techbit te mostramos la lista de teléfonos con los que ya no podrás usar la app.

¿Qué celulares ya no podrán usar WhatsApp este diciembre?

De manera periódica, WhatsApp analiza qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen el menor número de usuarios. Principalmente, a esos les deja de proveer soporte técnico y actualizaciones.

Según se explica en su Centro de Ayuda, esos celulares son los que ya no pueden soportar los parches de seguridad, las nuevas funciones y también se quedan sin lo necesario para ejecutar correctamente la aplicación.

Estos modelos de iOS y Android ya no recibirán actualizaciones por parte de WhatsApp (FOTO: PEXELS)

Actualmente, los sistemas operativos compatibles con esta app de mensajería son los siguientes:

Android OS 6.0 y versiones posteriores

iOS 15.1 y versiones más recientes. A partir del 30 de noviembre de 2026, solo se admitirá iOS 15.5 y versiones posteriores.

Si tu teléfono tiene otras especificaciones, tomá tus precauciones porque dejará de ser compatible. En la lista de modelos afectados se encuentran:

iOS

iPhone 4s

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Android

Samsung: Galaxy Ace 4, Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy Trend Lite

Huawei: Ascend P6, Ascend Y625 y Huawei Ascend Mate

LG: Optimus G, Optimus L3 II, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini

Sony: Xperia Z, Xperia SP y Xperia Z1

Motorola: Moto G de primera generación, Moto E de primera generación y Droid Razr

WhatsApp deja de ofrecer soporte técnico a los celulares con sistema operativo antiguo (FOTO: PIXABAY)

¿Qué hacer si tu celular dejará de ser compatible con WhatsApp?

¡No caigas en pánico! Aún hay alternativas para seguir usando WhatsApp si tenés un celular incompatible, ya que tu cuenta no será eliminada ni desactivada.

Sin embargo, antes de decidirte por una, te recomendamos crear una copia de seguridad para no perder el historial de tus chats.

Usa WhatsApp Web : aunque no ofrece las mismas funciones que la aplicación móvil, es una opción para seguir enviando y recibiendo mensajes importantes. Solo recuerda que las sesiones no duran abiertas mucho tiempo.

: aunque no ofrece las mismas funciones que la aplicación móvil, es una opción para seguir enviando y recibiendo mensajes importantes. Solo recuerda que las sesiones no duran abiertas mucho tiempo. Conseguí un dispositivo moderno: si está en tus posibilidades, considera comprar un equipo actual que pueda soportar las actualizaciones.

Al tratarse de una de las aplicaciones más populares y útiles de mensajería instantánea, WhatsApp se mantiene en constante evolución y, por eso, es importante checar su compatibilidad con tus equipos.